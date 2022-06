Zwischen Poesie und Politik im Kunsthaus Baselland

Gesellschaftskritisch Zwischen Poesie und Politik Die aktuellen Biennale-Künstlerinnen Latifa Echakhch und Zineb Sedira vertreten die Schweiz und Frankreich – das Kunsthaus Baselland stellt erstmals beide aus. Christoph Dieffenbacher 09.06.2022, 05.00 Uhr

Zineb Sediras Installation im Kunsthaus BL. Zvg

Aktualität und gesellschaftlicher Wandel werden an der diesjährigen Biennale in Venedig besonders grossgeschrieben. In Zeiten von Krieg und Krisen identifizieren sich zudem immer weniger Kunstschaffende mit dem Ort, an dem sie leben. Viele verfügen über mehrere Heimaten und wechseln die Länder zwischen Herkunft, Ausbildung und Arbeit.

Der Trend zur globalisierten Kunst stellt in Venedig auch die traditionellen Länderpavillons in Frage, deren Konzept noch an die Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts erinnert: Jedes teilnehmende Land beauftragt einen Künstler, eine Künstlerin und lässt sich durch sie offiziell vertreten.

So hat die Schweiz dieses Jahr die in Marokko geborene, in der Westschweiz lebende Latifa Echakhch (*1974) in ihren Biennale-Pavillon in den Giardini eingeladen. Das Nachbarland Frankreich wird von der in London arbeitenden Zineb Sedira (*1963) repräsentiert, deren algerische Eltern in ein Pariser Vorort eingewandert waren. Die Künstlerinnen haben sich vor Jahren in New York kennen gelernt und sind seither miteinander befreundet.

«Eine Chance, im Dialog miteinander zu stehen»

Im Annexbau des Kunsthauses Baselland ist derzeit eine kleine Ausstellung mit neueren Arbeiten der beiden zu sehen – ihr erstes Gemeinschaftsprojekt. Trotz ähnlicher Biografien und ihrer gesellschaftskritisch-feministischen Haltung verbindet die Künstlerinnen auf den ersten Blick wenig.

Ihre Installationen präsentieren sich jedoch so offen, dass Austausch und gemeinsame Erinnerungen möglich werden. Die Künstlerinnen erzählen, so sagt es Kunsthaus-Direktorin Ines Goldbach, von der «Chance, im Dialog miteinander zu stehen und daraus eine gemeinsame Sprache zu entwickeln».

Echakhch ordnet auf spotartig beleuchteten Teppichflächen Objekte wie Schallplatten, Kabel, Kleidungsstücke, Schuhe, Weingläser und Zigarettenpäckchen zu persönlichen, poetischen Stillleben an. Von manchen Objekten bleiben nur noch Fragmente. Menschen gibt es keine. Die daliegenden Gegenstände erinnern an Sinnlichkeit und Genuss, offenbar an eine Liebesgeschichte, an gemeinsame, noch zerbrechliche Erinnerungen und Fantasien.

Ein Wohnzimmer mit Möbeln aus den 1960er-Jahren

Sediras Arbeiten drücken dagegen politischen Kampf und revolutionäres Engagement aus: Nach umfangreichen Recherchen in verschiedenen Archiven zeigt sie Dokumente aus dem Algerien der 1960er-Jahre. Nach Krieg und Unabhängigkeit von Frankreich wollte das Land Signale zur Befreiung in Afrika und Südamerika aussenden; bedeutend war dabei etwa das panafrikanische Kulturfestival von 1969 in Algier.

Die Installationen und Assemblagen der Künstlerin zeigen – vor einem warmen Dunkelgelb – Plakate, Bücher, Broschüren, Fotos und Schallplatten, oft zusammen mit kleinen Figürchen und anderen Objekten. Für die militärisch-brutale Seite der Befreiung aus der Kolonialzeit steht das Videoband mit historischen Filmausschnitten, die heute wie experimentelle Bilderkunst wirken.

Hoch Privates trifft hier also auf hoch Politisches. Wer sich auf die Werke der Künstlerinnen einlässt, kann ins Sinnieren kommen – über Erinnerung und Geschichte, Individuum und Gesellschaft, Siege und Niederlagen. Für Ines Goldbach lassen sich dabei auch Räume für Utopien öffnen: Was wäre etwa, wenn eines Tages das Trennende zwischen Menschen wegfallen würde, wenn es keine Länder und Grenzen mehr gäbe?

Wie in der Ausstellung das aufgebaute Wohnzimmer mit Sesseln und Tischchen aus den 1960er-Jahren andeutet, darf darüber auch gemeinsam und in gemütlich-biederer Umgebung nachgedacht werden.

Latifa Echakhch & Zineb Sedira, For a Brief Moment […] Several Times

Kunsthaus Baselland, bis 17. Juli 2022. Geöffnet Di–So, 11–27 Uhr. www.kunsthausbaselland.ch