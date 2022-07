Auferstanden: Der Isenheimer Altar erstrahlt in neuem Glanz

Ikone Auferstanden: Der Isenheimer Altar in Colmar erstrahlt in neuem Glanz Der Isenheimer Altar von Colmar bot Menschen, die vom Antoniusfeuer befallen waren, christlichen Trost und Erbauung. Nun wurde das Gesamtkunstwerk sorgfältig restauriert. Martin Stohler Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Isenheimer Altar: Kreuzigungsszene. Musée Unterlinden

Der zwischen 1512 und 1516 entstandene Isenheimer Altar stammt grösstenteils vom Renaissance-Maler Matthias Grünewald (ca. 1480–1530), von dem es kaum gesicherte Lebensdaten gibt – nicht einmal über seinen Namen ist sich die Forschung einig. Die Holzskulpturen hingegen fertigte der elsässische Bildschnitzer Niklaus von Hagenau an. Den Auftrag für das Werk hatte der Antoniter-Orden in Isenheim erteilt, rund zwanzig Kilometer von Colmar entfernt.

Der Orden der Antoniter, deren Name auf den heiligen Antonius Bezug nimmt, war im ausgehenden 11. Jahrhundert entstanden und hatte sich vor allem die Pflege von Menschen zur Aufgabe gemacht, die unter dem sogenannten Antoniusfeuer litten, einer im Mittelalter weitverbreiteten Krankheit. Heute wissen wir, dass sie durch den Mutterkornpilz, der Getreide befällt, verursacht wird. Nimmt man diesen mit der Nahrung auf, kann das zu Gefässverengungen, Wundbrand und dem Absterben von Gliedmassen führen.

Der Altar vermittelt seine Botschaft in mehreren Schritten. In geschlossenem Zustand zeigt das zentrale Bild seiner Schauseite die Kreuzigung Christi. Auf der linken Tafel ist der heilige Sebastian zu sehen, auf der rechten der heilige Antonius. Beide wurden im Volksglauben als Schutzheilige – Antonius gegen das Antoniusfeuer, Sebastian gegen die Pest – verehrt. Sebastian ist in ein rotes Tuch gehüllt, in Bein und Schulter stecken Pfeile, Teil seines Martyriums. Antonius, von dessen Fürsprache Heilung erhofft wird, trägt Blau. Ein Teufel im oberen rechten Bereich kann nichts ausrichten – eine Fensterscheibe hält ihn fern.

Auch Christus brauchte einen Nachttopf

Unterhalb der Kreuzigungsszene zeigt eine weitere Tafel die Grablegung Christi. Der grausam entstellte Körper, die bizarr verdrehten Finger, die geschundenen Hände und Füsse sollten die vom Antoniusfeuer Befallenen direkt ansprechen und sie im Leid des Erlösers Trost finden lassen.

Öffnete man den Altar – was bei hohen liturgischen Festen und insbesondere bei Festen zu Ehren der Jungfrau Maria der Fall war –, erschien ein vierteiliger Zyklus der Hoffnung. Dieser beginnt auf dem linken Flügel mit der Verkündigung und endet auf dem rechten mit der Auferstehung Christi. Auf der Mitteltafel bilden das Engelskonzert und die Madonna mit Kind ein Ensemble, das die Menschwerdung Christi hervorhebt.

Verkündigung, Menschwerdung und Auferstehung. Musée Unterlinden

Bett, Waschzuber und Nachttopf stehen für die menschliche Natur des auf die Erde gekommenen Erlösers. Andererseits symbolisiert das geschlossene Tor des Gartens die Jungfräulichkeit Marias, der Dornbusch ohne Dornen verweist auf ihr Freisein von Sünde. In der Darstellung der Auferstehung geht diese nahtlos in die Himmelfahrt über; das Gesicht des Erlösers strahlt in verklärendem Licht. Anstelle der Grablegung schliesslich zeigen sich nun die von Niklaus von Hagenau geschnitzten Figuren von Jesus und den zwölf Aposteln.

Der heilige Antonius im Zentrum

Der vollständig geöffnete Altar rückt den heiligen Antonius ins Zentrum. Als farbig bemalte Holzfigur sitzt er wie ein König auf einem Thron. Dabei befindet er sich in der Gesellschaft zweier Kirchenväter: links von ihm stehend Augustinus, rechts Hieronymus. Der Auftraggeber des Altars, Guy Guers, ist kniend zu Füssen von Augustinus dargestellt. Zu beiden Seiten von Antonius’ Thron knien zudem zwei Männer mit Gaben für die Antoniter.

Den Mittelteil mit den Figuren von Niklaus von Hagenau flankieren zwei grosse Bilder von Matthias Grünewald. Das eine zeigt den heiligen Antonius im friedlichen Zwiegespräch mit dem Eremiten Paulus. Der Maler hat hier eine Szenerie geschaffen, in der eine Dattelpalme von einer vielfältigen Vegetation umgeben ist. Dabei sind auch sehr naturalistisch gemalte Heilkräuter zu erkennen.

Antonius besucht Paulus (links), Versuchung (rechts). Musée Unterlinden

In schroffem Gegensatz dazu steht das andere Bild. Hier zeigt uns Matthias Grünewald einen von Monstern und Teufeln gequälten Antonius. Mit dieser Darstellung gestaltete Grünewald mit grosser visueller Kraft und Gewalt ein Kapitel aus der Heiligenvita des Antonius, in dem geschildert wird, wie ihn einst eine Schar von Dämonen bedrängte und körperlich angriff. Zugleich spiegeln sich in der Gestalt des gequälten Antonius auch die Qualen einer vom Antoniusfeuer befallenen Gestalt mit aufgeblähtem Bauch und Entenfüssen, welche die linke untere Ecke dominiert.

Wiedergewonnene Feinheiten

Bis zur Französischen Revolution schmückte das von Matthias Grünewald und Niklaus von Hagenau geschaffene Werk den Hauptaltar der Klosterkirche von Isenheim. Um eine allfällige Zerstörung zu verhindern, brachte man den Altar 1793 in die Nationalbibliothek des Distrikts. 1852 wurde er schliesslich in der Kapelle des ehemaligen Dominikanerklosters Unterlinden aufgestellt. Seither bildet er das Kernstück des dort eingerichteten Museums.

Diverse Untersuchungen und Studien in den Jahren 2003 bis 2009 liessen eine sorgfältige Restaurierung des Altars als dringlich erscheinen. Diese wurde ab 2011 in mehreren Etappen und unter Anwendung modernster wissenschaftlicher Methoden durchgeführt und fand diesen Sommer ihren Abschluss. Dabei erfolgte die Restaurierung der Tafelbilder unter den Augen der Museumsbesucher vor Ort, während jene der Holzskulpturen im Centre de recherche et de restauration des musées de France in Paris stattfand.

Erstmals wurden alle Bestandteile des Altars in die Restaurierung miteinbezogen. Dies erlaubte es, die Harmonie der Farbtöne, das Wechselspiel von matten und leuchtenden Farben an den Skulpturen, Rahmen und Gemälden wiederherzustellen. Damit wurden viele Feinheiten wieder sichtbar, die das Alter verdunkelt hatte.

Zu den wiedergewonnenen Feinheiten gehören beispielsweise die grauen und schwarzen Wolken am nachtblauen Himmel der Kreuzigung oder der Schlagschatten des Christus am Kreuz. Der sorgfältigen Untersuchung der Holzskulpturen verdankt Hieronymus, dass sein einst rot übermalter Arm wieder im ursprünglichen Blau erscheint, was gut ins Ensemble und ins Spiel der Farben passt.

Museum Unterlinden, Colmar. 9–18 Uhr, Dienstag geschlossen. www.musee-unterlinden.com

