Basler Literaturschaffen wird mit 100'000 Franken unterstützt

Förderung Basler Literaturschaffen wird mit knapp 100'000 Franken unterstützt Der Fachausschuss Literatur der Kantone Basellandschaft und Basel-Stadt vergibt an seiner dritten Sitzung dieses Jahr Fördersummen an verschiedene Projekte. Elodie Kolb 20.10.2022, 11.24 Uhr

Der Ausschuss vergibt dreimal jährlich Förderbeiträge. Symbolbild: Reto Martin

An seiner dritten Sitzung dieses Jahr vergibt der Fachausschuss Literatur beider Basel insgesamt 97'500 Franken zur Förderung des literarischen Schaffens in der Region.

Die sieben Mitglieder des Ausschusses haben elf Gesuche geprüft. Insgesamt vergeben sie an acht Projekte Förderbeiträge. Jeweils 22'000 Franken an drei Autorinnen und Autoren für Romane und einen Theatertext, zwischen 2000 und 3000 Franken an Verlage sowie insgesamt 21'500 Franken an den Verein «lokal lesen».

Werkbeiträge 22'000 Franken an Maja Ruef für den Roman «Der Hexenstern. Ein Märchen»

22'000 Franken an Arne Kohlweyer für den Roman «Luftschlösser aus Beton»

22'000 Franken für den Theatertext «Das Haus am kalten Meer»

Publikationsbeiträge an Verlage 3000 Franken an den Bucher Verlag für den Roman «Stimmung für Violoncello Solo» von Irène Speiser

3000 Franken an den Verlag «bücherlese» für den Roman «Schongebiet» von Edith Gartmann

2000 Franken an den Verlag «edition8» für den Roman «Lamborghini Görlz» von Regula Wenger

2000 Franken an den Verlag «Meerauge» für den Roman «Closing Party» von Jean Willi

Beitrag an ein Sonderprojekt 21'500 Franken an den Verein «lokal lesen» für das Projekt «Autor*innennetzwerk Basel»