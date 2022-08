Der ungewöhnlichste Chor der Region Basel wird 40

Jubiläum Performances für Stricknadeln und Auftritte in kompletter Dunkelheit: Der ungewöhnlichste Chor der Region wird vierzig Vor 40 Jahren wurde der Contrapunkt-Chor in Muttenz gegründet. Das dem Virus zum Opfer gefallene Jubiläumskonzert wird nun nachgeholt. Reinmar Wagner 29.08.2022, 05.00 Uhr

Der Muttenzer Chor Contrapunkt feiert seinen vierzigsten Geburtstag. zvg

Am 2. September 2020 ist Mikis Theodorakis im Alter von 96 Jahren gestorben. Bestimmt wurde im Radio sein «Sirtaki» gespielt, das mit Abstand berühmteste seiner Werke – mit ironischer Geschichte. Theodorakis, profilierter griechischer Komponist und Volksheld nach seinen Jahren im Widerstand gegen die deutsche Besetzung und im griechischen Bürgerkrieg, sollte die Filmmusik schreiben zu «Zorba the Greek».

Anthony Quinn war zwar ausgezeichnet in der Lage, den raubeinigen Freiheitshelden zu mimen, mit den komplizierten Rhythmen der kretischen Volkstänze brachte er seine Beine aber nicht in Einklang. So erfand Theodorakis kurzerhand den auch für Quinns Fähigkeiten tanzbaren «Sirtaki» – und schenkte damit den Griechen einen Volkstanz, auf den sie heute genauso stolz sind wie auf die unzähligen anderen traditionellen Tänze, die bis auf die kleinsten Inseln sorgfältig gepflegt werden.

Über 1000 Titel hinterlassen

Theodorakis wurde mehrfach ins griechische Parlament gewählt, in den Jahren der Militärdiktatur (1967–1974) ging er erneut in den Widerstand, wurde inhaftiert und gefoltert. Nach den Skandalen der Regierung Papandreou half er mit, das Land zu einen, und wurde 1990 auch Minister in der Regierung von Mitsotakis.

Dennoch hat er Zeit und Musse gefunden, ein kompositorisches Werk von weit über 1000 Titeln zu hinterlassen. Eine Vielzahl davon sind Lieder, besonders hervorgetan hat sich Theodorakis aber auch mit Orchestermusik.

Befreiung vom Kolonialismus

Die politische Gesinnung des glühenden Kommunisten und stets für Frieden und Ausgleich eintretenden Idealisten sind fast in jeder Note zu spüren, die er komponiert hat. Ganz besonders gilt dies für sein gross angelegtes Oratorium «Canto General», für das er auf Texte des geistesverwandten Dichters Pablo Neruda zurückgriff.

Der chilenische Autor spricht darin in über 15’000 Versen über die Menschen, die Natur und die Geschichte Lateinamerikas, vor allem aber über den Kolonialismus, die Befreiung davon und die Ideale einer gerechten Welt. Bis heute ist diese Hymne des chilenischen Nobelpreisträgers überaus populär, für viele Menschen Lateinamerikas steht der «Canto» gleich neben der Bibel.

Uraufführung 1981 in Ost-Berlin

Theodorakis nahm diese Bilder auf in eine oft hymnische, auf Dreiklangs-Harmonik basierende Musiksprache, fast immer koloriert durch die Rhythmen der griechischen Volksmusik. Ab 1972 vertonte er in mehreren Phasen Ausschnitte aus diesem monumentalen Zyklus.

In Chile hatte inzwischen Pinochet Allende gestürzt, und die geplante Aufführung in Santiago wurde unmöglich. Dafür geriet nach dem Ende der griechischen Militärdiktatur eine Aufführung in Athen zum Triumph. Die vollständige Fassung wurde 1981 in Ost-Berlin uraufgeführt.

Einsatz für eine solidarische Welt

Noch im gleichen Jahr sorgte ein in Muttenz neu formierter Chor für die Schweizer Erstaufführung. Kein Zufall: Der Contrapunkt-Leiter Georg Hausammann stellte das Motto von Ernst Bloch «Ein Mensch ohne Utopie ist ein verkrüppelter Mensch» über seine Arbeit mit dem Chor, und nannte als Antrieb neben der Freude am Singen, an der Gemeinschaft und dem Erkunden des Neuen auch die «Beteiligung am Netzwerk einer menschenfreundlichen und solidarischen Welt».

Seit 2010 singen die rund 70 Sängerinnen und Sänger aus der Region unter der Leitung von Abélia Nordmann. Das politische Engagement ist erhalten geblieben, die Lust auf spezielle Projekte abseits der viel begangenen Pfade von Amateur-Chören ebenso.

Performance für Chor und Stricknadeln

Manche Projekttitel sprechen für sich: «Chortrommel» mit Fritz Hauser beim Lucerne Festival 2018, «Windeseile», eine Performance für Chor und Stricknadeln. Daneben ist Platz für Volkslieder aus Graubünden oder Georgien, man zeigt sich an ungewöhnlichen Konzertorten, singt bei Auftritten in totaler Dunkelheit oder um fünf Uhr morgens.

Die Ideale des «Canto» haben nichts von ihrer Aktualität verloren, und auch rein musikalisch hat dieser kraftvolle Gesang kein bisschen Staub angesetzt. Die erneute Auseinandersetzung damit nach 41 Jahren wird vom Chor, der durch Singende des «Ensemble Liberté» verstärkt wird, auch als politische Stellungnahme verstanden.

Kompositionen aus Südamerika

Gleichwohl blickt man beim Contrapunkt -Chor nicht nur zurück, sondern stellt der (gekürzten) Aufführung dieses idealistischen Werks die Musik von zwei jungen Komponistinnen gegenüber.

Beide stammen sie aus Südamerika: Violeta Cruz aus Kolumbien widmet ihr Chorwerk «La Patria dividida» den Opfern der Proteste in ihrem Heimatland vom April vergangenen Jahres, Tatiana Catanzaro aus Brasilien besingt den «Sonnenstrahl von Barnimstrasse». Maija Gschwind und Abélia Nordmann teilen sich die Leitung, Aura Gutiérrez (Sopran) und Valerio Zanolli (Bariton) sind die Solisten, ein ad hoc zusammengestelltes Instrumental-Ensemble bildet die instrumentale Basis.

«Canto»

Tonwerk Lausen, 2.9. und 3.9. um 20 Uhr, 4.9. um 18 Uhr.

CD: «Djelem Djelem: Lieder der fahrenden Völker».

www.contrapunkt.ch