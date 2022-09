Vanesa Harbek: Die Queen des Latin Blues gastiert in Frick

Fricktaler Blues Festival Vanesa Harbek: Die Queen des Latin Blues kommt nach Frick Die Argentinierin Vanesa Harbek spielt eine lateinamerikanische Version des Blues. Diese Woche gastiert sie am Fricktaler Blues Festival im Monti Frick. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Hatte in der Bluesszene einen schweren Stand: Vanesa Harbek. zvg/Macko Maj

«Du spielst ja wie ein Mann.» Immer wieder musste sich die Gitarristin Vanesa Harbek in Argentinien dieses ebenso zweifelhafte wie entlarvende Kompliment anhören. Sie spielte zwar besser als die meisten ihrer männlichen Kollegen, aber Musikerinnen hatten und haben in der männerdominierten argentinischen Bluesszene einen schweren Stand. «Es herrschen viele Vorurteile. Frauen sind nicht akzeptiert», sagt die 43-jährige Musikerin dezidiert.

Überhaupt hat sie als Bluesmusikerin in Argentinien schlechte Erfahrungen gemacht. «Es herrscht Gewalt. Als Frau ist es in der Nacht extrem gefährlich», sagt sie. Mehrere Male sei sie überfallen worden und musste deshalb nach den Konzerten jeweils ein Taxi nehmen.

Musikvideo zu Vanesa Harbeks «Positive Day». Youtube

Vanesa Harbek hat Musik und klassische Komposition studiert, spielte Trompete in einem klassischen Orchester und hat 15 Jahre lang als Musiklehrerin an Schulen und Universitäten unterrichtet. Doch ihre grosse Liebe gehört der Gitarre und dem Blues. Im Alter von 39 Jahren stürzte sie sich ins Abenteuer, packte ihre Gitarre und wanderte nach Deutschland, nach Berlin aus.

100 Konzerte pro Jahr

Ihre Wahl fiel auf Deutschland, weil die Familie Harbek deutscher Herkunft ist und sie die deutsche Mentalität kennt. Die Grosseltern väterlicherseits lebten als sogenannte Donauschwaben in Palanka (Plankenburg) in der Vojvodina im heutigen Serbien, danach in Ingolstadt, bevor sie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien auswanderten. «Mit meinen Grosseltern haben wir zu Hause Deutsch gesprochen. Als sie starben, habe ich leider viel vergessen», sagt sie in fast perfektem Deutsch.

Heute kann Harbek von den 100 Konzerten im Jahr leben. zvg/Vytas Laukaitis

«Es war immer mein Traum, meine Musik in die Welt hinauszutragen und davon leben zu können», sagt sie. Doch in Deutschland kannte sie niemanden. In Jamsessions hat sie sich aber innert Kürze einen Namen gemacht, knüpfte Kontakte zu Musikern und gab schon wenige Monate in ihrer Wahlheimat die ersten Konzerte.

Inzwischen tourt sie in ganz Europa und hat auch schon Konzerte in der Schweiz gegeben: auf dem «Floss» in Basel und am Vallemaggia Blues Festival. Mit rund 100 Konzerten pro Jahr kann sie von der Musik leben.

Ihre eigene Version des Blues entwickelt

Aufhalten konnte ihren Aufstieg vorerst nur die Pandemie. Doch Harbek hat die erzwungene Pause genutzt, um mit dem Malen zu beginnen und ihr erstes Album «Visiones» aufzunehmen, das Anfang Jahr erschien. Heute verbindet sie Musik und Malerei und hat das Cover ihres Debüts gestaltet.

Anfang Jahr erschien Harbeks erstes Album «Visiones». Das Cover hat sie selbst gestaltet. zvg/Petr Cejka

Als Südamerikanerin hat sie ihre ganz eigene Variation des Blues entwickelt. Vanesa Harbek singt spanisch und englisch über ihre Erfahrungen und Träume als Immigrantin. Auf drei Titeln spielt sie auch Trompete und reichert ihren Blues mit lateinamerikanischer Perkussion und lateinamerikanischen Rhythmen an.

Einige Stücke und auch ihr Gitarrenspiel erinnern deshalb zunächst an Carlos Santana. Der Schlüssel zum Blues war aber Eric Clapton. Sie war elf Jahre alt. Drei Jahre später erhielt sie von ihrem Vater eine Stratocaster, die sie noch heute spielt.

Von Tango-Wehmut durchdrungen

Und Tango, die argentinische Nationalmusik? «Ich liebe Tango», sagt Harbek. Auf dem Album hat sie deshalb «Vuelvo al sur», einen Song des Tango-Nuevo-Meisters Astor Piazzolla, auf ihre Art interpretiert. Überhaupt stehen der Queen of Latin Blues jene Stücke am besten, die von einer kräftigen Portion Tango-Wehmut durchdrungen sind.

Vanesa Harbek vermisst ihre argentinische Heimat, ihre Familie, aber den Entscheid zur Auswanderung bereut sie nie. «In Europa fühle ich mich sicher und frei», sagt sie, «ich bin froh, hier zu sein».

29. Fricktaler Blues Festival

Kino Monti, Frick. 29.9., 20.15 Uhr.

www.fricks-monti.ch

