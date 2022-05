Jazzfestival Basel Der heimliche Star liefert das Fundament Mike Stern und Bill Evans glänzen am Jazzfestival Basel. Dennoch stiehlt ihnen ein Begleiter die Show – und es ist nicht Meisterdrummer Dennis Chambers. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Der US-Amerikanische Fusion-Gitarrist Mike Stern trat im Atlantis auch als Sänger in Erscheinung. Zvg/Goffredo Loertscher

Beim dritten Anlauf hat’s geklappt. Zweimal musste der Auftritt von Mike Stern neu angesetzt werden. Eigentlich wäre der US-amerikanische Fusion-Gitarrist fast auf den Tag genau vor einem Jahr im Rahmen des Basler Jazzfestivals aufgetreten. Doch aus bekannten Gründen fiel die Planung ins Wasser.

Ob der 69-Jährige damals das Volkshaus, wo sich nun kein freier Termin finden liess, gefüllt hätte, ist schwer zu sagen. Sicher jedoch ist, dass der neue Austragungsort, das Atlantis, am Sonntagabend eine Spur zu klein ist.

Festival-Chef Urs Blindenbacher hat nach eigenen An­gaben 310 Besuchende in den Club am Klosterberg gelassen. Die Abonnentinnen und Abonnenten bekommen Sitzplätze vor der Bühne, entsprechend dicht gedrängt steht man auf dem Balkon, bei der Bar und an der Fensterfront, wo der Blick auf die Bühne nicht optimal und die Akustik zumindest anfänglich zweifelhaft sind.

Die slicke Klangästhetik der Anfang-Neunziger-Fusion

Doch Gitarrist Stern, Saxofonist Bill Evans (nicht zu verwechseln mit der 1980 verstorbenen Piano-Legende gleichen Namens), Drummer Dennis Chambers und Bassist Gary Grainger agieren so spielfreudig und präzise, dass der Sound schnell zweitrangig wird. Da die Klangästhetik der Band mit breitem Stereo-Chorus-­Effekt auf der Gitarre, hoch gestimmter Snare-Trommel und glasig-klarem ­Sopran-Sax ohnehin etwas stark in Richtung slicke Fusion der Anfang-Neunziger tendiert, ist die Unsauberkeit in der Akustik des ­Atlantis sogar willkommen.

Star des Abends: Bassist Gary Grainger. Zvg/Goffredo Loertscher

Im funkigen Opener «Tumble Home» punktet Gary Grainger ein erstes Mal, als er den wiederholten Aufforderungen Mike Sterns, den Bass lauter zu drehen, nicht nachkommt. Im Atlantis befinden sich die Bass­lautsprecher unter der hohlen Bühne, weswegen sich gerade bei den tiefen Frequenzen der Sound für die Musiker drastisch unterscheiden kann von jenem im Saal. Und so pfuscht der Bassist dem Tontechniker nicht unnötig ins Handwerk, der die schwierige Situation bereits ab der angehängten Evans-Komposition «Tit for Tat» weitgehend gemeistert hat.

Dennoch ist die «sensitive Seite», welche die Band gemäss Evans im Folgenden zeigen ­wolle, eine Wohltat für die Ohren. Schliesslich tendieren die Bandleader Stern und Evans in den höher getakteten Stücken stets dazu, die Möglichkeiten ihres stupenden Könnens am ­Limit auszufahren – was bedeutet: sehr viele Noten. Und Dennis Chambers ist zwar ein Grossmeister des punktgenauen Grooves, doch lässt auch er sich gar oft zu komplexen Fills, Becken-Exzessen und nicht immer songdienlichen Variationen bei den Hi-Hat-Pattern hinreissen.

Traumhafte Ballade, düsterer Blues

Wie grossartig die vier Instrumente und die spärlich, aber effektvoll eingesetzten Stimmen von Stern und Evans verschmelzen können, wenn sie der Musik genügend Platz geben, zeigt sich in Sterns traumhafter Ballade «Wishing Well» und in Evans’ düsterem Blues «Bones from the Ground». Unnötig dagegen ist die Zugabe, eine fröhlich schunkelnde Version von Jimi Hendrix’ «Red House» in Dur.

Dass das Set bei solchen Sprüngen den ­roten Faden behält, dass das Quartett auch in furiosen Momenten die Erdung nicht verliert, das ist das Verdienst von Gary Grainger, der am hinteren Bühnenrand mit Dauergrinsen und gleichwohl kernigem wie vollem Ton um das Bassfundament besorgt ist. Als einziger Mann auf der Bühne spielt er zu keinem Zeitpunkt zu viel – im Gegenteil: Wenn Stern, Evans und Chambers abheben, setzt er Kontrapunkte. Damit ist der Mann, der es als Einziger nicht aufs Plakat geschafft hat, der wahre Star des Abends.

