UB Basel: Sebastian Castellio setzte sich für Gewaltlosigkeit ein

Gewaltlosigkeit Sebastian Castellio: Eine Stimme der Toleranz im Glaubensstreit Eine Ausstellung in der Universitätsbibliothek Basel erinnert an Sebastian Castellio, ein Zeitgenosse Calvins im 16. Jahrhundert. Nach Differenzen mit dem Reformator zog er nach Basel – und plädierte für Toleranz. Martin Stohler Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Sebastian Castellio (1515–1563), wie ihn die Gedenktafel bei der Basler

St.-Alban-Kirche zeigt. Archivbild: Kenneth Nars

Sebastian Castellio wurde 1515 in einem kleinen Ort im heutigen Savoyen geboren. Nach seinem Studium in Lyon schloss er sich 1540 dem Reformator Calvin an und arbeitete einige Zeit als Schulrektor in Genf. 1545 zog er nach Meinungsverschiedenheiten mit Calvin nach Basel um, das damals ein beliebter Zufluchtsort protestantischer Glaubensflüchtlinge aus Italien, Frankreich und den Niederlanden war.

Hier verdiente er den schmalen Lebensunterhalt für seine Familie als Korrektor der Druckerei von Johannes Oporinus, als Hauslehrer bei Bonifacius Amerbach und als Griechischlehrer an der Basler Universität. Zu seinem Bekanntenkreis gehörte auch David Joris (1501–1556), ein niederländischer Wiedertäufer und Sektenführer, der in Basel unter einer falschen Identität lebte und dessen Gebeine 1559 posthum verbrannt wurden.

Für gewaltfreien Umgang

In seinen Schriften sprach Castellio sich dagegen aus, Meinungsverschiedenheiten unter Christen gewaltsam auszutragen. Am prägnantesten brachte er dies im folgenden Satz auf den Punkt:

«Einen Menschen töten heisst nicht eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten.»

Konkreter Anlass für Castellios Aufruf zur Toleranz unter Christen war die Verbrennung des Spaniers Michel Servet als Ketzer in Calvins Genf Anno Domini 1553. Castellios Eintreten für gewaltfreien Umgang bei unterschiedlichen Auffassungen in Glaubensfragen trugen ihm heftige Angriffe Calvins und dessen Parteigänger ein.

Sie sahen in ihm ein Werkzeug des Teufels und griffen Castellio nicht nur in ihren Schriften an, sondern denunzierten ihn auch bei den Basler Behörden. Castellios Tod am 29. Dezember 1563 kam indessen einer allfälligen Verurteilung zuvor.

Eine text- und bildreiche Präsentation

Eine Ausstellung in der Universitätsbibliothek Basel erinnert nun an Castellios Wirken und seine Kontakte zu Gleichgesinnten. Kuratiert wurde sie von Brigitte Hilmer und ermöglicht von der seit 2015 bestehenden Internationalen Castellio Gesellschaft Basel.

Die text- und bilderreiche Präsentation führt anhand der in der UB Basel vorhandenen Dokumente durch Castellios Leben und Werk. Darüber hinaus zeigt sie uns die Medien, die Netzwerke und das religiöse Umfeld, in dem Castellios Denken Gestalt annahm. Dabei wird auch deutlich, dass seine vernünftigen Argumente für einen zivilen Umgang unter Christen in eine tiefreligiöse Weltsicht eingebettet waren.

«Laboratorien der Toleranz – Castellio und sein Erbe»: In der Universitätsbibliothek Basel bis zum 2. März 2023.

