20 Jahre Gare du Nord: Auf zu neuen musikalischen Horizonten

Jubiläum 20 Jahre Gare du Nord am Badischen Bahnhof: Mit Volldampf unterwegs zu neuen musikalischen Horizonten Der Gare du Nord, Basler Bahnhof für Neue Musik, feiert seinen 20. Geburtstag. Reinmar Wagner

Desirée Meiser, Leiterin des Gare du Nord, umringt vom Publikum. Kenneth Nars

«Es war eine abenteuerliche Reise ins Unbekannte mit Fokussierung auf aktuelle Musik und ihren Dialog mit anderen Stilen, Sparten, Ästhetiken und Formen.» Ute Haferburg, die Dramaturgin und Theater-Intendantin, zusammen mit Désirée Meiser vor zwanzig Jahren Mitbegründerin des Gare du Nord, schreibt diesen Satz in Erinnerung an die Anfänge und hält gleichzeitig fest: «Seit der Urexpedition ist viel geschehen, nie hat sich der Klangbahnhof in Altbewährtem eingerichtet», sondern «sich immer wieder hinterfragt, kontinuierlich weiterentwickelt und mittels neuer Formate und Schwerpunkte auch immer wieder neu erfunden.»

Geblieben ist die weibliche Handschrift auch nach dem Abgang Haferburgs ans Theater Chur. Heute prägen neben Désirée Meiser Johanna Schweizer als Geschäftsführerin und Ursula Freiburghaus, die für Kooperationen zuständig ist, das Haus. «Die Befreiung aus dem starken Hierarchiedenken war für mich ein wichtiger Grund, mich aus meinem Schauspielerinnendasein zu befreien», sagt Désirée Meiser. «Einen Freiraum für ein gemeinsames kreatives Team zu schaffen, war eine tolle Vorstellung.»

Imposant: das alte Bahnhofsgebäude beim Badischen Bahnhof. Zvg/Priska Ketterer

«Der Weg ist das Ziel» war und ist das Motto, und dafür könnte kein anderes Gebäude besser taugen als ein Bahnhof. Dieser spezielle Ort, die beiden ehemaligen Bahnhofbuffets im Badischen Bahnhof, war von Anfang an ein zentraler Kristallisationspunkt und mit seiner historisch durchtränkten Ambiance eine Inspirationsquelle, auch dafür, dass, wenn Neues erschaffen wird, das Alte nicht vergessen gehe.

Herausragend in ganz Europa

Eine Reise stand denn auch am Anfang, eine der literaturgeschichtlich prominentesten und gleichzeitig ambitioniertesten: Dantes Gang durch die Hölle und das Fegefeuer ins Paradies. Der 1960 geborene Amerikaner Sidney Corbett komponierte «Paradiso» für die Schauspielerin Verena Buss und Streichquartett und eröffnete damit am 28. Februar 2002 den neuen Musikbahnhof.

Rasch hatte sich für das Leitungsteam herausdestilliert, dass sie sich vor allem auf den Bereich des musikalischen Theaters konzentrieren wollten. Damit, mit Musiktheater in neuen und anderen Formen, hat sich Gare du Nord einen herausragenden Namen geschaffen, der längst auch in Europa wahrgenommen wird.

2008 inszenierte Stefanie Wördermann «Jakob von Gunten» nach Robert Walser im Gare du Nord. Zvg/Ute Schendel

Zum Geburtstag inszenierte Désirée Meiser im Herbst «Senza Ora», eine Meditation über die Zeit, in der Musik von Bruno Maderna auf Werke der Renaissance und des Barock trifft, und Uraufführungen kontrastiert werden von philosophischen Texten über das Wesen der Zeit.

Labor und Netzwerk

Gare du Nord ist aber weit mehr als ein Zentrum für die Möglichkeiten des neuen Musiktheaters. Rund hundert ganz unterschiedliche Veranstaltungen umfasst das Programm einer Saison, man unterhält ein breites Netzwerk für regionale wie internationale Musik- und Kunstschaffende, bietet Vermittlungsprojekte für Kinder und Jugendliche, ist Heimstätte für Ensembles wie das von Jürg Henneberger geleitete Ensemble Phoenix, aber auch ein «aufgeklärter Salon», in dem die Gastgeberinnen persönlich ihre Gäste begrüssen, wie Roman Brotbeck im Jubiläumsheft schreibt.

Der «Europäische Musikmonat» 2001, mit dem Basel sich auch ausserhalb der EU als «Kulturhauptstadt» profilieren konnte, stand am Beginn der Idee dieses Zentrums für Neue Musik. Während in der Messehalle die führenden Avantgarde-Ensembles auftraten und für einen Monat den Fokus von Europas Musikszene beanspruchten, brannte im Badischen Bahnhof aber noch kein Licht. Erst 2002 konnten die letzten Hindernisse ausgeräumt werden und Désirée Meiser und Ute Haferburg den Start in ihr ambitioniertes Projekt wagen.

Es war der Anfang einer Reise mit ungewissem Ausgang, aber mit Geschick und Hartnäckigkeit, Umsicht und unerschütterlichem Glauben an ihr Projekt konnte der Zug in Fahrt gebracht werden und ist heute, 20 Jahre später, mit einem unverwechselbaren Profil, vielschichtig vernetzt und nicht zuletzt erstmals mit einem beruhigenden Vorrat an genügend Kohle mit Volldampf unterwegs.

Klingende Achterbahn

Zum Ausklang der Jubiläumssaison gibt es am 13. Juni ein ganz besonderes Konzert vom Nouvel Ensemble Contemporain aus La Chaux-de-Fonds, das perfekt zur DNA des Gare du Nord passt: «Sideshow» ist eine virtuose Sound-Collage des japanischstämmigen Amerikaners Steven Kazuo Takasugi.

Die Bar du Nord im ehemaligen Bahnhofsbuffet. Zvg/Ute Schendel

Inspiriert dazu wurde er vom «Luna Park» auf Coney Island, der auch schon die stimmungsvolle Kulisse für ganz unterschiedliche Filme abgegeben hat. Neun Instrumentalisten werden von einer sparsamen Lichtregie in der minimalistischen Gestik des japanischen Noh-Theaters in Szene gesetzt und erwecken die Klänge des nächtlich-verlassenen Vergnügungsparks zu einem poetisch-skurrilen Leben.

Und dann wird gefeiert, mit einem Tag der offenen Tür am 12. Juni und einer Geburtstagsparty am 24. Juni.

Tag der offenen Tür: 12. Juni, 9.30–18 Uhr

Konzert mit dem Nouvel Ensemble Contemporain: 13. Juni, 20 Uhr

Jubiläumsparty: 24. Juni, 21.30 Uhr

www.garedunord.ch

