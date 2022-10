Der fotografische Schatz des Liestalers Theodor Strübin

Fotografie Theodor Strübin hat schon vor Social Media drei Fotos am Tag geschossen – Barbara Rebmann hat sein Werk freigelegt Dias, Negative, Papierbilder: Der Liestaler Theodor Strübin (1908–1988) hat einen fotografischen Schatz hinterlassen. Barbara Rebmann hat ihn mitgehoben. Hannes Nüsseler 11.10.2022, 05.00 Uhr

«Sie waren nicht viel in der Schulstube»: Theodor Strübin (links), Grabungsmitarbeiter und ein «Munzacherbueb» auf der Grabung Munzach im Jahr 1950. Archäologie und Museum Baselland

Von Herbstnebel bis Frühlingserwachen – der Liestaler Fotograf Theodor Strübin war ein Mann für alle Jahreszeiten. Über 25'000 Motive hielt er im Lauf seines Lebens fest, und dass ein Grossteil davon auf dem Online-Kulturgüterportal des Kantons Baselland gefunden werden kann, ist auch das Verdienst von Barbara Rebmann.

Die Mitarbeiterin von Archäologie und Museum.BL und Vizepräsidentin der Arbeitsgruppe Museen Muttenz hatte den Fotonachlass einst digitalisiert und in der Publikation «Zeitbilder. Das Fotoarchiv von Theodor Strübin (1908–1988)» aufgearbeitet. Ein Kraftakt mit Folgen. Rebmann meidet seither Fotos – und würde lieber auch auf ihr Porträt in der Zeitung verzichten.

Theodor Strübin hat Zehntausende Fotografien hinterlassen. Wie viele davon gingen durch Ihre Hände?

Barbara Rebmann: Das kann ich nicht genau sagen, aber ich habe sicher nicht alle gesehen. Spannend waren vor allem seine Farbdias, die bis ins Jahr 1938 zurückreichen. Ein hochbetagter Mitschüler Strübins, der mit ihm das evangelische Seminar in Schiers besuchte, hat mir einst erzählt, dass man ihn nie im Freien gesehen habe: Er sass ständig in der Dunkelkammer. Wir haben es einmal hochgerechnet: Von seinem 20. Lebensjahr an muss Strübin im Schnitt mindestens dreimal am Tag den Auslöser gedrückt haben. Zum Glück hat er in der Nacht nur selten fotografiert!

Und dabei war er auch noch Dichter, Volkskundler, Lehrer…

Ich weiss wirklich nicht, wie dieser Mann das alles geschafft hat! Als Mitglied des Alpenclubs hat er alle möglichen Drei- und Viertausender bestiegen, da gibt es einige Gipfelfotos. Er war Mitbegründer des Verkehrsvereins Liestal, aktiver Pfader, Kriegsreporter bei der Schweizer Armee. Seine Interessen waren breitgefächert, und dazu kam eben auch noch die Schule.

Theodor Strübin, Heinzli und Otto Zürcher auf der Spitze des Allalinhorns im Jahr 1943. Im Hintergrund: das Matterhorn. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland

Haben Sie ihn persönlich gekannt?

Nein, ich bin ihm nie persönlich begegnet. Aber ehemalige Schülerinnen und Schüler haben mir von seinem Unterricht erzählt. Die einen haben Strübin heiss geliebt, für seine Diavorträge und weil sie nicht viel in der Schulstube waren. Es gab allerdings auch Eltern, die sich über seinen Unterricht beschwerten, er musste deswegen oft beim Schulinspektor antraben: Er sei zu wenig Lehrer und hocke die ganze Zeit auf seiner Grabung bei der römischen Villa Munzach.

Wie kam es dazu, dass Sie sich um Strübins fotografischen Nachlass kümmerten?

Diese Arbeit wurde mir vom früheren Kantonsarchäologen und Leiter des Kantonsmuseums (heute Museum.BL, Anm. d. Red.) Jürg Ewald mehr oder weniger aufgedrängt. 1996 wurde das Archiv in Ordnung gebracht, dabei ging es hauptsächlich um Grabungsdokumente. Da waren die Computer noch in ihren Anfängen. Jedenfalls hiess es, ich solle bei der Gelegenheit auch gleich mal in den Keller gehen, dort gebe es einen ganzen Raum von Strübin. Er hatte seinen Nachlass testamentarisch dem Kanton vermacht.

Theodor Strübin war Junggeselle?

Er und seine beiden jünger verstorbenen Brüder waren alleinstehend. Theodor Strübin hat seine Maman – sie stammte aus dem Neuenburg – bis zu ihrem Tod gepflegt. Da blieb gar keine Zeit für eine eigene Familie. Zumal sie offenbar sehr dominant war: Es gibt entsprechende Tagebucheintragungen im Staatsarchiv.

Und an den Nachlass im Keller hatte sich vor Ihnen niemand gewagt?

Die Grabungstechniker waren ab und zu drin und haben immer wieder tolle archäologische Unterlagen gefunden – Strübin war ja auch Ausgrabungsleiter unter Jürg Ewald, der ihn ständig drängte, seine Funde zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen waren überhaupt nicht geordnet, zudem hatte Strübin sie zusammen mit den Fotos unter anderem in seinem Gartenhäuschen aufbewahrt. Die Schachteln waren gefüllt mit Mäuse- und Vogeldreck und Spinnebubbele. Das war nicht so angenehm.

Welches Bild haben Sie beim Sichten der Fotos von Theodor Strübin als Mensch gewonnen?

Er war manisch, in jeder Beziehung. Von jedem Sujet hat er gleich eine ganze Serie angefertigt, einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts, vor, zurück … Und er hat alles aufbewahrt! Fotografiert wurde hauptsächlich in Farbe, von den Dias hat Strübin dann Schwarz-Weiss-Abzüge anfertigen lassen, die er verkaufte oder verschenkte.

«Einen Schritt nach links, einen nach rechts»: Nebel beim Wartenberg, 1959.

Mögen Sie selber Fotografien?

Seit dem Aufräumen habe ich eine eigentliche Abneigung! Als ich noch Primarlehrerin war, habe ich während aller Schulreisen und Lager fotografiert, auch später noch, in den Ferien. Aber bei den Unmengen von Bildmaterial, die ich bei Theodor Strübin bearbeitet habe, hat es mir richtiggehend abgelöscht. Seitdem mache ich keine eigenen Fotos mehr – ausser ich werde darum gebeten.

Aus Rücksicht auf andere, die hinterher aufräumen müssen?

Ganz genau, das war die Überlegung. Ich habe zwar keine Kinder, die sich mir verpflichtet fühlen müssen. Aber wen sollte schon interessieren, wo ich in den Ferien war?

Wie sind Sie zur Archäologie gekommen?

Mitte der Siebzigerjahre habe ich in Gstaad unterrichtet. Damals gab es einen Lehrkräftemangel, man konnte sich den Arbeitsort aussuchen. Ich habe einen gewählt, wo man Ski fahren konnte. Als ich nicht mehr unterrichtete, hat mir mein Götti einen Job vermittelt, er war Bauführer bei den Ausgrabungen in Augusta Raurica. Scherben putzen, zeichnen, fotografieren – 15 Jahre lang war ich als technische Assistentin dort, bis meine Gelenke nicht mehr mitmachten. Darauf bot mir Jürg Ewald einen Archivjob an.

Und dort haben Sie auch gleich Pionierarbeit geleistet: Die Digitalisierung von Archivbeständen ist bis heute eine Herausforderung.

Richtig. Als wir mit der Erfassung begannen, suchten wir für die Verschlagwortung zunächst geeignete Themenfelder. Ich hatte Tausende Bilder in den Händen, wir mussten immer wieder von vorn anfangen. Reto Marti, der heutige Leiter Archäologie und Museum Baselland, hat dann auf einem Atari programmiert, zuerst Listen, dann Datenbanken, bis die Frage der digitalen Bilderfassung aufkam. Scanner waren damals noch enorm teuer.

«Beim Pfläddere»: spielende Kinder auf dem Kirchplatz in Muttenz. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland

Wie haben Sie das Problem gelöst?

Es war Learning by Doing, es gab kaum Fachwissen. Die ehemalige Mikrofilmstelle des Bürgerspitals Basel fing Mitte der Neunzigerjahre ebenfalls mit der Digitalisierung an und machte uns ein Angebot, auf dem damaligen Stand der Technologie: Das genügt heute längst nicht mehr, die Auflösung betrug nur 72 dpi. Aber neu digitalisieren kann man nicht, die Fotografien sind im Lauf der Jahre weiter verblasst.

Welche Themen haben Strübin am meisten beschäftigt?

Er hat viel Brauchtümliches dokumentiert, er wurde regelmässig zu Banntagen eingeladen und hatte vielerlei Beziehungen: zur Archäologie, zu Lokalhistorikern, besonders im oberen Baselbiet. Er war in der Altertümerkommission, einer Interessengemeinschaft von Historikern, und hat Burgen ausgegraben. Und wenn er dann schon mal auf der Farnsburg war, hat er auf dem Rückweg auch gleich noch den Bauern mit seinem Milchwagen, das Vieh auf der Weide oder Blumen fotografiert. Er hat alles mitgenommen! Und natürlich hat er für den Unterricht und seinen Nebenjob als Berufsberater Aufnahmen gemacht.

Und welche seiner Fotos gefallen Ihnen am besten?

Für das Ortsmuseum Muttenz greife ich oft auf seine Fotos zurück: spielende Kinder am Bach oder im Brunnen beim Pfläddere, der Erdrutsch am Wartenberg, solche Sachen. Es gibt aber auch Landschaftsstimmungen, die wunderschön sind, viele Bäume. Ich liebe abgestorbene Baumruinen – was psychologisch wahrscheinlich nicht ganz einwandfrei ist! (lacht)

Barbara Rebmann (Hg.): «Zeitbilder. Das Fotoarchiv von Theodor Strübin (1908–1988)», Verlag des Kantons Basel-Landschaft, 2000.

«Viele Bäume»: Nebelstimmung im Wald», undatiert. Theodor Strübin/Archäologie und Museum Baselland