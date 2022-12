Simon Stone im Interview: «Ich will Geschichten erzählen»

Interview Shootingstar Simon Stone: «Für mich war sehr wichtig, dass ich als Kind in Basel aufgewachsen bin – wegen der Fasnacht» Er inszeniert im rasenden Wechsel auf drei Kontinenten, macht Film, Theater, Oper und ist selber Schauspieler. Simon Stone, der Australier mit Basler Wurzeln, ist aktuell einer der weltweit gefragtesten Bühnenkünstler. Alfred Schlienger Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Theater ist die politischste Kunstform, die es gibt»: Regisseur Simon Stone. Martin Toengi

Als wir uns zum Gespräch treffen, wirkt Simon Stone ganz frisch, hochfokussiert und ohne jeden Jetlag – obwohl er doch eben erst zurückgekehrt ist aus New York, wo er an der MET die Donizetti-Oper «Lucia di Lammermoor» herausgebracht hat. Das extreme Gefühlsdrama der jungen Frau, die im Schottland des späten 17. Jahrhunderts durch eine Zwangsheirat in den Wahnsinn und zum hochzeitsnächtlichen Gattenmord getrieben wird, hat er radikal in die Gegenwart verlegt, und zwar in den legendären Rostgürtel der USA.

Die Bühne mit ihren Fragmenten einer postindustriellen Schrumpfstadt, mit tristem Motel, Spirituosengeschäft, Pfandhaus, Mini-Markt und Geldautomaten, wirkt als «eine Art Friedhof des amerikanischen Traums», wie die «New York Times» schreibt, «eine Landschaft des Opioidmissbrauchs, der wirtschaftlichen Not und des letzten gefährlichen Keuchens weisser männlicher Macht».

Das ist Simon Stone, wie er tickt und taktet: Immer greift er sich grosse, alte, wohlbekannte Stoffe und katapultiert sie in eine absolute Gegenwärtigkeit. Ob Ibsen, Euripides oder Tschechow, ob Strindberg, Gorki oder Verdi, er schält die narrativen Stränge und Motive heraus und versetzt sie in einen strikt zeitgenössischen Kontext mit kaltschnäuzigem Gegenwartsslang. Nein, es ist nicht das altbekannte Spiel der Aktualisierungsversuche mit mehr oder weniger überzeugenden Anachronismen. Stone «überschreibt» die Stücke vielmehr total, will sagen, er textet sie vollkommen neu, sodass meist kein einziges ursprüngliches Dichterwort übrig bleibt.

Stone brachte an der MET in New York die Oper Lucia di Lammermoor heraus. Herwig Prammer

Ein flagranter Frevel an der Kunst? Ein unersetzlicher Verlust an sprachlicher Poesie? Und bleibt denn wenigstens der Gehalt erhalten – und berührt er uns Jetzt-Menschen in seiner rigorosen Jetzt-Kur womöglich mehr? Darüber streiten sich Publikum und Presse regelmässig. Vor allem junge Menschen rennen den Stone-Theatern aber offensichtlich die Türen ein. Eines ist sicher: Simon Stone ist in jedem Fall ein Härtetest für Traditionalisten.

Sie sind aktuell einer der weltweit gefragtesten Theaterkünstler, inszenieren in Paris, Wien, Berlin, London, München, Los Angeles, New York. Was beschäftigt Sie zurzeit, künstlerisch gesehen, am allermeisten?

Simon Stone: In alten Geschichten die Gegenwart zu entdecken.

Sie sind selber Schauspieler, Filmemacher, Theater- und Opernregisseur. Wenn es nur eine dieser Kunstsparten gäbe, für welche würden Sie sich entscheiden?

Das kann ich nicht sagen. Das wäre wie von mehreren Kindern, die man hat, eines auszuwählen. Ich will Geschichten erzählen und mit Schauspielern arbeiten, und im besten Fall entsteht daraus etwas, in das man sich verlieben kann.

Sie sind heute der Shootingstar der Theaterszene und werden von vielen Bühnen buchstäblich gejagt. Nach welchen Kriterien wählen Sie unter den Angeboten aus?

Ich bin gerne dort, wo ich unterstützt werde in meiner Vision. Und da kann auch der gute Ruf eines Hauses eine Rolle spielen.

Gleichzeitig heisst es, Hollywood grabsche bereits nach Ihnen. Wann fällt Ihr Widerstand?

Dieser Widerstand ist schon gefallen. Ich habe für Netflix bereits einen Film in diesem Umfeld gedreht. Und weitere Filmprojekte, über die ich allerdings noch nicht sprechen darf, sind aufgegleist. Die künstlerischen Herausforderungen sind da keineswegs geringer als in meinen übrigen Tätigkeitsbereichen.

Ihren Ruf als Wunderknabe haben Sie sich zuerst im Theater erworben, vor allem mit grossartigen Geschichtentableaus, die oft vier bis sechs Stunden dauern. Was muss ein Stoff in sich haben, damit er Sie anspringt?

Eine klare Bedeutung für die Gegenwart. Er muss unsere Gesellschaft spiegeln können und uns mit ihr konfrontieren. Theater ist die politischste Kunstform, die es gibt. Ich überprüfe mein Bücherregal permanent auf seine Gegenwartstauglichkeit. Und täglich lese ich mindestens drei Stunden Zeitungen. Aus dieser Verbindung mit den alten Stoffen entstehen meine Geschichten.

Sie sind kein Stücke-Zertrümmerer, wie es andere Regisseure vorexerziert haben. Ihre Spezialität besteht vielmehr darin, diese grossen, kanonisierten Stoffe zu «überschreiben», das heisst, sie in eine sehr heutige, freche, tabulose Sprache zu übersetzen und in einen radikal realistischen Gegenwartskontext zu stellen. Wie verhindern Sie, dass dabei – was einzelne Kritiker beklagen – die Kraft und Poesie der Originalsprache verloren gehen? Oder ist das für Sie ein kalkulierter und verschmerzbarer Verlust?

Es geht immer etwas verloren. Jede noch so getreue Übersetzung aus der Originalsprache ist schon ein Verlust. Wenn ein Werk zum Klassiker wird, geht oft die zeitgenössische Stossrichtung verloren, die es in seiner Zeit hatte. Klassiker sind in ihrer Entstehungszeit aber meist sehr radikale Werke. Mit meinen Bearbeitungen will ich eine Tür öffnen für die Radikalität dieser Werke für unsere Jetzt-Zeit. Theater findet immer im Jetzt statt.

Zur Person Simon Stone wird 1984 in Basel geboren, wo beide Eltern als Forscher in der Pharma tätig sind. 1991 zieht die Familie nach Cambridge und 1996 ins australische Melbourne weiter. Stone wird Schauspieler und gründet mit 23 Jahren die Theatergruppe The Hayloft Project. 2013 wird seine Überschreibung von Ibsens «Wildente» an mehrere grosse europäische Festivals eingeladen, und 2015 dreht er zum gleichen Stoff seinen ersten Kinofilm «The Daughter», der auf den Festivals von Venedig, Toronto, London und Stockholm gezeigt wird. Von 2015 bis 2017 ist Stone Hausregisseur am Theater Basel, wo er mit mehreren erfolgreichen Stücken und der ersten Oper seinen eigentlichen Durchbruch in Europa lanciert. Es folgen zahlreiche, international ausgezeichnete Inszenierungen an den wichtigsten Bühnen Europas, in Los Angeles und New York. Für Netflix dreht er 2021 den Film «Die Ausgrabung» mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle. Simon Stone lebt mit seiner Frau, einer Enkelin von alt Bundesrat Kurt Furgler, in Wien.

Regisseur Simon Stone: «Ich bin gerne dort, wo ich unterstützt werde in meiner Vision.» Martin Toengi

Ihre Inszenierungen haben in ihrer Mischung aus banalen Alltagsreflexionen, seelischer Tiefenforschung und dem plötzlichen Einbruch von Katastrophen oft etwas Rauschhaftes. Selbst der obligate Kater bekommt bei Ihnen meist etwas Schwebendes. Mister Stone, wie machen Sie das?

Ich finde das Schreckliche herzzerreissend. Mein Ziel ist aber, dass man sich verliebt in die Schauspieler, weil sie so ehrlich sind im Umgang mit Schmerz und Freude. Man muss diesen Schmerz ansprechen. Wie in einer Therapie – danach fühlt man sich leichter. Es ist eine Befreiung, weil es wirklich stattgefunden hat. Die klassische Katharsis.

Gewisse Gefahren, die Stones Hyperrealismus mit sich bringen können, sind nicht ganz zu leugnen. Wenn die Gegenwart so direkt und fast manisch in alles einbricht, droht vielleicht auch eine Spur von Geheimnisverlust. Es liegt ja alles so überdeutlich vor Augen, kann dadurch etwas platt wirken wie im Reality-TV oder in einer Soap – weil's ja oft auch so lustig wirkt. Beim Blick aufs Ganze einer Stone-Inszenierung überwiegt aber immer eine grosse Ernsthaftigkeit, eine starke Haltung der Empathie, die nicht ins Boulevardeske abdriftet.

In Ihren Arbeiten werden oft die Klassenverhältnisse in unserer Gesellschaft kritisch gespiegelt. Was läuft falsch in unserem Zusammenleben?

Wir hören einander nicht mehr zu. Es gibt eine tiefe Spaltung in fast allen gesellschaftlich wichtigen Fragen. Es fehlt an den Versuchen, aufeinander zuzugehen. So können keine Lösungen gefunden werden.

In Simon Stones künstlerischem Schaffen ist diese Spaltung meist eine zwischen den Klassen und zwischen den Geschlechtern. Ein Grundmotiv, gegen das er anzuspielen scheint, ist die Ungleichheit zwischen Menschen. Drastisch und bildkräftig kommen gleich beide Konfliktlinien in seiner Inszenierung der Oper «Wozzeck» von Alban Berg an der Wiener Staatsoper zum Ausdruck. Stone zeigt den Teilzeitbarbier Franz Wozzeck als Deklassierten, als Vertreter des heutigen Prekariats, auf dem Arbeitsamt, beim Obdachlosentreff.

Die Oper Wozzeck am Theater St.Gallen. Urs Jaudas

Der Arzt missbraucht ihn als diätologisches Versuchskaninchen, singend lässt der Gepeinigte eine Darmspiegelung über sich ergehen. Aber Stone hängt den Opfercharakter Wozzecks auch nicht zu hoch, sondern entlarvt seinen Mord an Marie als Femizid aus verletzter Männlichkeit.

Generell machen Männer keine gute Figur in Stones Inszenierungen. Sie sind Weicheier, Grosssprecher, Versager, was männliche Kritiker nicht selten etwas zu kränken scheint. Die verzweifelten Frauenfiguren wie in «Lucia», «Yerma» oder «Medea» macht er hingegen stärker, als wir sie bisher gelesen haben, lässt sie nicht nur in Wut, Leid und Tränen versinken. Die Genderdebatte ist bei Stone auf der Bühne immer präsent und reizt oft zu kräftigem Gelächter. «Wann wurde in diesem Drama je so gelacht?», heisst es dann fast vorwurfsvoll in den Rezensionen.

Zurück zum Theatralischen: Was ist für Sie die Todsünde beim Inszenieren?

Überhaupt von der Existenz von Todsünden auszugehen, das ist die grösste Gefahr. Es gibt tausend verschiedene Wege. Man muss zu sich selber ehrlich sein auf seinem Weg. Und selber immer neue Wege finden, Stillstand vermeiden. Ja, vielleicht wäre Stillstand oder reine Wiederholung eine Todsünde.

Eine alte Theaterweisheit besagt, ein Regisseur überlebt durchaus einen Misserfolg beim Publikum. Und auch eine durchgehend schlechte Presse kostet nicht seinen Kopf. Aber er überlebt es nicht, wenn das Ensemble nicht gerne mit ihm arbeitet. Warum wollen alle, auch die grössten Stars, so gerne bei Ihnen spielen?

Das müssten Sie andere fragen. Aber klar, die Schauspieler sind das Wichtigste in meiner ganzen Arbeit. Sie stehen absolut im Zentrum.

Selbst jene, denen Ihre Katastrophenobsession missfällt, sind durchs Band begeistert vom Fest für Schauspieler, das Sie regelmässig entzünden. Wie entfesseln Sie die Akteure zu solch unbändiger Spiellust?

Man schafft einen Spielraum. Einen Ort, wo sich alle sicher fühlen und wo sie die Risiken eingehen, die sie sonst nie eingehen würden. Wo sie Eitelkeiten, Ängste, Scheu und Scham zu Hause lassen können.

Als ikonisch werden immer wieder die Bühnenbilder Ihrer Produktionen gelobt. Wie viel Einfluss nehmen Sie auf die Gestaltung des Bühnenbilds?

Bei mir beginnt alles mit dem Bühnenbild. Bevor ich das erste Wort schreibe, steht da zuerst ein Bild, wo das alles spielen soll. Ich kann erst dann mit dem Schreiben beginnen. An der Realisierbarkeit dieser Vision sind dann ganz viele Spezialisten beteiligt.

Oft sind diese Bühnen raffiniert geformte, modernistische Glaskästen, die sich wie ein Karussell drehen, immer neue Facetten zeigen und überraschende Einblicke ermöglichen. Das passt kongenial zu Stones Erzählweise, die mit dem Parallelspiel und den schnellen Wechseln an verschiedene Spielorte an die Schnitttechnik des Films erinnert. Und es bewirkt ein rasantes Tempo, das dennoch nicht gehetzt wirkt. Man muss auch im Publikum einfach immer sehr auf Draht sein.

Bei den viel gerühmten «Drei Schwestern» in Basel ist dieser gläserne, sich immer drehende Kubus ein Ferienhaus, in dem die Sehnsüchte der Menschen ganz im Tschechow-Sinn schmerzlich zerschellen. Bei der sechsstündigen Horváth-Kompilation «Unsere Zeit» am Münchner Residenztheater bildet ein hyperrealistischer Tankstellen-Shop den Treffpunkt innerlich unbehauster Menschen, aus denen nach und nach ihre Lebenskatastrophen herausbrechen.

Beim Gorki-Zusammenschnitt «Komplizen» am Wiener Burgtheater dreht sich die lichtdurchflutete Fabrikantenvilla – bis die Farbbeutel der aufständischen Arbeiter an die Glasfassaden klatschen.

Was reizt Sie als Spielwütigen eigentlich an der – im Vergleich zum Schauspiel – doch oft etwas steifen Oper? Da ist durch die Musik ja viel mehr unverrückbar vorgegeben, das sich nicht so leicht «überschreiben» lässt?

Der Text eines Stücks kann sehr schnell altmodisch werden. Wie wir sprechen, ändert sich alle zwanzig, dreissig Jahre. Die Musik hat dieses Problem nicht, man ist da sofort drin in einem zeitlosen Verständnis. Es gibt nicht diese Spannung zwischen Text und Inszenierung. Das empfinde ich als grosse Freiheit.

In der Oper gibt es, gerade bei den grossen Stars, auch diesen Stimmenfetischismus, der das Theatralische in den Hintergrund zu drängen droht. Was unternehmen Sie als Regisseur dagegen?

Solange man dabei auch gut spielen kann, ist alles gut mit den tollen Stimmen. Ich werde permanent von grossartigen spiel- und sangesfreudigen Sängerinnen und Sängern regelrecht beschenkt.

Der Regisseur Simon Stone findet: «Ich werde permanent von grossartigen spiel- und sangesfreudigen Sängerinnen und Sängern regelrecht beschenkt.» Martin Toengi

Wo liegt Ihr Hauptinteresse bei Ihrer jüngsten Arbeit, der Oper «Die Teufel von Loudun» an der Münchner Staatsoper? Das ist ja ein grosser, sexuell konnotierter Hexenprozess gegen einen Priester aus dem 17. Jahrhundert samt heftigem Exorzismus-Exzess bei den erotisierten Nonnen.

Ich habe dieses Werk von Krzysztof Penderecki selber vorgeschlagen. Ich liebe diese unglaubliche Musik. Und die Dramaturgie ist ohne Vergleich. Die ständigen schnellen Ortswechsel – vom Sex-Traum raus auf die Strasse und gleich hinüber in die Kapelle – das entspricht mir sehr.

Der Stoff der «Teufel von Loudun» beruht auf historischen Tatsachen aus dem 17. Jahrhundert und wurde von Aldous Huxley 1952 zu einem Roman verarbeitet. Ähnlich wie in Arthur Millers «Hexenjagd» ufern Intrigen, Verleumdung und Sexualneid zu Massenhysterie und Machtmissbrauch aus, diesmal in einem Nonnenkloster.

Simon Stone lässt sich die Chance zu realistischer Drastik nicht entgehen. Exorzismus und Folterungen erinnerten den Kritiker der «Süddeutschen Zeitung» an einen Siebzigerjahre-Horrorfilm, und als es zu Gruppensex kommt, soll das bei älteren Zuschauern zur Schnappatmung geführt haben. Der «Deutschlandfunk» berichtete, ein halbes Dutzend Leute sei während des Abends kollabiert und die Ärzte hätten alle Hände voll zu tun gehabt.

Die «NZZ» allerdings vermeldete überrascht, dass im starken Schlussapplaus kein einziges Buh erklungen sei. Vielleicht waren alle Stone-Skeptiker schon gegangen – oder schlicht zu erschöpft?

Warum sind eigentlich die Honorare für Opernregie meist höher als jene für Schauspielregie?

In der Oper kostet einfach das Ganze mehr. Bei den hochbezahlten Stimmen-Stars darf auch die Regie etwas mehr kosten, auch wenn der Regisseur nicht gleich viel verdient. Es ist schlicht eine Frage der Relationen.

Stellen wir uns kurz das Schreckliche und Unvorstellbare vor: Was wären Sie geworden, wenn es auf dieser Welt keinerlei Performing Arts geben würde?

Ich glaube, ich wäre in einer solchen Parallelwelt gerne Architekt geworden. Ich folge auf Instagram vielen bekannten Architekten und schaue mit grossem Vergnügen, was sie so machen. Diese Leidenschaft hat auch einen direkten Bezug zu meiner jüngsten Münchner Oper «Die Teufel von Loudun». Da brauche ich einen Kirchenraum, und der wird vom berühmten japanischen Architekten Tadao Andō inspiriert sein.

Worin liegt für Sie der tiefste Antrieb, der Grundimpuls, dass Sie Ihr Leben den darstellenden Künsten widmen?

Da gibt es mindestens zwei Wurzeln. Für mich war sehr wichtig, dass ich als Kind in Basel aufgewachsen bin – wegen der Fasnacht. Das Verkleiden, die Masken, der musikalische Wirbel in allen Gassen, in der ganzen Stadt, das hat mich sehr fasziniert. Da hat man Theater quasi schon im Blut. Und dann sind meine Eltern, beides Naturwissenschafter, sehr früh mit mir ins Theater gegangen. Ein grosses Glück.

Man soll einen Künstler nie nach seiner liebsten Arbeit fragen, weil fast alle antworten: die nächste. Ich frage Sie dennoch: Sticht da nicht eine hervor, die Ihnen, aus welchen Gründen auch immer, besonders am Herzen liegt?

Oh, es gibt in jedem Land Lieblingsarbeiten. Es ist jeweils der Punkt, wenn man so richtig zum Publikum gefunden hat. Dieses schöne Gefühl, angekommen zu sein. Und an jedem Ort wieder neu anfangen. Da hat Basel schon eine ganz besondere Rolle gespielt. Hier bin ich mit «Engel in Amerika» gestartet, und dann kamen mit meiner ersten Oper «Die tote Stadt» und «Drei Schwestern» von Tschechow, wo ich erstmals diese Parallelgespräche in mehreren Räumen ausprobiert habe, innerhalb eines einzigen Jahres zwei weitere schöne Erfahrungen hinzu.

«Ich war mit 18 klüger und mutiger und neugieriger als heute», verrät Regisseur Simon Stone. Martin Toengi

Zum Risiko der Kunst gehört auch das Scheitern. Wo war das für Sie allenfalls besonders schmerzlich?

Das ist komplex. Vielleicht war mal die Zusammenarbeit während einer Produktion schwierig – aber dann wird es doch ein Erfolg. Es bleibt trotzdem eine schmerzhafte Erfahrung. Oder die gemeinsame Arbeit war ganz toll, aber das Ergebnis ist nicht so toll. Alles ist immer ein Versuch. Mit diesen Unwägbarkeiten muss man umgehen können.

Achtung, eine ganz blöde Frage: Was hat Sie mehr beschäftigt in diesen schwierigen Zeiten, Corona oder der Krieg gegen die Ukraine?

Das kann man tatsächlich nicht vergleichen. Und doch sind beide miteinander verbunden. Es ist kein Zufall, dass die Russen jetzt nach Corona einmarschiert sind. Wenn jemand so viel Macht hat wie Putin und sich gleichzeitig in diese Intensiv-Isolation begibt, dann geschehen verrückte Sachen. Je kleiner die Welt um einen Machtmenschen wird, desto arroganter sein Auftritt.

Wenn Sie auf Ihre letzten zwanzig Jahre zurückblicken, was hätten Sie Ihrem 18-jährigen Ich damals sinnvollerweise geraten?

Ich war mit 18 klüger und mutiger und neugieriger als heute. Man müsste die Frage also umkehren: Was würde mein 18-jähriges Ich heute mir raten.

Was verschafft Ihnen einen Ausgleich zu den Aufgeregtheiten der Theaterwelt?

Ich muss viel reisen, unterwegs sein, neu geprüft werden, in einem neuen Land, mit einer neuen Arbeit. Immer wieder Anfänger sein, keine Allmachtsfantasien entwickeln. Das entspannt ungemein.

Verraten Sie uns noch: Welches war in Ihrem bisherigen Leben der schlimmste und welches der schönste Moment?

Sie stellen eine Frage zu Leben und Tod. Mein schlimmster Moment war, als mein Vater, der mich zum Schwimmtraining begleitet hatte, vor meinen Augen an einem Herzinfarkt starb. Da war ich zwölf Jahre alt. Und mein schönster Moment kommt in diesem Jahr, wenn meine Frau und ich unser erstes Kind bekommen. Sterben und Werden.

Simon Stone ist ein unermüdlicher, ja getriebener Experimentierer. Wie viele andere Kulturschaffende hat aber auch ihn die Pandemie an Grenzen gebracht. Im letzten Jahr habe er eine Krise samt Panikattacken erlebt, bekennt der 38-Jährige: «Ich hatte sieben Produktionen während der Pandemie, die nicht rauskamen, und dann kamen alle auf einmal.»

Er habe begriffen, dass sich in ihm seit zehn Jahren Spannung und Stress aufgebaut haben und dass er darüber nachdenken müsse, wie er sein Leben leben wolle. «Jeder mag es, gefragt zu sein. Ich mag meine Arbeit wohl etwas zu sehr. Aber manchmal muss man sagen: Schluss, es ist Wochenende!»

Wir alle dürfen hoffen, dass Simon Stone der umtriebige Denker bleibt, der auf dem Experimentierfeld Theater weiterhin, wie er es einmal nannte, «das komplizierte Fleisch des Lebens» erforschen wird.

In der Spielzeit 2022/2023 sind die Inszenierungen von Simon Stone in folgenden Institutionen zu sehen: Bayerische Staatsoper München, Dutch National Opera Amsterdam, Finnish National Opera Helsinki, Opéra national de Paris, Residenztheater München, Royal Opera House London, Théâtres de la Ville de Luxembourg, Wiener Staatsoper.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen