Beide Basel wollen freie Theaterszene stärker fördern

Fördergelder Der Wutausbruch hat sich gelohnt: Freie Basler Theaterszene soll stärker unterstützt werden Vor drei Jahren klagte die freie Basler Tanz- und Theaterszene über ungenügende Unterstützung. Nun ist klar: Die beiden Basel werden voraussichtlich Anfang 2023 zusätzliche Gelder beantragen. Mélanie Honegger 06.07.2022, 05.00 Uhr

Eines der Stücke, das vom Fachausschuss Tanz und Theater unterstützt wurde: Tabea Martins Tanzproduktion «Forever» (2019). zvg

Die Worte waren deutlich: «Wir glauben, dass wir ein Recht darauf haben, gehört und verstanden zu werden», schrieben freie Theater- und Tanzschaffende aus Basel und der Region vor drei Jahren in einem gemeinsamen Plädoyer. Die aktuellen Förderbestimmungen und -beiträge würden «viel zu wenig» sicherstellen, dass die professionelle Qualität von Projekten gewährleistet sei.

Wie bedeutend das Plädoyer vom Tanzbüro Basel und dem Verein t.Basel für freie, also institutionell ungebundene Tanz- und Theaterschaffende war, zeigt bereits der Titel: «Sein oder Nichtsein!» ­– tatsächlich mit Ausrufezeichen. Es gelte, die freie Szene «nicht nur zu verteidigen, sondern stärker als bisher zu fördern».

«Sehr wahrscheinlich, dass mehr Gelder beantragt werden»

Das Schreiben, an dem unter anderem Kulturpolitikerin Sasha Mazzotti (SP) mitarbeitete und in dem sich wichtige Akteure wie Sandro Lunin (Kaserne Basel) oder Uwe Heinrich (Junges Theater Basel) äussern, wurde 2019 den Kulturabteilungen beider Basel überreicht.

Diese nehmen den Hilferuf offenbar ernst, wie eine Recherche der bz zeigt. Die Baselbieter Kulturchefin Esther Roth, die das Dossier für beide Kantone betreut, sagt auf Anfrage: «Es ist sehr wahrscheinlich, dass mehr Gelder beantragt werden.» Gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt und einer Begleitgruppe aus dem Kulturbereich erarbeiten die beiden Kantone aktuell ein neues Fördermodell, das in Form von zwei Vorlagen in beiden Kantonen behandelt werden soll.

Kürzungen stehen aktuell nicht zur Debatte

Anhand aller vorliegenden Zahlen werde man nun analysieren, welche Mittel zusätzlich benötigt werden. «Die politischen Vorlagen werden völlig transparent darlegen, wofür Mehrmittel gebraucht und wie diese eingesetzt werden», so Roth. Vom neuen Modell betroffen ist der Fachausschuss Tanz und Theater, in den heute bereits jährlich insgesamt 1,2 Millionen Franken aus beiden Kantonen fliessen.

2019 überreichten die beiden Kulturschaffenden Pascal Moor und Ute Sengebusch ihr Plädoyer an die damaligen Kulturchefinnen Esther Roth (BL), Sonja Kuhn (BS) und Katrin Grögel (BS, von links nach rechts). Kenneth Nars

Nicht in den aktuellen Prozess eingebunden sind Institutionen wie das Theater Basel, das pro Jahr rund 41 Millionen der insgesamt 42 Millionen Basler Fördergelder für Tanz und Theater erhält. Die Produktionshäuser in der Region Basel werden von den jeweiligen Kantonen mittels separaten Leistungsvereinbarungen begleitet.

Kürzungen bei bestehenden Beiträgen an Theaterhäuser wie beispielsweise ans «Roxy» in Birsfelden stünden für sie «keinesfalls» zur Debatte, betont Roth. Und auch die Basler Kulturchefin Katrin Grögel hält eine Kürzung der Staatsbeiträge an das Theater Basel, das Marionettentheater, die Kaserne, das Junge Theater und das Vorstadttheater «weder für vertretbar noch im Sinne des Publikums».

Roth geht davon aus, dass die beiden Kantone bis Ende Jahr neue Richtlinien ausgearbeitet haben werden und die politischen Prozesse zumindest im Landkanton Anfang 2023 beginnen können. Im Baselbiet wird dann der Regierungsrat über zusätzliche Mittel befinden, in Basel-Stadt kommt die Vorlage in den Grossen Rat.

Konkurrenzdruck und Vielfalt als Problem

Grundlage für das neue Fördermodell ist unter anderem eine Evaluation, die die beiden Kantone kurz nach der Publikation des Plädoyers 2019 in Auftrag gaben. Sie beruht auf einer Befragung von 212 Personen aus der freien Theater- und Tanzszene, die unter anderem ihre finanzielle Situation bewerten mussten. In der Selbsteinschätzung gaben die meisten Antwortenden an, in einer «bescheidenen» Lebenssituation zu sein. Wie gross das Vermögen der Teilnehmenden ist, wurde in der Evaluation, die 48'800 Franken kostete, allerdings nicht erfasst.

Beide Dokumente – Plädoyer und Evaluation – liefern interessante Einblicke in die Eigenwahrnehmung der Szene. Als einschneidende Faktoren nennen die Verfassenden unter anderem den Konkurrenzdruck und die Angebotsvielfalt. Auch Mitte Juni, als sich die beiden Kulturchefinnen mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Szene trafen, wurde als Ausgangslage festgehalten, man produziere zu viel. Darauf angesprochen, erklärt Roth, der Fokus sei bisher primär auf der Produktion gelegen. Allerdings seien viele Stücke nicht ausreichend aufgeführt worden.

Ist denn überhaupt genügend Nachfrage da für das umfassende Angebot? Das sei eine Frage der Qualität, ist Roth überzeugt. «Wir wollen weniger Produktionen fördern, die öfter aufgeführt werden, damit die Qualität stimmt.» Beide Kulturchefinnen hoffen, dass Basler Produktionen künftig vermehrt im In-, aber auch im Ausland zur Aufführung kommen. Dass Basler Produktionen auch durchaus eine Resonanz über die Kantonsgrenzen hinweg finden, zeige der bereits jetzt oft in Anspruch genommene Gastspielkredit.

Vorschriften zu Diversität und Nachhaltigkeit geplant

Mit dem neuen Fördermodell möchten die beiden Kulturabteilungen auch klarer definieren, welche Erwartungen sie stellen, wenn jemand ein Fördergesuch einreicht. Ein Blick in die Unterlagen zum Treffen von Mitte Juni lässt erkennen, um welche Themenbereiche es dabei geht: um soziale Sicherheit, Nachhaltigkeit und Diversität.

Die Kantone würden dazu Forderungen ausarbeiten und ausformulieren, wie Roth erklärt. «Die Gesuchstellenden sollen zukünftig wissen, welche Fragen sie – vor allem auch sich selber – im Rahmen einer Produktion stellen und beantworten müssen.» Es geht um faire Gagen, aber auch um Ansprüche zur Diversität in Teams und an eine möglichst nachhaltige Produktion. Viel mehr möchte Roth zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

