Junges Theater Basel: Schluss mit Ed-Sheeran-Romantik

Junges Theater Basel Frisch vom Herzen weg: Sechs Basler Jugendliche machen Schluss mit der Liebe Liebe – was war das noch gleich? Das Junge Theater Basel zeigt: alles Mögliche. Regisseur Sebastian Nübling begibt sich mit «Sing me a love song!» auf die Suche nach zeitgemässer Romantik. Thomas Studer Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Liebe hat viele Namen und Ausdrucksweisen – das Junge Theater probiert sie aus. zvg/Uwe Heinrich

Da sirrt ein Pfeil und durchbohrt einen pumpenden Fleischklumpen. Blut spritzt, ein nackter Junge fliegt davon. In einem warmen Magen schlüpfen Falter aus ihren Kokons und flattern in der Dunkelheit. Ein Messer zerschneidet die Rinde eines Baums, ein Mund schröpft einen Hals und unter dem Gewicht unzähliger Schlösser bricht in Paris der Abschnitt eines Brückengeländers ein. Das muss dann wohl Liebe sein.

Liebe hat viele Namen und Ausdrucksweisen. Diamantbesetzte Ringe, Esswaren in Herzform, stachlige Blumen und dergleichen. Der Markt boomt, es wird viel geliebt, wohl mehr denn je. Wer wissen will, wie das geht mit der Liebe, muss nicht lange suchen: Filme, Musik, Romane, Serien und Werbung sind durchtränkt von Liebe, der mit Abstand häufigste Instagram-Hashtag ist #love. Demnach alles klar, nicht?

Geschichten von Crushes, Dates und Beziehungen

Das Junge Theater Basel verneint. In dessen neuester Produktion «Sing me a love song!» stellen sich sechs junge Erwachsene ehrlich die Frage, was Liebe denn nun tatsächlich sei. Dafür wird auf persönliche Erfahrungen zurückgegriffen und von Crushes, Dates und Beziehungen erzählt. Und schnell zeigt sich: Liebe ist weniger eindeutig als ein Hashtag. Anastasia, Dilan, Ellen, Hasan, Lorenzo und Philipp bekunden Irritation und sagen: «What the fuck?»

Weil rhetorische Fragen kaum Informationsgewinne einholen, wird auf Fragen gewechselt, die Antworten erwarten. Die Jugendlichen fragen sich gegenseitig: «Findest du mich hübsch? Bist du verliebt? Denkst du oft an mich?» Lorenzo gibt an, Ellen attraktiv zu finden, diese will wissen, wieso. «Wegen meines Gesichts? Wegen meines Charakters? Wegen meines Schulabschlusses? Wegen meines Kontostands?» Lorenzo: «Nein. Nein. Nein. Nein.» Ellen: «Warum denn dann?» Lorenzo: «Einfach so.»

Auf der Suche nach Liebe und ihren Widersprüchen

«Sing me a love song!» versucht nicht, abschliessende Weisheiten vorzulegen, sondern umkreist Liebe und ihre Widersprüche tastend. Es fallen schlichte Gedanken in Sätzen, die treffen, gerichtet an abwesende Dus. «Ich will ja nicht von dir abhängig sein, aber heute habe ich um 3 Uhr nachts an dich gedacht», sagt Philipp. «Ich will nicht länger am ‹Flore› vorbeifahren und dabei extra zur Seite schauen müssen», sagt Dilan.

Im Gegensatz zur Grösse des gewählten Themas fällt das Bühnenbild von «Sing me a love song!» knapp aus. Da ist nichts ausser einem Fadenvorhang in Weiss und einem Beamer, der den Vorhang als Leinwand nutzt. Die Fäden bieten leichte Durchsicht, auch der Raum hinter dem Vorhang ist bespielbar. Regisseur Sebastian Nübling spricht zu Recht von «fragiler Durchlässigkeit» und «zwei Ebenen», zwischen denen die Performenden hin und her wechseln.

Ed-Sheeran-Romantik voller Stereotypen

Der Beamer wirft grosse, serifenlose Buchstaben auf die Fäden. Wenn Anastasia nach vorne tritt und dem Publikum versichert, sie habe ihre Haare bestimmt nicht gefärbt, um irgendwem gefallen zu wollen, leuchtet hinter ihr der Name «Anastasia»; wenn Hasan erzählt, er verliebe sich mega schnell, ist «Hasan» auf dem Vorhang zu lesen. Bald wird diese Ordnung gestört, sodass der jeweils eingeblendete Name und die dabei sprechende Person nicht länger übereinstimmen. Liebe hat viele Namen und Ausdrucksweisen, Identitäten fliessen.

Als die Buchstaben «PERFECT» auf dem Vorhang erscheinen, schmilzt Ed Sheeran aus den Lautsprechern und singt die Liebesballade «Perfect»: «Be my girl, I’ll be your man» – mhmm, romantisch. Aber halt! Der Text trieft ja vor Stereotypen. Vor Schreck beginnen die Jugendlichen hinter dem Vorhang zu fiepen und arbeiten in Falsettlage heraus, welche Rollenbilder Sheeran da eigentlich besingt.

Schluss machen mit der Liebe

Und Sheeran ist nicht der Einzige, klar. Wer genauer hinhört, wie Liebe in populären Lovesongs funktioniert, bleibt nicht selten befremdet zurück. In «All of you» schmachtet John Legend: «‘Cause I give you all of me / and you give me all of you.» Was bei Legend zärtlich klingt, wird von den Schauspielerinnen und Schauspielern im Jungen Theater ohne viel Aufwand so umgedeutet, dass die Zeilen weniger Liebe zu versprechen als Gewalt anzudrohen scheinen. Wie schön.

Schliesslich zieht «Sing me a love song!» die richtige Konsequenz: Die Performenden machen Schluss mit der Liebe, wie sie Popmusik bewirbt. «No more love songs!», skandieren sie. Und tragen schliesslich ihre eigenen Liebeslieder vor, konzipiert als «Gegenmodelle zu den Mainstream-Lovesongs, mit denen wir uns beschäftigt haben», wie Nübling sagt. Anastasia, Dilan, Ellen, Hasan, Lorenzo und Philipp singen, rappen und schreien, von Herzen für Herzen.

«Sing me a love song!»

Junges Theater Basel, bis 16.12.2022.

www.jungestheaterbasel.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen