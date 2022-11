Schriftsteller Wolfang Bortlik über Fussball und die WM in Katar

Fussball-WM Schriftsteller Wolfgang Bortlik im Interview: «Heute finde ich das Gestürm um Katar fast etwas scheinheilig» Der Ehrencaptain der Schweizer Schriftsteller-Nationalmannschaft spricht über Boykotte, Autokorsos und wieso er ein Interview mit Gianni Infantino ablehnen würde. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Möchte ungern zusammen mit Gianni Infantino gesehen werden: Autor und Satiriker Wolfgang Bortlik. Nicole Nars-Zimmer

Der Riehener Autor Wolfgang Bortlik (70) ist Teil der Satirikergruppe «Die Schwalbenkönige», die sich bei ihren Auftritten gerne über den Fussball und seine schlimmsten Auswüchse auslässt, aktuell gerade über die WM in Katar. Doch in all den Jahren als aktiver Fussballer – unter anderem der Schweizer Schriftsteller-Nationalmannschaft – hat der Hüne nicht ein einziges Mal einen Elfmeter zugesprochen erhalten. «Ich bekam immer zu hören, dass der arme kleine Verteidiger mich mit meiner Statur doch gar nicht fällen könne.»

Wolfgang Bortlik, schauen Sie sich die Fussball-WM an?

Wolfgang Bortlik: Ja, sicher die meisten Partien der Schweizer, der Deutschen, vielleicht der Katari. Auf die bin ich gespannt. Aber alle 64 Spiele werde ich mir nicht anschauen. Bei einigen werde ich auch früher abschalten oder dabei einschlafen, wenn sie langweilig sind.

Also kein Boykott der WM?

Einen Boykott zu verlangen, kommt zwölf Jahre zu spät. Damals blieb der Aufschrei weitgehend aus. Heute finde ich das Gestürm um Katar fast etwas scheinheilig, ausserdem war die Fifa der Verein, der sich bestechen lassen hat. Da müsste man auch mal einen Boykott diskutieren. Gegen einen Protest auf dem Spielfeld in Katar ist hingegen nichts einzuwenden. Ich bin für jede Aktion gegen autoritäre Regimes zu haben.

Nehmen wir an, Sie könnten den Fifa-Präsidenten exklusiv fünf Minuten interviewen. Was würden Sie ihn fragen?

Ich würde das Interview ablehnen, weil ich ungern zusammen mit Gianni Infantino gesehen werden möchte.

An einer WM verfällt eine ganze Nation wahlweise in Euphorie oder in Trauer. Ist das nicht pervers, wenn man bedenkt, dass es nur um Fussball geht?

Pervers finde ich zu hart. Aber ich bin einverstanden, dass die Staatstrauer, in die eine Nation verfällt, manchmal einen schlechten Nachgeschmack hat. Oder wenn die Euphorie zu nationalistisch wird, dann habe ich ebenso Mühe damit. Schliesslich legt die Fifa ja Wert darauf, dass der Fussball zum Wohle aller sein müsse. (Lacht) Im Ernst: Begeisterungsfähig zu sein, finde ich eher etwas Positives. Ich erinnere mich an die Autokorsos der Italiener oder der Portugiesen nach ihren Siegen an der WM oder der EM – und wie die Schweizer staunend am Strassenrand standen.

So wie 1982, als die Italiener auf dem Barfi die Torschützen «Rossi, Tardelli e Altobelli» skandierten?

Damals befand ich mich gerade auf einer Gruppenreise in Samarkand in Usbekistan, das der Sowjetunion angehörte. Wir versuchten verzweifelt, im Hotel auf einem kleinen Schwarz-Weiss-Fernseher das Signal der Partie zu empfangen. Was bruchstückhaft gelang: Am Ende wussten wir zumindest, dass Italien gewonnen hatte.

Wolfgang Bortlik ist nicht nur begeister von Fussball, sondern auch Schriftsteller. zvg/ Pino Covino

Welche WM haben Sie als erste bewusst miterlebt?

Das war die WM 1966 in England …

… ausgerechnet!

Ja, leider. Ich sah das Finale zwischen Deutschland und England bei meinen Grosseltern in München. Vor der Verlängerung musste ich raus, um Dampf abzulassen und den Ball gegen das Garagentor zu knallen. Nach dem Wembley-Tor und der Niederlage der Deutschen weinte ich – das einzige Mal in meinem Leben wegen Fussball. Nie nahm mich ein Fussballmatch mehr mit ... Höchstens vielleicht noch, wenn ich später meinen Kindern beim Fussballspielen zuschaute.

Schauen Sie lieber alleine oder in der Gruppe Fussball?

Grosse Spiele schaue ich am liebsten am Fernsehen und ganz für mich alleine. Dann rufe ich aus, und niemand hört es. Public Viewing ist nichts für mich, ins Stadion gehe ich nur noch selten. Vor Ort bin ich gerne, wenn meine Tochter Johanna im Einsatz ist. Früher spielte sie beim FC Schwarz-Weiss Basel, heute ist sie dort in der 2. Liga Trainerin. Für mich gibt es nichts Schöneres, als im Bachgraben diesem «kleinen» Fussball zuzuschauen und noch das Gras zu riechen. Oder wenn ich mit dem Velo beim Rankhof vorbeifahre: Wenn da zwei Teams spielen, halte ich immer an und schaue eine Weile zu.

Sie haben sich als Treffpunkt den Landhof gewünscht. Weil Sie ein Fussballnostalgiker sind?

Ich würde eher sagen: ein Fussballromantiker. Ich bin früh dem Fussball verfallen, es gab ja in meiner Jugend für Buben nur den Fussball, der ein bisschen wild war. Nicht so brav wie die Pfadi. Damals hatte man auch noch Helden zum Anfassen. Früher spielten sie Standfussball, die hatten alle Zeit der Welt, um einen Ball anzunehmen. Die Fussballer heute sind sicher besser, taktisch, technisch und athletisch. Dafür ist mir das Spielgeschehen zu schematisch, zu starr. Deshalb freue ich mich, wenn ein Verteidiger mal einen grauenhaften Fehlpass einstreut. Dann die Stadien.

Den Landhof hat sich Bortlik als Treffpunkt für das Interview ausgewählt. Archiv: Roland Schmid

Was ist mit ihnen?

Ich verstehe, dass die Klubs den Menschen einen gewissen Komfort bieten müssen. Trotzdem gefielen mir die Stadien früher besser. Der Landhof mit seiner Tribüne ist einfach grossartig, das ist ein Baudenkmal. Als ich noch in Aarau wohnte, ging ich gerne ins Brügglifeld, wo ich mich auf den Stehplätzen frei bewegen und rundherum gehen konnte. Im alten Joggeli stand ich oben auf dem «Bahndamm». Meinen ersten Match in Basel sah ich übrigens, als der FCB im Cup den FC Aarau empfing. Zur Halbzeit stand es 1:0 für Aarau, was mich zum lautstarken Kommentar verleitete, dass man den Unterschied zwischen einem Spitzenteam und einem zweitklassigen Verein halt sehe. Aarau war damals unter Rolf Fringer Meister, Basel dümpelte in den Niederungen der Nationalliga B. (Lacht) Ein Mann hinter mir sagte mir, ich sei ein «Schoofseggl». Die Heimfans im Joggeli waren schon damals sehr empfindlich. Am Ende siegte der FCB 4:1 – und ich war ziemlich kleinlaut.

Martin Walser sagte einmal: «Sinnloser als Fussball ist nur noch eines: Nachdenken über Fussball.» Hat er recht?

Wer ist schon Martin Walser? Der Mann hat doch keine Ahnung!

Mehr Ahnung hatte offenbar Werner Düggelin. Der damalige Direktor des Theaters Basel freute sich Ende der Sechzigerjahre über den Fussball und den FC Basel – und dessen Trainer Helmut Benthaus besuchte im Gegenzug das Theater. Fussball war plötzlich nicht mehr der Sport der Tumben, die sich nur für den Ball und schon gar nicht für Kultur interessierten.

Dieses Shakehands zwischen Fussball und Hochkultur war aber eine Win-win-Situation für beide Seiten, denn nun durften endlich auch die sogenannten Kulturbeflissenen ins Joggeli pilgern und sich so etwas Profanes wie ein Fussballspiel anschauen.

Wer müsste heute zusammenspannen?

Ich glaube, das würde heute eher in die Richtung gehen, dass sich Alex Frei und Dani von Wattenwyl gegenseitig besuchen.

Machen wir noch selber auf Kultur. Welches Fussballgedicht passt zur WM in Katar?

Es gibt kein Queer in Katar

Es gibt kein Queer

Und ohne Queer in Katar

Ist’s uns zu stier

Es gibt kein Queer in Katar

Es hat keinen Zweck

Und darum bleiben wir

Von Katar einfach weg

Die Schwalbenkönige: «Es gibt kein Bier in Katar»

Theater im Teufelhof. 21.11., 20.30 Uhr.

www.theater-teufelhof.ch

