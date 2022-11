Dani von Wattenwyl mit neuem Stück im Kulturhaus Häbse

Häbse Kulturhuus Dani von Wattenwyl haut Fernsehköche in die Pfanne Die neue Hausproduktion «Ich ha das scho mol vorbereitet» bringt ein Potpourri von Witzen und Kalaueren zum Köcheln. Jörg Jermann Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Matthias Steiger (l.) und Dani von Wattenwyl in «Ich ha das scho mol vorbereitet». zvg/Eduardo Elia

Dani von Wattenwyl ist alles in einem, Hauptdarsteller mit Schuss, Regisseur mit Pfiff und Autor des Stücks mit Schmiss. Der Titel des neuen Stücks im Kulturhaus Häbse im Kleinbasel lautet «Ich ha das scho mol vorbereitet», der grosse «Bschiss-Satz» aller Kochsendungen. Und der Untertitel der dargestellten Fernsehshow heisst «Mit Stil und Pfanne».

Stil hat das, denn in die Pfanne gehauen werden nicht nur TV-Studio-Rezepte, sondern auch die TV-Situation selbst: Die komplette Mache solcher «TV-Aufzeichnungen» wird entlarvt. In einem Baseldeutsch ohne Altertümelei, mit einem Sammelsurium an geklopften Sprüchen.

Ein Köcheduo ist auf absteigendem Ast, was die Einschaltquoten betrifft. Die Fernsehregie beginnt zu zweifeln, ob das Unterfangen weitergeführt werden soll. Der Sponsor ist seines Zeichens Fabrikant vom Gesöff Citronelle, das mehrfach lächelnd getrunken werden muss, obwohl es scheusslich schmeckt. Im Stück und im Theater ist Werbung mächtig vertreten. Selbst ein Citronelle-Champagner wird getrunken, anschliessend gibt es Bauchgrimmen und zusammengeklemmte Oberschenkel beim Sprint ans stille Örtchen.

Zwiegespräch mit dem Wischmopp

Es taucht ein neues Kochduo auf, das den Absteigern die Show stehlen will. Schliesslich will auch Backtante Elsa ihr Stück vom TV-Kuchen abschneiden. Am Ende setzen sich die bisherigen Köche durch, obwohl ihnen alles misslingt und ihr Ende besiegelt scheint. Studiokoch José Olé (von Wattenwyl) flüchtet gar in den Putzkasten und spricht dort mit dem Wischmopp. Sein Tiefpunkt.

Aber in den Social Media gefällt genau dieses Scheitern, diese Unperfektion, diese Pannen, das Echte. Die Einschaltquote steigt, die drollige Kochshow bleibt. Am Ende rennt die wacklige Elsa ins Studio mit einer Rahmtorte und Dani von Wattenwyl bekommt sie mitten ins Gesicht. «Wie Dick und Doof zu ihren besten Zeiten», sagen sie selbst über sich. Wenn José Olé sich verschnaufen will, sagt er: «I mach ein uff BVB-Bus, I chumm eifach nit!»

Witzewirbel und Spruchschwall

Wortspiele wie diese gibt es zuhauf. «Bisch die ganz Nacht uffem WC gsässe, hesch e Kueche vo dr Elsa gässe.» Einmal fragt José Olé, der immer auch schlicht der nette Dani von nebenan ist, so nebenbei: «Wieso muess me sich bimene Hellseher amälde?» Denn im Marmorkuchen ist Marmor. Auch die Namen der spielenden Personen sind vielsagend. Der Assistent heisst Pierre Poulet (Matthias Steiger), ein schüchterner und zur verlogenen Show, welche alle Leute abziehen, sympathisch unfähiger Copain.

Der Typ, der nicht gut im Strumpf zu sein scheint, also der Kochgegner, heisst Gilles la Douche (Adrian Plachesi), sein schwuler, arg klischierter Gefährte, muss ja Frederik Rosa heissen. Carlos Amstutz gibt den voll überzeichneten, italo-mafiös angehauchten Limonadenhersteller Giovanni Bitterli. Die spektakuläre Küchenschlacht startet mit einem überschwappenden Wortgefecht. «Meinsch, er het dr Roche broote?!» Das grosse Publikum spendet am Ende eifrig Applaus.

«Ich ha das scho mol vorbereitet», Kulturhuus Häbse. Nächste Vorstellungen: 17., 18., 19. und 20. November. www.haebse.ch/

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen