«Fokus Basel» Flüchtlinge auf dem Münsterplatz: Balimage lädt zum Sommertreffen Die Kinos kränkeln, doch die Basler Filmszene zeigt sich erfreulich vital. Der Förderverein Balimage bittet die Branche zum Apéro. Hannes Nüsseler 25.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Impressionen des Allianz Cinema in Basel (Archivbild). David Hubacher / KEYSTONE

Wenn Balimage, der Förderverein für Film und Medienkunst, heute Abend seinen «Fokus Basel» im Allianz Cinema setzt, steht neben drei Kurzfilmen eine Produktion aus dem Jahr 2019 auf dem Programm. «Volunteer» erzählt von Schweizer Freiwilligen, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016 nach Griechenland reisten. Aktuell ist der Dokumentarfilm dennoch, und das nicht nur wegen der Afghanistan-Krise.



«Es wächst etwas heran», fasst Balimage-Präsident Philipp Cueni eine Entwicklung zusammen, die sich eben auch an «Volunteer» ablesen lässt. «Der Produzent des gezeigten Dokufilms feiert dieses Jahr das Fünf-Jahr-Jubiläum seiner Firmengründung – eine direkte Folge der neuen Basler Filmförderung», erläutert Cueni. «Er ist zufrieden, seine Firma läuft. Und er ist kein Einzelfall.»



Youtube

Der Sommertreff der Branche auf dem Münsterplatz veranschaulicht, wie dynamisch sich die Basler Filmszene derzeit entwickelt. Zum «Fokus Basel» gehört auch der Auftritt zweier Musiker, die «Volunteer» vertont haben – und nun eigene Filmprojekte anreissen.

«Von Fabian Chiquet erscheint im September ein Dokufilm über die Berner Pazifistin Gertrud Woker», sagt Cueni. «Und zusammen mit Victor Moser – ebenfalls von The Bianca Story – dreht er einen Dokufilm über die Basler Rockszene der 50er- und 60er-Jahre. Das zeigt, dass wir nicht mehr in Schubladen von getrennten Kultursparten denken können.»

Das Netzwerk ist alles

Und als wäre das nicht schon Anlass genug für Optimismus, startet diesen Donnerstag in den Schweizer Kinos auch noch der Endzeitthriller «Tides» von Tim Fehlbaum, der als heimischer Regisseur den bislang grössten Spielfilmbeitrag der beiden Basel erhalten hat. «Auch das ist ein Basler Film», betont Cueni. «Internationales Team, zum Teil in Basel gedreht, international koproduziert.»

Balimage-Präsident Philipp Cueni. zvg

Doch geht es nicht nur um die grossen Aushängeschilder mit Festival- und Kinoerfolgen. Auch Nischenfilme und die Medienkunst gehören zum kleinen Basler Boom, der sich schon vor der anstehenden Evaluation der bikantonalen Filmförderung abschätzen lässt: So hat sich zum Beispiel die Balimage-Mitgliederzahl in den letzten Jahren auf etwa 180 verdoppelt. Neue Firmen wurden gegründet, die Eingaben für Förderbeiträge nehmen zu. «Das alles sind Indikatoren für eine wachsende Szene, die Basel als Filmstadt auf die Landkarte setzt», so Cueni.



Entscheidend ist dabei das Netzwerk. «Film ist nicht nur Film im Kino, auf der Leinwand oder dem Bildschirm. Das laufende Bild hat eine Schnittstellenfunktion zu vielen anderen Kultursektoren, zu Handwerk und Technologie», erklärt Cueni. Und da Film komplex sei, brauche es die Teamarbeit und internationale Koproduktionen, gerade für die Finanzierung. «Das ist wichtig, auch gegenüber möglichen Koproduzenten wie SRF, das hier seinen Kulturstandort hat, gegenüber dem Standort Zürich und im wichtigen europäischen Netzwerk.»

Balimage, das sich als Verein ursprünglich für die Etablierung einer eigentlichen Filmförderung in Basel eingesetzt hatte, begleitet diesen Prozess und den brancheninternen Austausch. Doch mit der Szene wachsen auch die Anforderungen, der Verein gelangt ohne öffentliche Gelder an eine Kapazitätsgrenze. Suche man etwa die grenzüberschreitende Kooperation, stehe man staatlichen Strukturen gegenüber, von denen die Region Basel nur träumen könne.

Eingebrochene Publikumszahlen

«Es braucht eben nicht nur Filmförderung, sondern auch Strukturförderung, etwa für eine eigene Geschäftsstelle», führt Cueni aus. Balimage habe Funktionen übernommen, die in anderen Regionen oder im Ausland öffentlich gefördert würden. «Wir wünschen uns zum Beispiel, dass endlich eine Film Commission geschaffen wird wie in anderen Kantonen oder im Ausland auch – sogar das Wallis oder das Tessin sind da weiter.» Eine solche Commission hilft einerseits dabei, den Filmstandort Basel zu vermarkten, stärkt aber auch die regionalen Produktionsstrukturen.



Bis es so weit ist, bleibt Balimage auf sich allein gestellt – «Volunteer» scheint auch hinsichtlich des Themas Freiwilligenarbeit überaus passend gewählt. «Wir wollen nicht klönen», relativiert Cueni. «Aber viel Arbeit müssen wir unbezahlt leisten, und uns gegenüber sitzen bezahlte Profis – auch in den Nachbarregionen Baden Württemberg und Grand Est!» Zum Glück habe der Verein in den letzten Jahren von der CMS einen Unterstützungsbeitrag erhalten.



Was die Auswertung ihrer Filme betrifft, blickt die Region Basel auf eine düstere Zeit zurück. «Corona war eine Katastrophe, Produktionen mussten bis zu einem Jahr unterbrochen werden», sagt Cueni. Jetzt stauen sich die Filmstarts in den Kinos, wie Herbst und Winter aussehen werden, ist ungewiss. «Die Zuschauerzahlen in den Kinos sind inzwischen komplett eingebrochen», sagt der Balimage-Präsident. «Ob das am Sommer liegt oder an Corona, weiss niemand.»

Vielleicht bringt «Tides» von Tim Fehlbaum ja die erhoffte Gezeitenwende: Der Film startet diesen Donnerstag in den Schweizer Kinos.

«Volunteer», Allianz Cinema, Mi, 25. 8., 21 Uhr.