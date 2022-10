Alles ist illuminiert: Die Barfüsserkirche zeigt Buchschätze

Historisches Museum Basel Alles ist illuminiert: Die Barfüsserkirche zeigt prachtvolle Buchschätze In der Ausstellung «Comites Latentes» zeigt das Historische Museum Basel ausgewählte Handschriften der Sammlung von Sion Segre Amar. Martin Stohler 25.10.2022, 05.00 Uhr

Johannes der Evangelist auf Patmos, gemalt von Jean Bourdichon (um 1457–1521), in einem französischen Stundenbuch. Historisches Museum Basel

Zurzeit ist im Historischen Museum Basel (HMB) ein Dutzend Handschriften und Bildfragmente aus der Sammlung des Turiner Autors Sion Segre Amas (1910–2003) in einer kleinen Ausstellung zu bewundern. Der Titel der Ausstellung «Comites Latentes» – zu Deutsch: versteckte Begleiter – geht auf die Gewohnheit des Sammlers zurück, einzelne Exemplare stets bei sich zu haben, dies auch auf Reisen.

Gezeigt werden im HMB am Barfüsserplatz unter anderem ein hebräisches Gebetbuch mit Silbereinband, eine Pergamentrolle mit der biblischen Geschichte der Jüdin Esther, französische Heiligenviten und ein Stundenbuch aus Tours. Einen Basler Bezug schafft ein Fragment der sogenannten Burckhardt-Wildt-Apokalypse aus dem ausgehenden 13. Jahrhundert, die ihre Bezeichnung nach dem Basler Sammler Daniel Burckhardt-Wildt (1752–1819) erhielt.

Das Dutzend ausgewählter Exponate macht nur einen Bruchteil der Sammlung von Sion Segre Amar aus. Diese besteht aus 134 mehrheitlich mittelalterlichen Codices mit religiösen Texten oder weltlicher Literatur sowie 78 Fragmenten, darunter auch jenes der erwähnten Burckhardt-Wildt-Apokalypse.

Humanistische Literatur und Theologie

G-Initiale mit Heiligen, Bologna, Ende 13. Jahrhundert. Martin Stohler

Die Sammlertätigkeit Sion Segre Amars begann in den frühen 1960er-Jahren. Damals besuchte er während einer Geschäftsreise eine Handschriftenauktion bei Sotheby's. Nach dem Kauf einer prachtvoll illuminierten Handschrift scheint ihn die Sammelleidenschaft nicht mehr losgelassen zu haben. Insbesondere die humanistische Literatur und die Theologie hatten es ihm angetan.

Neben Handschriften in lateinischer Sprache, darunter Werke Ciceros und Vergils, kaufte Amar auch hebräische, griechische, italienische und französische Texte. Ein Grossteil der Bestände zeichnet sich durch Illuminationen, sprich reiche Buchmalereien aus, weswegen die Sammlung insbesondere bei Kunsthistorikerinnen und -historikern grosses Ansehen geniesst.

Seit 1977 wurde die Sammlung in der Bibliothèque de Genève aufbewahrt, wo sie von Forscherinnen und Forschern untersucht und erschlossen wurde. Die heutigen Eigentümer der Handschriften haben einen persönlichen Bezug zu Basel. So kam die Sammlung Anfang 2022 – zunächst für mindestens 15 Jahre mit Option auf Verlängerung – als Leihgabe ans Historische Museum Basel. Aufbewahrt werden sie in der Universitätsbibliothek Basel, wo sie von interessierten Forscherinnen und Forschern eingesehen werden können. Dabei werden die konservatorischen Arbeiten der Bibliothèque de Genève fortgeführt.

Es ist geplant, die Sammlung Schritt für Schritt zu digitalisieren und im Internet zur Verfügung zu stellen. Erste Handschriften wurden bereits auf Initiative der Bibliothèque de Genève aufbereitet und auf dem Portal e-codices veröffentlicht.

Mit antifaschistischen Schriften verhaftet

Buchautor und Sammler Sion Segre Amar (1910–2003). zvg

Noch ein Wort zum Menschen, der die kostbare Sammlung zusammengetragen hat. Sion Segre Amar wurde 1910 in Turin als Sohn einer jüdischen Familie geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte er Naturwissenschaften. Politisch engagierte er sich in der antifaschistischen Widerstandsbewegung «Giustizia e Libertà».

Am 11. März 1934 geriet er bei Ponte Tresa in die Fänge der italienischen Grenzpolizei, als er zusammen mit einem Freund antifaschistische Druckschriften aus der Schweiz nach Italien schmuggeln wollte. In der Folge wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

1939 ging Amar nach Palästina, wo er bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs blieb. Nach seiner Rückkehr setzte er sich in Turin für den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde ein und betätigte sich auch als Schriftsteller. Seine Bücher führen im deutschen Sprachraum allerdings ein verborgenes Leben: Sie scheinen bisher nicht ins Deutsche übersetzt worden zu sein.

Vielleicht ändert sich das nun, und mit dem wachsenden Interesse an den «Comites Latentes» nimmt auch die Neugier auf den Schriftsteller Sion Segre Amar zu.

«Comites Latentes», Historisches Museum Basel. Bis 5. März 2023. www.hmb.ch