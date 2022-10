Fotoband Selbst im Unglück noch etwas Heiterkeit: So sah das Basel von Pressefotograf Hans Bertolf aus Ein neues Buch wirft Licht auf das Werk von Hans Bertolf (1907–1976), einem der wichtigsten Pressefotografen Basels in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Hans Bertolf näherte sich mit seiner Kamera gerne den Menschen. zvg/Hans Bertolf/Staatsarchiv BS

Es muss eine harte Aufgabe gewesen sein: Stephan Bertolf hat sich in den vergangenen Jahren ungezählte Male ins Basler Staatsarchiv begeben und sich in den Nachlass seines Vaters Hans vertieft. 120'000 Bilder galt es zu sichten. Immerhin, so schreibt Staatsarchivarin Esther Baur, waren die Bilder bereits ausserordentlich gut geordnet im Archiv angekommen.

Das passt zu Hans Bertolfs Berufsethos: Fast sein ganzes Berufsleben lang hatte er im Dienst der «National-Zeitung» gestanden. Von 1946 bis zu seinem plötzlichen Tod 1976.

Hans Eppens, Zeichner im Rheinhafen. zvg/Hans Bertolf/Staatsarchiv BS

Aus der Sichtung hat sich ein Buch entwickelt, das einen guten Überblick über Bertolfs Schaffen gibt. Abgesehen von einem Aufenthalt am Bauhaus in Dessau, wo er bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten sein Handwerk erlernte und wohl auch eine gewisse ästhetische Schulung erfuhr, hat Bertolf also ausschliesslich in Basel fotografiert. Er hat die Stadt in ihrer rasanten Entwicklung in der Nachkriegszeit begleitet.

Porträts von «Namenlosen» wie Berühmtheiten

Hans Bertolf war Augenzeuge von wiederkehrenden Ereignissen wie der Fasnacht, verfolgte Institutionen wie den Zolli kontinuierlich oder war Begleiter der städtebaulichen Erneuerung jener Jahre. Die Bewohnerinnen und Bewohner seiner Heimat, so zeigt dieser Band, hatten es ihm besonders angetan.

Sehr oft porträtierte er die «Namenlosen», die Passanten, Kundinnen und Kunden des Kleingewerbes. Er hatte aber auch ein Flair für Künstlerinnen und Künstler wie Maler (Charles Hindenlang, Max Kämpf) oder Schauspieler (Ruedi Walter und Margrit Rainer) sowie auch für seine Berufskollegen der schreibenden Zunft wie Hanns U. Christen.

Eine Dampflok rammt ein BVB-Tram, 1958. zvg/Hans Bertolf/Staatsarchiv BS

Mit seiner grossen Hasselblad-Kamera näherte er sich den Menschen. Sehr vorsichtig und immer mit wohlmeinender und respektvoller Distanz. Er dokumentierte, was er sah, komponierte seine Bilder sorgfältig und drückte auf den Auslöser. Bertolf schuf Gebrauchsfotografie im besten Sinn: Die Bilder mussten in die Zeitung, in der Fotografien noch eine andere, wegen ihrer Seltenheit sowie der komplizierteren Herstellung, grössere Bedeutung hatte als heute.

Bertolf war weder Künstler noch Sozialkritiker

Aber was hat den Fotografen Hans Bertolf eigentlich ausgemacht? Nach der Durchsicht des Bandes reift folgende Erkenntnis: Hans Bertolf war kein Sozialkritiker, kein Künstler, kein Psychologe, kein politisch Motivierter, kein Suchender nach menschlichen Abgründen. Er eröffnete weder neue Bild- und Lebenswelten noch ist bei ihm ein genuin eigener Stil erkennbar.

Blick auf den Basler Flugplatz, 1960. zvg/Hans Bertolf

Bertolf war schlicht und einfach ein Könner seines Fachs, ein Beobachter des Alltags und des öffentlichen Lebens. Die Stadt Basel hat ihm alles gezeigt, was sie vordergründig an Ereignissen und Menschen zu bieten hatte. Bertolf zeigte dies wiederum den Leserinnen und Lesern der «National-Zeitung»: unverstellt, freundlich, uneitel und sorgfältig. In der heutigen Zeit der milliardenfachen digitalen Schnellschüsse im Markt der eitlen Selbstbespiegelung ist das schon sehr viel.

Stephan Bertolf: «Foto Bertolf. Typisch Basel»

Reinhardt-Verlag 2022, zirka 40 Franken.

