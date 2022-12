Basler Museumsdirektorin Anna Schmid über Provenienzforschung

Interview Direktorin des Basler Museums der Kulturen über koloniale Kunst: «Als würde Bundesbern über die Fasnacht entscheiden!» Direktorin Anna Schmid möchte im Museum der Kulturen Basel aufräumen – mit Gutmenschentum und historisch belasteten Objekten. Mit der bz spricht sie über Provenienzforschung, die Basler Fasnacht und den Wert des Dialogs. Interview: Elodie Kolb und Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir brauchen deutlich mehr, als heute zur Verfügung steht»: Anna Schmid, Direktorin am Museum der Kulturen Basel, sollte 340'000 Objekte auf ihren kolonialen Hintergrund überprüfen. Bild: Nicole Nars–Zimmer

«Wir wissen, dass das Geld nicht reicht», sagten Sie, als die Basler Regierung eine Million für die Provenienzforschung ankündigte. Weshalb?

Anna Schmid: Wir haben 340'000 Objekte. Davon stammt das Gros aus der Kolonialzeit. All diese Objekte müssen wir überprüfen. Beat Jans hat es gesagt: Es handelt sich um eine 40-Prozent-Stelle pro Jahr pro Haus. Wie weit kommen wir damit?

Das reicht Ihrer Meinung nach nicht.

Nein. Wie ernsthaft betreiben wir dann Provenienzforschung? Ein Bekenntnis bemisst sich auch an den Anstrengungen. Wenn wir nicht mehr Geld bekommen für diese Aufgabe, muss man sich die Frage gefallen lassen: Ist es euch ernst damit?

Also alles nur Symbolpolitik?

Wahrscheinlich nicht, aber man muss die Voraussetzungen der Häuser anschauen. Es braucht Offenheit und Dialogbereitschaft, um für alle Lösungen offen zu sein. Bei Fragen nach kolonialer Belastung brauchen wir deutlich mehr, als heute zur Verfügung steht.

Das haben Sie wahrscheinlich bereits deutlich gemacht.

Seit vier Jahren stellen wir den Antrag für eine zweijährige Hundertprozentstelle, die bisher nicht genehmigt wurde. Das wäre aber nötig, um unsere Sammlung überhaupt grob durchforsten und danach einschätzen zu können, wie es vertieft weitergehen muss. Wir können gar nicht richtig anfangen. Das braucht es aber ganz dringend. Ich versuche immer wieder, das klarzumachen – offenbar mit mässigem Erfolg.

Kann man die Forschung im Kunstmuseum und im Museum der Kulturen ...

Nein. Die kann man nicht vergleichen.

Wieso nicht?

Vereinfacht gesagt, geht es bei der Provenienzforschung im Kunstbereich um den Handwechsel vom Künstler zum heutigen Besitzer. Bei ethnografischen Dingen dagegen ist selten bekannt, wie etwas in europäische Hände gelangte. Daraus folgt dreierlei: wir müssen den Kontext erforschen, in dem ein Objekt verwendet wurde, weil sich erst daraus seine Bedeutung ableitet. Zweitens müssen wir herausfinden, für welche Gruppe ein Werk heute relevant ist. Und drittens geht es darum, die Bedingungen des «Erwerbs» und die europäischen Handwechsel nachzuzeichnen. Erst ab diesem letzten Schritt ist die Forschung mit derjenigen im Kunstbereich vergleichbar.

Zur Person 2006 übernahm Anna Schmid die Leitung des Museums der Kulturen Basel von der in Pension gehenden Clara B. Wilpert. Die heute 62-jährige Schmid studierte an der Universität Heidelberg Ethnologie im Hauptfach sowie Geschichte und Geografie in den Nebenfächern. Sie promovierte 1994 in Ethnologie. Feldforschung tätigte sie unter anderem in Pakistan und Indien. Bis 2006 leitete sie die Abteilung Völkerkunde am Niedersächsischen Landesmuseum Hannover. (elk)

Kann man überhaupt nachvollziehen, wie ein Objekt ins Museum der Kulturen kam?

Wie es hierherkam schon. Aber bei der Geschichte unmittelbar davor können wir das oft nicht, wenn es keine Archivalien gibt und keine Personen, die sich daran erinnern. Was ist beim Boxeraufstand in China passiert? Wie kommt ein chinesischer Zierkragen in die Hände eines Soldaten, der bei der Niederschlagung des Aufstands beteiligt war? Was bedeutet das konkret? Bei dem Zierkragen müssten wir als Erstes wissen, ob bei der Herkunftsgesellschaft Interesse daran besteht. Dazu müssen wir das Gespräch suchen. Und dann müssen wir sehen, zu welchen Lösungen wir kommen. Ob wir beispielsweise den Besitz teilen, es als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen oder eine Rückführung in die Wege leiten.

Ist Restitution immer eine gute Lösung?

Nicht immer. Restitution erweckt den Anschein, als gäbe es eine Art Einfrieren von Zeit. Mit der Rückführung kommen die Dinge wieder dahin, wo sie rausgenommen wurden. Die Zeit ist aber nirgends stehen geblieben, sie hat sich bewegt und damit hat sie Veränderungen bewirkt. Also ist die Frage eher, was ist heute für wen weswegen wichtig? Antworten auf diese Fragen können zu neuen Lösungen führen.

Wenn ein Anspruch erhoben wird, gehen Sie darauf ein?

Ich gehe erst einmal davon aus, dass jeder Anspruch gerechtfertigt ist. Wir müssen wirklich dahin kommen, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Und das Erste, das wir klären müssen, sind die Bedürfnisse. Das ist eine Aufgabe der ethnologischen Museen: die Begegnung mit anderen Vorstellungen. Bei bestimmten Dingen würde es mir natürlich in der Seele weh tun, wenn sie nicht hier blieben, aber bin ich der Massstab? Nein. Wir müssen uns darauf einlassen, zu fragen, welche Bedürfnisse bestehen und wie wir diesen gerecht werden können. Ich habe keine Sorge, dass die Depots irgendwann leer sind.

Aber gleichzeitig lebt das Museum auch von den Ausstellungsobjekten.

Natürlich. Aber wir leben genauso vom Austausch und von der Aktualisierung, die durch Gespräche stattfindet. Sonst sind wir früher oder später ein historisches Museum.

In der Öffentlichkeit sind die kolonialen Hintergründe von Museumsstücken heute sehr präsent. Bekommen Sie auch negative Rückmeldungen?

Es hat zugenommen. Ein Eintrag im Gästebuch lautet: «Wann lernt ihr endlich, unsere Ahnen zu respektieren? Wenn ihr es nicht lernt, dann sollen sie euch verfolgen». Wir wissen nicht, wer das geschrieben hat.

Kommt es vor, dass Ihnen gesagt wird, Ihr Museum sei nicht mehr zeitgemäss?

Nein, im Gegenteil. Bei der Ausstellung «Wissensdrang trifft Sammelwut» haben wir einen Umgang damit gefunden. Ein Objekt haben wir bewusst nicht gezeigt, auch kein Foto davon. Aber wir haben darauf hingewiesen, warum nicht: Das Objekt ist nicht dafür gemacht, von anderen Personen als den Eingeweihten gesehen zu werden.

Hoch zu und her ging es bei der Debatte um das Logo der Clique «Negro-Rhygass».

Wir hatten zwei Feuerzeuge der Clique gezielt ausgestellt, um eine Diskussion anzustossen. Es kam eine grosse Bandbreite an Reaktionen. Da merkten wir: Es betrifft die Menschen wirklich und ist keine ferne Diskussion.

Erwartet in der Provenienzforschung viele Grauzonen: Anna Schmid. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Das Antikenmuseum arbeitet für die Provenienz ihrer Objekte mit einem Ampelsystem. Was sagen Sie dazu?

Das klingt natürlich toll und eindeutig. Bei uns wird es aber viele Grauzonen geben. Ich würde gerne unterscheiden zwischen definitiv kolonial belastet, wahrscheinlich kolonial belastet und unbelastet. Die «Wahrscheinlich»-Kategorie wird wohl die grösste sein. Bei einigen Objekten wissen wir aber, dass sie definitiv kolonial belastet sind.

Wie viele Objekte in Ihrem Museum sind belastet?

Das kann ich nicht abschätzen. Vermutlich alle, die vor 1970 ins Museum kamen. Ab 1970 galt die Unesco-Konvention zum Kulturgüterschutz. Damals hat man in Museen noch anders gedacht. Ein Umdenken begann erst in meiner Generation.

Inwiefern hat sich die Einstellung verändert?

Es herrscht nicht mehr dieselbe Überheblichkeit. Auch wenn ich nicht sagen will, dass sie weg ist. Menschen, die «grosszügig» anderen eine Stimme geben, gibt es immer noch. Was ist das denn für eine koloniale Attitüde? Damit will ich nichts zu tun haben.

Ecken Sie mit Ihrer Haltung bei anderen Museen an?

Natürlich. Aber es ist nicht mehr zeitgemäss, mich offen damit zu konfrontieren.

Wie hat sich der Stellenwert der Provenienzforschung verändert, seit Sie am Museum der Kulturen sind?

Die Rede von Emmanuel Macron im Jahr 2017 war entscheidend für die öffentliche Debatte in Europa. In den Museen wurde sie schon davor geführt. Von meiner Seite war die Offenheit immer da. Während meiner Studienzeit in den 1980ern hatte ich noch eine moralische Gutmensch-Haltung, die ich dann irgendwann mal abgelegt habe.

Weshalb haben Sie diese Haltung abgelegt?

Vor allen Dingen aufgrund meiner Feldforschung in Pakistan. Dort haben mir Menschen vor Augen geführt, was das für eine Haltung ist. Etwa wenn sie sagten: «Wenn wir etwas von dir wollen, sagen wir es schon.» Das war eine klare Ansage, die habe ich gerne angenommen. Mir war vorher gar nicht bewusst, dass ich diese Haltung hatte. Was für eine Arroganz, zu meinen, die Betroffenen könnten nicht für sich selber sprechen.

Heisst, es geht Betroffenen auch um Sichtbarkeit?

Ob die Menschen hinter den Dingen wirklich sichtbar sein wollen, muss im Einzelfall geklärt werden. Wir bewahren ein kulturelles Erbe, das viele Möglichkeiten birgt. Dabei kann es um die Rückführung der Dinge genauso gehen wie um eine Stärkung der Zusammengehörigkeit. Für die Verhandlungen braucht es Offenheit und Gesprächsbereitschaft. Die Gespräche sollten mit Mitgliedern der Herkunftsgesellschaften geführt werden und weniger im Austausch mit staatlichen Institutionen.

Wieso sollen die Gespräche nicht über den Staat laufen?

Viele Betroffene sagen: «Der Staat weiss gar nicht, wovon wir reden.» Stellen Sie sich vor, Bundesbern würde über die Basler Fasnacht entscheiden. Da würde Basel kopfstehen, und das sind ‹bloss› drei Tage im Jahr. Niemand würde auf die Idee kommen, wegen der Fasnacht in Bern nachzufragen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen