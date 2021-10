Die Pandemie überlebt: Das Zirkusfestival Young Stage ist zurück

Interview Das Zirkusfestival Young Stage hat die Pandemie überlebt: «In Zukunft stresst uns nichts mehr» Mehr als zwei Jahre lang konnte das Basler Zirkusfestival Young Stage nicht stattfinden, nun ist es zurück. Die Pandemie hat Nadja Hauser und Beat Läuchli neue Gelassenheit gelehrt.

Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haben dreissig Monate Festivalpause hinter sich: Nadja Hauser und Beat Läuchli. Bild: Roland Schmid

Nadja Hauser und Beat Läuchli, nach mehr als zwei Jahren Pause kann das Young Stage wieder stattfinden. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Ihnen klar wurde, dass Sie die Ausgabe 2020 absagen müssen?

Beat Läuchli: Ja, ich war in unserem Ferienhaus im Jura, als Nadja anrief und sagte: «Du, ich glaube, das wird für unser Festival im Mai auch kritisch.» Ich weiss noch genau, wo ich gestanden bin. Anfang März haben wir uns zusammengesetzt und die verschiedenen Szenarien durchgespielt. Damals aber noch mit der Hoffnung, dass bis im Mai etwas möglich ist.

Wie viel Zeit bis zum Festival ist damals noch geblieben?

Nadja Hauser: Das war etwa sechs Wochen vor dem Festival. Die Plakate waren gedruckt, die Artistinnen und Artisten waren eingeladen, die Show geschrieben, alles war bereit. Mitte März 2020 haben wir gemerkt, dass wir das Ganze absagen müssen. Es kamen sofort rechtliche Fragen auf, weil wir uns absichern mussten. Am Anfang war das ein ziemlicher Schock. Dann haben wir festgestellt: Absagen lässt sich auch ein grosser Event wie Young Stage in zwei Tagen.

Wie konnten Sie die entstandenen Kosten bewältigen?

Läuchli: Unser Glück war, dass uns diese sechs Wochen gereicht haben, um einen grossen Teil der Kosten zu stoppen, vor allem für die Infrastruktur und die Technik.

Hauser: Viele Dinge waren in der letzten Offertrunde. Das war noch genug früh, damit wir mit einem blauen Auge davongekommen sind. Es war grossartig zu spüren, dass alle Partner und Sponsoren zu uns halten. Auch in der Branche selbst war der Zusammenhalt gross. Vorher war immer auch ein wenig Neid und Missgunst da, das ist ja normal. Aber in dieser Situation hat man sich plötzlich mal angerufen und gefragt: Wie geht es euch? Wie plant ihr? Auch um zu sehen, welche Risiken die anderen eingehen. Eigentlich haben wir uns ab dann nur noch mit den Zahlen beschäftigt. Manchmal wussten wir gar nicht mehr, welches Budget-Excel noch aktuell war.

Läuchli: Es war wie Bauen auf sandigem Grund. Alles hat sich ständig bewegt.

Hatten Sie auch einmal Angst, dass Ihr Festival nicht überlebt?

Hauser: Am Anfang war die Unsicherheit gross, aber wir haben zum Glück ziemlich schnell gemerkt, dass es am Ende irgendwie aufgeht.

Läuchli: Wir haben den Vorteil, dass wir schlanke Strukturen haben. Und wir haben schnell und unkompliziert Unterstützung erhalten. Aber wir mussten das Team um zwei Leute verkleinern. Das war ein schmerzhafter Entscheid. Das ist nicht etwas, das man in einem solch kleinen Team einfach so hinnimmt.

Hauser: Das war sehr schwierig. Wir sind so ein enges, kleines Team. Aber wie in jedem anderen Unternehmen mussten auch wir eben rechnen und diesen Entscheid fällen, sonst hätten wir das Ganze nicht überstanden.

Oft hiess es aus der Kulturwelt, durch die Pandemie habe man gemerkt, welch unwichtige Rolle man spiele. Wie ging es Ihnen?

Hauser: Nicht so. Wir haben von vielen Seiten rasch Unterstützung erhalten. Und es gab auch Stiftungen, die proaktiv auf uns zugekommen sind und finanzielle Hilfe angeboten haben. Wir haben aber auch grundsätzlich nie die Meinung vertreten, dass der Staat die Kultur als Erstes retten muss. Da gab es während dieser Zeit ja schon dringendere Dinge, und an der Pandemie trägt ja niemand die Schuld. Was nicht heisst, dass es einfach war. Immer nur diese Themen zu wälzen, Finanzen und Rechtliches, das war enorm anstrengend und hat mich gestresst. Unseren eigenen Mikrokosmos am Leben zu erhalten, damit er nicht untergeht. Und das ohne kreativen Output, so wie wir uns das in normalen Zeiten gewohnt sind.

Läuchli: Ich hoffe sehr, dass das Publikum sieht, was unsere Branche gerade durchgemacht hat und welches Risiko dahintersteckt, eine Veranstaltung wie unsere wieder hochzufahren und durchzuführen. Und dass es auch eine gewisse Solidarität lebt mit anderen Leuten aus betroffenen Branchen. Etwas mehr Toleranz und Verständnis würde unserer Gesellschaft guttun. Mich frustriert es, wenn jemand von totalitärem Staat spricht, weil wir eine 3G-Veranstaltung machen müssen.

Hauser: Viele haben uns immer wieder mutmachende Worte geschrieben, aber es gibt natürlich auch die anderen. Als wir den Vorverkauf gestartet haben, da hatte ich recht grosse Angst. Ich habe gesehen, was bei anderen Veranstaltern so läuft, auch in den Kommentaren auf sozialen Medien. Wir haben uns dann gesagt, wir legen uns eine dicke Haut zu, machen die Augen zu und gehen da durch. Aber glücklicherweise ist die Solidarität unseres Publikums gross. Die grosse Kritik ist ausgeblieben.

Sie sind künftig in der Messehalle und nicht mehr im Zirkuszelt anzutreffen. Warum dieser Standortwechsel?

Hauser: Einerseits hiess es immer wieder, dass die Rosentalanlage nicht mehr als Zirkusstandort zur Verfügung stehen soll. Andererseits waren die Shows in den letzten Jahren immer restlos ausverkauft, und deshalb haben wir beschlossen, zukünftig mit einer grösseren Zuschauerkapazität zu fahren. Ob sich das nun bewährt und wie schnell sich der Eventmarkt wirklich erholt, wird sich zeigen. Wir sind schon etwas nervös.

Läuchli: Mittelfristig müssen wir den Eigenfinanzierungsgrad des Festivals erhöhen. Das geht nur mit einer Kapazitätserweiterung.

Geht dann nicht die Zirkusatmosphäre verloren?

Läuchli: Uns war von Anfang an bewusst, dass die Gefahr besteht, an Charme zu verlieren, wenn wir in eine Halle ziehen. Young Stage lebte ja unter anderem auch von dieser romantischen Zeltatmosphäre. Aber wir werden das Zirkusfeeling trotzdem beibehalten. Es muss definitiv niemand Angst haben, dass es ein supercleaner Anlass wird.

Hauser: Wir transportieren diese warme Zirkusatmosphäre in die Messehalle. So, dass auch die skeptischen Leute reinkommen und hoffentlich überrascht und begeistert sind. Der Aufbau ist jetzt bereits im Gange. Das Ganze fühlt sich noch recht komisch an. Es sind 30 Monate vergangen seit dem letzten Festival. 30 Monate! Das ist eine abartig lange Zeit. Jetzt bekomme ich gleich einen Nervositätsschub. (lacht)

Läuchli: Wir leben in unserem Job davon, das Resultat unserer Arbeit zu sehen und die Emotionen, die damit verbunden sind.

Hauser: Ja, wir brauchen jetzt diese Gefühle. Auch diese Begeisterung, das Publikum, das für die Artisten klatscht. Und wir freuen uns sehr, wieder mit den Artistinnen und Artisten zusammenzuarbeiten. Die haben sehr gelitten in dieser Zeit und konnten oft nicht mal trainieren und schon gar nicht auftreten. Wir sehen es als unseren Auftrag, ihnen diese Plattform so schnell wie möglich wieder zur Verfügung zu stellen.

Wie haben Sie es geschafft, mit diesen Herausforderungen umzugehen?

Hauser: Mir hat der Humor im Team geholfen. Wir konnten in den schlimmsten Situationen lachen.

Läuchli: Und wir konnten uns gegenseitig immer wieder auffangen. Wenn wir von Anfang an gewusst hätten, dass das Festival erst im November 2021 stattfindet, wären wir vielleicht anders damit umgegangen.

Hauser: In Zukunft stresst uns nichts mehr. Kann kommen, was will. Ich habe gelernt, dass das Leben auch ohne Festival weitergeht. Und das ist eigentlich eine ganz angenehme Erfahrung.

Zirkusfestival Young Stage: 5. bis 9.11. in der Messe Basel.

www.young-stage.com