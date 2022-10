Jubiläumsausstellung: Die Fondation Beyeler wird 25

Jubiläum Die Fondation Beyeler wird 25 – und vereint Kunstklassiker mit Ehrengästen Zum 25-Jahr-Jubiläum zeigt die Fondation Beyeler eine Auswahl ihrer Sammlung und überrascht mit überrealistischen Skulpturen. Christoph Dieffenbacher Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Duane Hanson: «Self-Portrait with Model», 1979. zvg/The Estate Of Duane Hanson

Ein Flachmaler ist daran, die grosse Museumswand grau zu streichen. Das Picasso-Gemälde daneben steckt noch halb in der Holzverpackung. Ist die Sammlung fürs Publikum noch gar nicht eingerichtet? Das ist am Eingang zur Ausstellung der erste Eindruck von vielen.

Doch der Picasso gehört seit Jahren zum Bestand der Fondation Beyeler, und der täuschend echt gestaltete Handwerker erweist sich als ein eigenes Kunstwerk. Das Museum feiert dieses Jahr seine ersten 25 Jahre – mit einer repräsentativen Schau, der bisher grössten Sammlungsausstellung, wie es heisst.

Auch Werke von Louise Bourgeois und Roni Horn ausgestellt

Auf etwa 400 Werke der Moderne und der Gegenwart ist die Kollektion inzwischen angewachsen. Regelmässig kommen neue dazu, so zuletzt ein Bild des Spätimpressionisten Pierre Bonnard und eine Installation der englischen Künstlerin Rachel Whiteread. Beide sind nun auch Teil der rund 100 Werke, die Kurator und Sammlungskenner Raphaël Bouvier für die Ausstellung ausgewählt hat. Einmal mehr zeigt sich, welche hochstehende Kunst der letzten 150 Jahre hier vereint ist.

Henri Matisse: «Nu bleu», 1952. zvg/Robert Bayer

Klassiker wie Picasso, Matisse oder Klee haben eigene Säle mit ganzen Werkgruppen erhalten, während in anderen Räumen Kunstbewegungen wie die frühen Abstrakten oder die Pop-Art vorgestellt werden. Ebenso präsent ist das zeitgenössische Schaffen, das mit zahlreichen Frauen vertreten ist, darunter Louise Bourgeois, Tacita Dean und Roni Horn. «Wir legen beim Sammeln grossen Wert auf Werke von Künstlerinnen», sagt Bouvier.

Lebensechte Figuren aus Kunstharz und Bronze

Die ausgestellten Werke belegen fast die ganze Fläche des 1997 eröffneten Museumsbaus von Renzo Piano. So erhalten die Bilder, Grafiken und Objekte nicht nur sehr viel Raum, sondern sie lassen sich auch in neuer und ungewohnter Kombination betrachten und miteinander vergleichen. Wichtig sei ihm, dass die Besucherinnen und Besucher die sehr unterschiedlichen Werke in einen Dialog treten lassen können, sagt Bouvier.

Andy Warhol: «Self-Portrait», 1967. zvg/Robert Bayer

Nun belebt eine «Ausstellung in der Ausstellung» die Sammlung auf originelle und überraschende Art. Denn der vermeintlich lebensechte Flachmaler am Eingang ist nur eine der hyperrealistischen Skulpturen des US-Amerikaners Duane Hanson (1925–1996), für die der Pop-Art-Bildhauer weltweit bekannt wurde.

Ab den späten 1960er-Jahren gestaltete er lebensgrosse Figuren aus Kunstharz und Bronze: Arbeiter, Hausfrauen, Hilfskräfte, Rentnerinnen, Ehepaare, Kinder – in alltäglichen Situationen, in abgetragenen, aus der Mode gekommenen Kleidern. Besondere Aufmerksamkeit legte der Künstler, der auch sich und seine Kinder als Skulpturen verewigte, auf Details wie Stoffe, Hautpartien und Accessoires. Die Werke wirken noch heute verblüffend lebendig – und irritieren beim Rundgang immer wieder.

Wer interessiert sich überhaupt für Kunst?

Zu diesen 13 im Haus verteilten Hanson-Figurengruppen – «Ehrengäste», nennt sie Bouvier – lassen sich überraschende und oft humorvolle Bezüge herstellen, die die Kunstsammlung auf originelle Weise kommentieren: Eine etwas übergewichtige Mutter steht mit ihrem Kindersportwagen samt Baby mitten unter den überschlanken Giacometti-Figuren, zwischen Monets Seerosenteichen thront ein Gärtner auf einem fahrbaren Rasenmäher und neben einem weiblichen Cézanne-Porträt hat sich eine müde ältere Besucherin niedergelassen.

Hanson schuf meist Durchschnittsmenschen, eher benachteiligt und unbeachtet, keine Schönheiten, meist in sich gekehrt oder auch nur müde von der Arbeit. Er gab sich aber nicht mit einer 3D-Imitation der Wirklichkeit zufrieden, sondern äusserte gleichzeitig Kritik an den sozialen Verhältnissen. Erschreckend aktuell wird es, wenn er in einer frühen Skulptur einen weissen Polizisten auf einen schwarzen Jugendlichen einprügeln lässt.

Duane Hanson: «Old Couple on a Bench», 1994. zvg/The Estate Of Duane Hanson

Die Ausstellung könnte zu manchen Fragen um Kunst und Gesellschaft anregen: Für wen werden Kunstwerke geschaffen? Wer interessiert sich dafür? Ist Arbeit auch Kunst? Warum können sie sich nur wenige Menschen leisten und sie sammeln? Als weitere Figurenskulptur sitzt vor den Rothko-Bildern ein älteres Touristenpaar abgekämpft auf einer Bank – er in kurzen Hosen und quergestreiftem Shirt, sie in Rock und geblümter Bluse. Hier kann das Publikum gleich sich selbst begegnen: Eine leere Sitzbank steht gleich gegenüber.

Jubiläumsausstellung: 25 Jahre Fondation Beyeler

Riehen, bis 8.1.2023.

Geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr, Mi bis 20 Uhr.

www.fondationbeyeler.ch

