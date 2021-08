Die Rattenfänger inszenieren Ödon von Horváth in Muttenz

Freilichtspiele Muttenz Die Rattenfänger ziehen durch das Freidorf in Muttenz Die Muttenzer Theatergruppe gibt Ödön von Horváths «Kasimir und Karoline» als «extended version» und verknüpft die tragische Liebesgeschichte mit Szenen zur heutigen Arbeitslosigkeit. Jörg Jermann 20.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Porträt von Danny Wehrmüller, Theater-Rattenfänger-Leiter bei der Probe auf der Bühne im Freidorf. Bild: Kenneth Nars

Der diesjährige Spielort der Rattenfänger ist das ehrwürdige Freidorf oberhalb des Stadion St. Jakob. Ein Innenhof zwischen Wohnhäusern, ein Ambiente für den von Horváth gesuchten Jahrmarkt der 30er-Jahre. Das Ensemble sitzt und lustwandelt am Anfang in einem Biergarten und wir sehen teilweise sich drehende Orchestrion-Figuren. Und die Wiesn-Braut Karoline mittendrin.

Horváth beschreibt sie als einfaches Mädchen, sehr durchschnittlich. Und sie sieht auf der Wiesn Amüsiermöglichkeiten, sie will Kontakte knüpfen, sie will, so sagt Regisseur Danny Wehrmüller, den Aufstieg in eine höhere Gesellschaftsschicht schaffen. Das gelingt ihr nicht. Eine vielschichtige Figur: Am Anfang steht das Zerwürfnis mit ihrem Verlobten Kasimir, dann öffnet sie sich für neue Bekanntschaften, schliesslich ist sie für einen «Sugardaddy» offen, ohne ihn aktiv gesucht zu haben.

Der Mensch ist einsam

Kasimir macht es ihr leicht, egoistisch zu sein, er versinkt in Selbstmitleid oder männlicher Bockigkeit. Er läuft vor Diskussionen weg, macht Vorwürfe. Bei den Proben, so Wehrmüller, hätten sie sich oft gefragt, weshalb diese Figuren, die sich eigentlich nahestehen, nie den Weg zum Gespräch finden, zur Öffnung, zum richtigen Wort. Alle reden aneinander vorbei und bleiben in Vorwürfen stecken. Es ist eine dunkle Welt, die uns Horváth da vor Augen führt, die Arbeitslosigkeit, die Schwächen des einfachen Volkes. Einzelne Sätze fahren ein: «Solange wir uns nicht aufhängen, werden wir nicht verhungern.»

Wehrmüller sieht auch Positives: Karoline etwa glaubt zunächst an eine Zukunft, an eine Änderung. Kasimir möchte ein guter Mensch sein, er hat nicht die kriminelle Energie seines Kumpels Franz, dessen Umgang mit Frauen erniedrigend ist. Horváth ist ein Moralist, er zeigt Missstände, um dem Publikum anzudeuten, dass es auch anders ginge. In den Proben hätten sie sich gefragt, was eine Figur sagen könnte, damit ein Konflikt nicht eskaliere.

Die Musik macht das Leben erträglich

Zudem setzt Wehrmüller mit der Musik ein Gegenstück, hier sind die Träume und Sehnsüchte dieser Menschen, hier sind die Hoffnungen auf ein besseres Leben. Horváth will Musik, Musik macht die schwere Welt erträglicher. «Wir nehmen Schlager aus den 20er- und 30er-Jahren, drei Girls singen ihre Träume wie ‹Irgendwo auf der Welt ist ein kleines Stückchen Glück›, teils sind es Lieder der Comedian Harmonists. Wir haben ein E-Piano zur Begleitung.»

Die Regie setzt also dem Stück andere Welten entgegen, sie versetzt es auch von Wien oder München nach Muttenz, schon deshalb, weil die Truppe der Rattenfänger den Wiener Schmäh nicht wirklich umsetzen kann. Wehrmüller: «Die Sprache hat etwas Gesetztes, etwas Erhebendes, etwas absichtlich Gestelztes.»

Und er ruft Orina Vogt, welche die Karoline spielt, sie zitiert ihren wunderbar horváthschen Schlusssatz: «Man hat halt so eine Sehnsucht in sich, aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen.» Die Frauen- und Männerrollen aus den 30er-Jahren werden nachgespielt, aber Wehrmüller setzt seiner Inszenierung Texte von heute entgegen, sodass er einerseits das herkömmliche Stück traditionsgemäss gibt, andererseits aber die heutige Arbeitslosigkeit miteinbezieht.

Zusätzliche Szenen aus der Gegenwart

Wehrmüller nimmt Horváth als Autor der kleinen Leute. Und er war versucht, die Arbeitslosigkeit der sogenannt grossen Leute damit zu vergleichen. Zunächst versuchte er, Szenen aus Urs Widmers «Top Dogs» einzubauen, verwarf das aber wieder, weil ihm die Thematik veraltet vorkam – die Arbeitslosigkeit ist bei Widmer mit dem Swissair-Grounding gekoppelt. Wehrmüllers zusätzliche Texte nehmen sich heutige, gutausgebildete Wegrationalisierte in oberen Chargen vor. Das Coaching dieser Arbeitslosen muss ihren selbstverständlichen Glücksansprüchen und Verwöhntheiten etwas entgegensetzen.

Headhunters wollen Leute wieder in den Arbeitsmarkt bringen, die Vertreterin eines Jobinstituts macht Übungen mit diesen «höheren» Arbeitslosen. Dabei werden heutige Schicksale angeleuchtet und nach und nach im Stück integriert. Wehrmüller hofft, dass mit der Dauer des Stücks das Gestern und Heute ineinander verschmelzen, obwohl die Heutigen und die Gestrigen nie direkt miteinander sprechen.

Das Freidorf Muttenz gibt also mit seinem fast dörflich wirkenden Platz den erhofften Schmelztiegel ab für gestriges Jahrmarkttreiben des einfachen Volkes, aber auch für gegenwärtige Formen der Arbeitslosigkeit. Dies nicht etwa in Berlin und seinen Vororten, sondern in Muttenz bei Basel.

Kasimir und Karoline - Extended Version 2021, 20. und 21. August. Weitere Vorstellungen: www.theatergruppe-rattenfaenger.ch