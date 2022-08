Eine letzte Ausstellung im Allschwiler Mühlestall

Graffiti Noch eine letzte Ausstellung im Mühlestall – dann braucht Allschwil einen neuen Kulturraum Mit einer Graffiti-Ausstellung verabschiedet sich der Allschwiler Kulturverein nach mehr als dreissig Jahren vom Mühlestall. Der Vertrag mit den Besitzern läuft aus, eine Alternative ist aber bereits in Sicht. Mélanie Honegger 19.08.2022, 05.00 Uhr

Mehr als dreissig Jahre lang stellte der Kulturverein Allschwil-Schönenbuch im Mühlestall aus. Mitte 2023 ist damit Schluss. Lea Meister

Wenn am Freitagabend die ersten Gäste in den Allschwiler Mühlestall eintrudeln, dürfte nicht nur Feststimmung in der Luft liegen. Mit international bekannten Sprayern wie Moter oder Emesa kann der Kulturverein Allschwil-Schönenbuch zwar eine imposante Ausstellung eröffnen. Doch die Vernissage ist zugleich auch eine Abschiedsfeier.

Grund dafür ist der Vertrag der Gemeinde mit dem Mühlestall, der kommenden Sommer ausläuft. «Es handelt sich um ein im Baurechtsvertrag impliziertes Mietrecht über zehn Jahre, das am 31. Mai 2023 endet», erklärt Daniel Koller, der als Präsident der Mühle Allschwil AG vorsteht. «Ab diesem Zeitpunkt könnten die Räumlichkeiten mittels eines normalen Mietvertrags wieder durch die Gemeinde Allschwil genutzt werden.»

Das wird allerdings nicht passieren, wie Andreas Bammatter (SP) erzählt, der im Gemeinderat Allschwil für das Ressort Kultur und Freizeit zuständig ist. «Die Offerte des Nachfolgevertrags ist für Kulturschaffende sehr ungünstig», fasst er die Gründe für die Überprüfung des neuen Vertrags zusammen. Konkreter: Das Besitzerpaar der «Mühle» habe keine optimalen Zeitfenster für Kulturveranstaltungen zur Verfügung gestellt, weshalb die betroffenen Vereine nicht auf eine weitere Nutzung eingegangen seien.

Pilotprojekt in Kirche St.Theresia geplant

So oder so: Für den Kulturverein, den Kunstverein und das Theater «Zum Schwarze Gyger» ist das Vertragsende der Beginn einer Suche nach einem neuen Kulturraum. Laut Bammatter hat die Gemeinde bereits eine Lösung im Blick: Die Allschwiler Kirche St. Theresia könnte künftig «erweitert genutzt» werden. Wie die römisch-katholische Kirchgemeinde bestätigt, befinde man sich in Gesprächen mit der Gemeinde.

Eines der ausgestellten Kunstwerke: «Black Key» des Basler Künstlers Psick. Lea Meister

Bereits im kommenden Jahr soll ein entsprechendes Pilotprojekt anlaufen, so Bammatter. Ziel sei es, den verschiedenen Kulturschaffenden langfristig einen Raum anbieten zu können. Mit der erweiterten Nutzung würden auch Infrastrukturanpassungen nötig.

Achtzehn Kunstschaffende aus Europa stellen aus

Bis es so weit ist, stellen im Allschwiler Mühlestall ab heute Abend achtzehn europäische Kunstschaffende aus, darunter auch bekannte Basler wie Rebel oder David Lucco. Das Projekt initiiert hat der Vorstand des Kulturvereins mit Präsidentin Nelly Owens (69). «Wir wollten etwas Neues ausprobieren», erzählt Owens, die in den vergangenen Wochen immer wieder mal von Vereinsmitgliedern angerufen wurde, die sich über die Graffitis empörten.

«Für die älteren Stammgäste ist das sicher eine ungewöhnliche Erfahrung», meint sie gut gelaunt. Auch sie musste sich erst mit der Kunst vertraut machen. Heute sagt sie: «Wenn ich die Wand dazu hätte, könnte ich mir das gut auch bei mir zu Hause vorstellen.»

Mit der Präsentation von Graffitis in einem Ausstellungsraum möchte Owens einen neuen Blick auf häufig negativ konnotierte «Sprayereien» ermöglichen. Sie hofft auf eine unvoreingenommene Betrachtungsweise aufs Sprayen als Kunst und auf ein Bewusstsein dafür, dass die Grenze zwischen legaler und illegaler Tätigkeit häufig fliessend ist.

Es ist ein Projekt, das Generationen verbinden soll. Ähnliches schwebt der Gemeinde auch für den am Samstag anstehenden Workshop vor. Gemeinsam mit interessierten Personen aus der Bevölkerung möchte man in einer öffentlichen Vernehmlassung eruieren, welche Schwerpunkte im neuen Kulturleitbild verankert werden sollen. Dieses wird voraussichtlich im November vom Gemeinderat verabschiedet.

Graffiti 22

Mühlestall Allschwil, Mühlebachweg 43. Bis 11.9.

Vernissage: 19.8., 18 Uhr.



Zukunftswerkstatt Kultur

Saal Gartenhof Allschwil, Lettenweg 30.

20.8., 9 bis 16 Uhr.