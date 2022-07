Isenheimer Altar Wie kommt der LSD-Trip ins Triptychon? Basler Bezüge zum restaurierten Wunderwerk Wer den Altar im Musée Unterlinden in Colmar besucht, entdeckt überraschende Basel-Bezüge. Hannes Nüsseler 16.07.2022, 05.00 Uhr

Isenheimer Altar: Kreuzigungsszene. Bild: Musée Unterlinden

Eine milde Gabe für den heiligen Antonius: 2019 spendete der Kanton Basel-Stadt via Swisslos-Fonds 50’000 Franken an die 1,4 Millionen Euro teure Restaurierung des Isenheimer Altars. Auch Weleda, das in Arlesheim domizilierte Naturkosmetikunternehmen, ist als Sponsor aufgeführt.

Jetzt, nach viereinhalb Jahren und einer coronabedingten Verzögerung, sind die notwendigen Arbeiten endlich abgeschlossen: Eine Bestandsaufnahme der Tafelbilder hatte eine starke Verschmutzung, Oxidation und Beeinträchtigungen durch frühere Restaurierungen ergeben – seit dem 18. Jahrhundert wurde mehrfach Hand an den Altar gelegt, wobei stets neu aufgetragene Firnisschichten die Farben trübten.

Gearbeitet wurde sozusagen am offenen Herzen, vor Ort und unter den interessierten Blicken des Publikums, das die beteiligten Restauratorinnen und Restauratoren in kalten Jahreszeiten aufmunterte. Mit sogenanntem «Eye-Tracking» wurde eigens das Betrachtungsverhalten der Besucherinnen und Besucher während des Restaurierungsprozesses ausgewertet. Das aufwendige Verfahren diente dazu, zwei mitunter gegensätzliche Ziele zu verfolgen: die materielle Unversehrtheit und die Geschichte des Kunstwerks zu erhalten und gleichzeitig eine ansprechende Präsentation für Fachleute wie auch für Laien zu ermöglichen.

Isenheimer Altar: Auferstehung. Bild: Musée Unterlinden

Denn das spätgotische Meisterwerk hat schon früh auch ein kunstbeflissenes Publikum angezogen. Holbein der Ältere bewunderte den Altar in Isenheim, sein Sohn malte – wohl davon inspiriert – einen grünstichigen «Christus im Grab», der sich heute zusammen mit einer weiteren Grünewald-Kreuzigung im Kunstmuseum Basel befindet.

Im 19. Jahrhundert pilgerte Arnold Böcklin ins Elsass, von den Expressionisten wurde Grünewald – ähnlich wie El Greco – als Wegbereiter gefeiert. Kulturhistoriker Jacob Burkhard bezeichnete den Gekreuzigten als «grauenvolle Jammergestalt», wohingegen der Basler Theologe Karl Barth sich die Kreuzigungsszene als Kunstdruck über den Schreibtisch hing.

Mystik aus dem Labor

Aber auch wissenschaftsgeschichtlich hat der Altar – oder zumindest dessen Toxikologie – Spuren in der Region Basel hinterlassen. Die «Versuchung des heiligen Antonius» ist von einer derart delirierenden Wucht, dass sich die berechtigte Frage stellt: Wie kommt der Trip in das Triptychon? Die monströse Gestalt eines der Plagegeister gibt darauf die Antwort: Der aufgeblähte Bauch und die von Geschwüren übersäten Gliedmassen sind Symptome des sogenannten «Antoniusfeuers».

Isenheimer Altar: Versuchung des heiligen Antonius. Bild: Musée Unterlinden.

Krämpfe, absterbende Gliedmassen, Wahnvorstellungen – die Patientinnen und Patienten des um 1095 eigens zur Bekämpfung der «Kriebelkrankheit» gegründeten Antoniterordens, der auch zwei Häuser in Basel unterhielt, konnten ihr eigenes Leiden in dem Altar betrachten und als gottgefälliges Martyrium begreifen. Auslöser der Vergiftungserscheinungen war der Mutterkornpilz, der besonders Roggen befällt.

Bereits im 15. Jahrhundert wurde Mutterkorn gezielt in der Frauenheilkunde und zur Geburtshilfe eingesetzt, 1918 gewann der Schweizer Biochemiker Arthur Stoll aus dem Pilz ein Alkaloid zur Bekämpfung von Migräne. 20 Jahre darauf forschte Stolls Assistent in Basel nach einem Kreislaufstimulans, das ihn beim Selbstversuch in einen geradezu mystischen Rauschzustand versetzte: Albert Hofmann hatte das Halluzinogen LSD entdeckt.

www.musee-unterlinden.com