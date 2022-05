Seit 150 Jahren sorgt die Kunsthalle Basel für Aufsehen

Gäbe es die Kunsthalle Basel nicht, müsste man sie erfinden! Sie sorgt dafür, dass die Kunststadt Basel immer einen Schritt voraus ist, zeigt uns innovative Kunst aus aller Welt und fordert unsere Weltoffenheit heraus. Sie ist sowohl der Basler als auch der internationalen Kunstszene gleichermassen Heimat und Ansporn. Einen grossen Dank und einen grossen Glückwunsch an alle, die das in 150 Jahren ermöglicht haben! Katrin Grögel, Leiterin Abteilung Kultur Basel-Stadt

Back in 1997 when the Kunsthalle entrusted me, as a young artist at the beginning of my career, with creating an exhibition there, their willingness to take such a risk demonstrated their confidence in experimentation. This trust in artists is a testimony to the Kunsthalle’s lasting, contemporary relevance. Happy 150th anniversary, Kunsthalle Basel. Keep expanding the boundaries of art! Olafur Eliasson, Einzelausstellung «The Curious Garden» (1997)

Die Bedeutung des Kunststandortes Basel ist ohne die Kunsthalle gar nicht zu verstehen. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kunsthalle zu einer der lebendigsten und einflussreichsten Kunstinstitutionen weltweit. Die hervorragende Arbeit, die in der Kunsthalle geleistet wurde und wird, kam immer auch dem Kunstmuseum und den Galerien in der Stadt zugute. Ohne die Kunsthalle hätte es keine Art Basel gegeben und die internationale Ausstrahlung der Kunststadt Basel wäre nicht auf diesem Niveau. Josef Helfenstein, Direktor des Kunstmuseum Basel

I began to feel more like a real artist after I had a show at the Kunsthalle, helped by a director alive to art, and supported by Kunstverein members who understood art. I keep the memory close of hanging work in pretty galleries haunted by Gauguin, Mondrian, Klee, Taeuber-Arp, Rothko, Lee Lozano and countless other wonders. Jenny Holzer, Einzelausstellung (1984)

Seit 150 Jahren ist die Kunsthalle Basel eine grosse Bereicherung für das kulturelle Leben unserer Stadt und eine international beachtetet Kunstinstitution. Bis heute ist sie ein idealer Ort, um junge Künstlerinnen und Künstler zu entdecken. Ich gratuliere von Herzen! Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler

Die Kunsthalle Basel ist seit Jahrzehnten eine der führenden Stätten in der globalen Kunstwelt für die Entdeckung grosser neuer Stimmen. Dazu gehörten in der Vergangenheit so bekannte Namen wie Stan Douglas, Sarah Morris, Ernesto Neto, Cindy Sherman und Danh Vo. Diese Tradition wird mit Elena Filipovic als Direktorin fortgesetzt, die Kunstschaffenden wie Yuri Ancarani, Deana Lawson, Wong Ping und Anicka Yi eine grosse Bühne bietet. Es ist eine unverzichtbare Institution in der reichen Basler Kulturlandschaft. Das Gebäude mit seinem Restaurant ist während der Art Basel stets ein lebendiger und wichtiger Ort, an dem viele Entdeckungen gemacht und Erinnerungen geschaffen wurden. Marc Spiegler, Direktor der Art Basel

Liebe Kunsthalle, zu deinem Geburtstag gratuliere ich dir ganz herzlich. Ich durfte mit meiner Mutter Elisabeth Wild in deinen schönen Räumen ausstellen, Adam Szymczyk hatte uns eingeladen. Es war ein grosses Abenteuer, die Bilder aus Guatemala haben wir im Hof ausgepackt, das Holz der Kisten durfte nicht rein – sie wurden verbrannt. Die Ausstellung ist mir unvergesslich, wie ein Sprungbrett in eine neue Welt. Vivian Suter, erstmals 1981 in der Kunsthalle Basel, 2014 Einzelausstellung

Jean-Christophe Ammann erinnerte mich an Magritte. Wann immer ich ihn traf, hatte er eine Pfeife im Mundwinkel, dann sagte ich den immer gleichen Satz: «Herr Ammann, Sie wissen doch, dass das Rauchen in geschlossenen Räumen verboten ist.» Stets erwiderte er mit den gleichen Worten: «Ceci n’ est pas une pipe.» Rosemarie Trockel, Einzelausstellung (1988)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Kunsthalle Basel! Mögest du deine wichtige Aufgabe, den kommenden Generationen von Künstlerinnen und Künstlern die vielen möglichen Gesichter der zeitgenössischen Kunst zu zeigen, noch mindestens 150 Jahre lang tatkräftig weiterführen! Pedro Wirz, Einzelausstellung «Environmental Hangover» (2022)