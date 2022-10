Erinnern und Vergessen: Ein Mahnmal in der Fondation Beyeler

Fondation Beyeler Die Vergessenen festgehalten: In Riehen erinnert ein neues Kunstwerk an Menschen, die auf der Flucht gestorben sind Mit ihrer Installation «Palimpsest» setzt sich die kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo in der Fondation Beyeler mit dem Erinnern und Vergessen auseinander. Annina Fischer 07.10.2022, 19.04 Uhr

Auf den 66 Steinplatten sind Namen von Menschen zu sehen, die auf der Flucht gestorben sind. Zvg/Joaquín Cortés - Román Lores

Installationen, die einen ganzen Raum füllen, haben eine besondere Ausstrahlung, allein durch ihre Monumentalität, die eine sehr spezielle Kunsterfahrung erlaubt. Hat man den Raum betreten, betrachtet man das Werk nicht nur von vorne, sondern ist davon umgeben und taucht geradezu ein.

So geht es einem auch mit der Installation «Palimpsest» der kolumbianischen Künstlerin Doris Salcedo, die ab Sonntag in der Fondation Beyeler zu sehen ist. Sie ist im grössten Saal des Museums eingerichtet und besteht aus 66 Steinplatten in der Farbe hellen Sandes, die bis an die Wände flächenfüllend auf 400 Quadratmetern verlegt wurden.

Auf den Platten sind in grosser Schrift 171 Namen von Geflohenen zu lesen, die zwischen 1994 und 2016 nachweislich auf der Flucht nach Europa auf dem Wasser gestorben sind.

Die Steinplatten erinnern in ihrem Format und der Farbe nicht zufällig an Grabplatten, und die gesamte Installation nicht zufällig an ein Mausoleum. Denn Salcedo will mit «Palimpsest» an all jene erinnern, an die sich schon bald niemand mehr erinnern wird, weil sie mit der angetretenen Flucht im Prinzip bereits aufgehört haben zu existieren – verschwunden aus ihrem Herkunftsland und nicht angekommen, wo sie hin wollten.

Tränen für die Nicht-Beweinten

Auf den Steinplatten sind jeweils zwei Namen übereinander gelagert. Die Namen der Personen, die vor 2010 verstorben sind, sind mittels feinen Sands, der etwas dunkler ist als die Platten, farblich abgesetzt. Sie sind nicht gut lesbar, wie Spuren von versickerndem Wasser im Sand, die mit der Zeit immer undeutlicher werden. Darüber erscheinen die Namen der Personen, die zwischen 2011 und 2016 verstorben sind – als sich zu Buchstaben verbindenden Wassertropfen, die immer wieder versickern, um später wieder zum Vorschein zu kommen.

Technisch ist dies durch kleine Löcher in den Platten möglich, durch die kontinuierlich Wasser gepumpt und wieder abgesaugt wird. Dahinter und buchstäblich darunter – der Boden in diesem Raum liegt höher als in den anderen Räumen – steckt eine aufwendige Technik mit einer computergesteuerten Hydraulikpumpe, die es erlaubt, dass die Namen auf den Platten zufällig sichtbar werden und wieder verschwinden.

Erinnern und Vergessen findet Eingang im Namen

Das zyklische Erscheinen und Versickern der Schrift aus Wasser versinnbildlicht vieles: Erinnern und Vergessen, aber auch, dass sich Geschichten stetig wiederholen. Nicht zuletzt soll das Wasser gleichzeitig Hoffnung auf Leben sowie Tränen um die Nicht-Beweinten versinnbildlichen, so die Künstlerin über «Palimpsest».

Erinnern und Vergessen, darauf spielt auch der Titel der Installation an. «Palimpsest» stammt aus dem Altgriechischen und bezeichnet ursprünglich Manuskripte, die im Verlauf der Antike und des Mittelalters mehrmals beschriftet, gereinigt und neu beschriftet wurden. Spuren der ursprünglichen Zeilen blieben dabei zum Teil unter der neuen Schrift sichtbar, wodurch alte Texte überliefert wurden, die man vergessen hätte.

Palimpsest hat die Kraft, einem den Atem zu rauben

Doris Salcedo gilt als eine der wichtigsten Künstlerinnen der Gegenwart. Sie wurde 1958 in Bogotá geboren, wo sie noch heute lebt und arbeitet. Einschneidende Begegnungen mit Überlebenden und Angehörigen von Opfern brutaler Gewalt prägten sie so sehr, dass sie Themen wie Krieg, Entfremdung, Orientierungslosigkeit und Heimatverlust zur Basis ihrer Arbeit machte.

«Palimpsest» sollte man sehen. Aber nicht nur wegen der gesellschaftlichen Bedeutung des Themas, dem man sich nicht entziehen kann. Das Werk hat darüber hinaus auch optisch-visuell die Kraft, einem den Atem zu rauben: durch dessen schiere Grösse und umwerfende Ästhetik.

Doris Salcedo: «Palimpsest»

Fondation Beyeler, Riehen. Bis September 2023.

Zum Abschluss zeigt die Fondation Beyeler im Sommer nächsten Jahres die erste Salcedo-Einzelausstellung in einem Schweizer Museum seit 1992.