Ein Besuch in Christoph Büchels Guantánamo im Kunstmuseum Basel

Gefängnis Guantánamo liegt auch in Basel – ein Besuch Seit 20 Jahren ist das Gefangenenlager auf Kuba in Betrieb, seit 15 Jahren steht ein Stück davon hinter dem Kunstmuseum Basel. Ein Besuch in Christoph Büchels Installation «Tribunal», die ihre traurige Aktualität bewahrt hat. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Entwürdigend: Der Ein- und Abstieg erfolgt über einen engen Schacht in einer Toilette. Kunstmuseum Basel/Max Ehrengruber Das karge Verhörzimmer mit dem Einwegspiegel. Kunstmuseum Basel/Max Ehrengruber Von Justitia ist wenig zu sehen im improvisierten Gerichtsraum. Kunstmuseum Basel/Max Ehrengruber Der Aufenthaltsraum für das Sicherheitspersonal. Kunstmuseum Basel/Max Ehrengruber Das «Tribunal» von aussen: Seit 15 Jahren steht die ­Installation hinter dem Laurenzbau, dem ehemaligen Gebäude der Nationalbank neben dem Kunstmuseum. Hannes Nüsseler

Abstieg in die Hölle: Wo in der Toilette eigentlich die Kloschüssel sein sollte, führt eine viel zu enge Leiter in die Tiefe. Biedere Holzoptik wie beim Skihüttenzauber, doch dahinter liegt ein schallgedämpfter Verhörraum mit flimmernder Deckenbeleuchtung, Einwegspiegel, Überwachungskamera. Am Boden ein Metallring, durch den Fussfesseln gezogen werden können. Wie im Fernsehen, «24» vielleicht. Oder Guantánamo.

Tatsächlich handelt es sich bei den unauffällig gestapelten Containern im Hinterhof des Kunstmuseums Basel, wo Mitarbeitende ihre Velos abstellen, genau darum: um den teilweisen Nachbau des berüchtigten US-Gefangenenlagers auf Kuba. «Tribunal» heisst die Installation des Basler Konzeptkünstlers Christoph Büchel, die 2007 vom damaligen Museumsdirektor Bernhard Mendes Bürgi angekauft worden war und sich bislang nur auf Voranmeldung in kleinen Gruppen besichtigen liess. Künftig sind auch öffentliche Führungen geplant.

20 Jahre nach der Eröffnung des realen Gefängnisses steigt man also durch eine Replik von Räumlichkeiten, in denen seit den Terroranschlägen auf die Twin Towers 2001 sogenannte «ungesetzliche Kombattanten» gefoltert und ohne ordentliches Verfahren jahrelang inhaftiert werden.

Blick durch den Einwegspiegel in den Verhörraum. Video: Hannes Nüsseler

Nur ist die Replik aufgrund geleakter und offiziell veröffentlichter Fotografien eben nicht nur eine Kopie, sondern im doppelten Wortsinn auch Gegenrede zur anhaltenden Menschenrechtsverletzung. Anders kann der entwürdigende Einstieg durch ein – Pardon – Scheisshaus ja auch nicht verstanden werden. Oder?

Zum Fürchten still

Catherine Hürzeler, die an diesem Tag die Führung übernimmt, äussert sich zurückhaltend. «Vermutlich ist die Leiter nicht real», erklärt sie und verweist auf die chronische Medienscheu des Künstlers, der kaum Interviews gibt. Andererseits: Was lässt sich schon mit Sicherheit über einen Ort sagen, der so geheim ist, dass für einen irrwitzigen Moment selbst ein sadistischer Kletterparcours plausibel erscheint.

Lautlos rutschen die blauen Plastiküberschuhe über den grauen Spannteppich. Die Banalität der Böden... Würde man nicht unbeholfen gegen die Beklemmung anschwatzen, es wäre zum Fürchten still. Ein vergilbter Kopierapparat aus den Nullerjahren und noch mehr Zweckmobiliar stehen im Gerichtsraum. Eine US-Flagge hängt stramm hinter dem Richtertisch über einem Einwegspiegel: Justitia ist hier nicht blind, sondern unsichtbar.

Banalität der Böden: Anklagestuhl mit Schloss. Bild: Hannes Nüsseler

Für die Angeklagten gibt es einen nackten Plastikstuhl, Medienschaffende sitzen gepolstert, theoretisch: Von bislang 574 Verfahren fanden nur 37 öffentlich statt. Rechtsprechung als Kulisse, oder anders: Die Installation ist so wahr wie Guantánamo falsch.

Das stete Gefühl der Verunsicherung ist wesentlicher Bestandteil der «Totalen Installation», wie sie Büchel in Anlehnung an den russischen Künstler Ilya Kabakov praktiziert und dafür schon ganze Museen – temporär – umgebaut hat. Und selbst wo Büchels Arbeiten ihr Publikum nicht physisch einsperren, sorgen sie für Befangenheit.

2018 erklärte der Basler die Mustermodelle für Trumps Grenzmauer zur Land-Art, 2019 stellte er ein Flüchtlingsboot an der Biennale Venedig aus, und diesen Sommer wurde sein Vita-Parcours beim sportlich überteuerten Biozentrum eröffnet. Reine Provokation? Kunstdebatten sind jedenfalls oft einfacher als die Themen, die ihnen zu Grunde liegen.

Am Ort der Macht

Ursprünglich sollte das «Tribunal» auf dem Dach des Museums Gegenwart installiert werden, erklärt Hürzeler. Dafür hätten sich die weissen Container aber farblich vom Gebäude abheben sollen, so eine planerische Auflage, der Büchel nicht nachkommen wollte. Seit 15 Jahren steht die Installation deshalb hinter dem Laurenzbau, dem ehemaligen Gebäude der Nationalbank neben dem Kunstmuseum.

«Es ist ein Ort der Macht», sagt Hürzeler und weist auf die vergitterten Fenster und die von einem schweren Tor gesicherte Einfahrt. «Man hat das Gefühl, total weg zu sein. Es macht etwas mit den Leuten, wenn sie hier drin sind.»

Justitia ist unsichtbar: Gerichtsraum. Bild: Kunstmuseum Basel/Max Ehrengruber

Auch den harmlos wirkenden Aufenthaltsraum für das Sicherheitspersonal bringt Büchel zum Kippen. Das Ensemble besteht aus orangen Schalenstühlen, Tischen und einem Getränkeautomaten mit Coca-Cola und – Rivella! Guantánamo ist überall, wo es geduldet wird.

Nach 20 Jahren und drei US-Präsidenten ist das Straflager noch immer in Betrieb, aktuell sitzen 35 Inhaftierte ein und warten auf ein Urteil. Aus Büchels «Tribunal» kommen dagegen alle frei, wenn auch nicht unschuldig.

Anmeldung für Kleingruppenführungen bis maximal 10 Personen (280 Franken) unter tours@kunstmuseumbasel.ch.

