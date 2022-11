Fetisch und Fellini: Basler Bilder aus dem «Cabaret Bizarre»

Fotografie Von Fetisch bis Fellini: Das Basler «Cabaret Bizarre» zeigt sich von seiner fesselnden Seite Neun Jahre lang hat der Basler Fotograf Kostas Maros den Wanderzirkus «Cabaret Bizarre» begleitet. 1000 Bilder später ist daraus ein Buch geworden. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Miss Crash. Kostas Maros

Keine Strassenkleidung, keine Billigkostüme, keine Diskussionen. «Unsere Shows sind experimentell und unzensiert, dasselbe erwarten wir von unserem Publikum», heisst es auf der Website von «Cabaret Bizarre». Die 2006 in Basel lancierte Veranstaltungsreihe zwischen Fetisch und barocken Fellini-Traumwelten pflegt einen ausgefallenen Dresscode, Latex, Gummi, Schulmädchen, Sexclowns … Und als Ausnahme dazwischen: Kostas Maros mit Kamera und Turnschuhen.

Kostas Maros. zvg

«Während acht, neun Jahren kam ich als Einziger jeweils unverkleidet», erzählt der Basler Fotograf – natürlich in Schwarz. «Irgendwann wurde mir gesagt, ich solle auf Sneakers verzichten, also habe ich auch schwarze Schuhe angezogen.»

Der Fotograf kennt die Gründer des Cabarets und ehemaligen Kommilitonen aus der Zeit seines Jurastudiums. «2013 hatten sie mich angefragt, ob ich an den Veranstaltungen fotografieren wolle. Ich fand die Idee interessant, allerdings wollte ich vor allem hinter die Kulissen blicken.»

Um die Konzentration vor der Show und die Gelassenheit und Entspannung nach den Auftritten festhalten zu können, brauchte es allerdings Zeit. «Anfangs war das Fotografieren schwierig, ich gehöre nicht zur Szene», sagt Maros. «Die meisten Veranstaltungen finden in Basel im Sudhaus statt, der Backstagebereich ist dort sehr klein, das Umziehen meist hektisch.»

Melancholie und Sadomaso-Nummern

Zudem reagierten nicht alle Performerinnen und Performer auf seine Anwesenheit gleich: «Manche sind gestresst und wollen keine Bilder, andere posieren sehr gerne, selbst beim Umziehen.» Der Fotograf tastete sich deshalb vorsichtig an – nicht zu nah, nur mit vorhandenem Licht, kleine Kamera. «Wir haben uns zuerst auch über die Bilder unterhalten, bis die Leute Vertrauen fassten, dass dabei etwas Gutes herauskommt.»

Die atmosphärischen Schwarz-Weiss-Bilder, die dabei entstanden sind, hat Maros nun in einem silbrig glitzernden Buch veröffentlicht: Porträts und Schaueinlagen, Tätowierungen und Fleischerhaken – die Zeigefreudigkeit geht zuweilen ans Lebendige. «Die Einwilligung aller Beteiligten einzuholen, war ein langer Prozess», erklärt der Fotograf. Oftmals lief der Austausch über die sozialen Medien, dennoch konnten nicht alle Abgelichteten ausfindig gemacht werden.

Roby Roger und andere Artistinnen und Artisten. Kostas Maros Missy Macabre, Julietta La Doll und Michiel Tange van Leeuwen. Kostas Maros Christopher Wonder. Kostas Maros Marcopunk. Kostas Maros Fanny Damour. Kostas Maros Miss Crash. Kostas Maros

Wenn Maros die Kamera ins Publikum richtet, bleiben die Bilder meist verschwommen. «Es gibt eine Art Stammpublikum», erzählt der Fotograf, «das setzt sich aus allen möglichen Bevölkerungsschichten zusammen. Da sind auch Ärzte und Anwälte dabei.» Eine gewisse Begeisterung fürs Burleske sei sicher eine Voraussetzung, sagt Maros, den vor allem das fotografische Flair der Nacht lockte.

«Was den besonderen Reiz für das Publikum ausmacht, ist für mich schwierig abzuschätzen. Aber es gibt das Verruchte, die Melancholie der Clubkultur während der Weimarer Republik, härtere Sadomaso-Nummern und die Artistik des Varietés: Viele Performende könnten in einem Zirkus auftreten. Bei diesem Mix ist für alle etwas dabei.»

Mit gewissen Künstlerinnen und Künstlern habe er enger zusammengearbeitet als mit anderen, weshalb sie öfters im Buch zu sehen seien. «Das mag an ihrem Auftritt liegen, an ihrem Charakter. Man kommt mit manchen auch ins Gespräch, die Show geht ja von elf Uhr abends bis um eins, danach legen DJs auf.» Das nächste Mal in Basel übrigens an Silvester, wenn die Nacht noch etwas länger glitzert als sonst.

Gäste. Kostas Maros

Kostas Maros: «Cabaret Bizarre», CMV 2022, 166 Seiten. www.kostasmaros.com

