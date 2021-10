Ananda Krishnan und die Fondation Beyler

Fondation Beyeler Der unsichtbare Dealmaker tritt in Erscheinung Der malaysische Milliardär Krishnan Ananda ist wohl der Mann, der die Fondation Beyeler diskret über eine Offshore-Gesellschaft unterstützt. Christian Mensch Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ananda Krishnan zeigt sich selten in der Öffentlichkeit. Im Juli 2014 nahm er im Sun Valley, Idaho, an einem Kongress teil. Scott Olson / GETTY

Das Geheimnis der Ananda Foundation N.V. scheint gelüftet. Diese Zeitung berichtete, wie die Offshore-Gesellschaft von der Antilleninsel Curaçao seit Jahren in der Fondation Beyeler in Riehen Gemälde ausstellt oder wie bei der aktuellen Goya-Ausstellung als Gönnerin auftritt. Nun offenbart eine gut informierte Quelle, wer sich hinter der Firma verbirgt: Ananda Krishnan, ein malaysischer Milliardär und begeisterter Kunstsammler.

Die Fondation bestätigt die Information auf Anfrage nicht: «Wenn ein Förderer, wie in diesem Fall die Ananda Foundation N.V., nicht weiter in die Öffentlichkeit treten möchte, dann respektiert die Fondation Beyeler dies.»

Krishnan (83) ist eine schillernde Persönlichkeit, dessen Vermögen von «Forbes» (2020) auf 5,2 Milliarden Dollar geschätzt wird. Sein erstes grosses Geld hat er im Ölgeschäft gemacht. Mittlerweile gehören seine Firmen im ostasiatischen Raum zu den dominierenden Telekommunikationsanbietern. Zum Imperium zählen auch TV-Stationen, Entertainmentunternehmen und Immobilien.

Zweifacher Nobelhotelbesitzer in Genf

Interviews gibt er keine. Auch grosse internationale Medien finden keinen direkten Zugang zu ihm. Reuters nannte ihn in einem Porträt den «invisible Dealmaker» (unsichtbarer Geschäftemacher). Selbst in den eigenen Firmen tritt er nicht in Organfunktion auf. Dafür verfügt er über ein weitverzweigtes Firmennetz, häufig mit Curaçao als Domizil. Dies haben etwa Recherchen im Zusammenhang mit dem international aufsehenerregenden 1MDB-Skandal gezeigt, bei dem Krishnan involviert gewesen ist.

Nach übereinstimmenden Medienberichten lebt Krishnan vornehmlich in Frankreich. Sein offensichtlicher Schweizbezug hat er in Genf, wo er die zwei 5-Sterne-Hotels «Hotel des Bergues» und das «Le Richemond» besitzt. Zweites hält er aufgrund der Pandemie seit dem August vergangenen Jahres geschlossen.

Mit Sam Keller im International Council des Museum Berggruen

Für das Fachmagazin «Art News» gehört Krishnan zu den «Top 200 Collectors». Mit dieser Passion ist er etwa Mitglied des exklusiven International Council des Berliner Museums Berggruen – so wie Sam Keller, der Direktor der Fondation. Vergangenen Monat traf sich das Council zur Jahrestagung auf Kellers Einladung in Riehen.

Krishnan Diskretion scheint mehr als eine Attitüde zu sein. In einem der wenigen Interviews wurde er vom «Sidney Morning Herald» gefragt, weshalb er so «low profile» unterwegs sei. Seine legendäre Antwort: «Why should somebody be high profile, anyway?»