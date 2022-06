Christian Gerhaher spielt in Basel Werk von Othmar Schoeck ein

Kammerorchester Basel Melancholische Zeugnisse von Liebeskummer und Weltschmerz Der Bariton Christian Gerhaher hat in Basel eines der zentralen Werke von Othmar Schoeck eingespielt. Reinmar Wagner 18.06.2022, 05.00 Uhr

Der deutsche Bariton Christian Gerhaher. Gregor Hohenberg

Sie sind wahrscheinlich die wichtigsten Schweizer Komponisten überhaupt, Othmar Schoeck und Heinz Holliger. Und beide sind sie bei diesem CD-Projekt des Kammerorchesters Basel beteiligt: Holliger als kongenialer Dirigent, und von Schoeck steht der Liederzyklus «Elegie» auf dem Programm.

Schoeck wollte eigentlich als Opernkomponist erfolgreich sein, und er hat auch eine Reihe von Opern geschrieben, die Erste schon mit zwölf Jahren über den Karl May-Roman «Der Schatz im Silbersee» – mit Winnetou als Sopran! Am bekanntesten aber wurde «Penthesilea», die 2007 dank dem Einsatz des Dirigenten Mario Venzago auch in Basel auf die Bühne kam. Am meisten Beachtung aber erhielt der 1886 in Brunnen am Vierwaldstättersee geborene Komponist mit seinen Liedern: Über 300 Klavierlieder und weitere fast 100 Werke mit Orchesterbegleitung hat Othmar Schoeck im Lauf seines Lebens geschrieben.

Moderne Dichter links liegen gelassen

Er liebte die grossen Dichter der deutschsprachigen Romantik: Auf Mörike, Meyer, Gottfried Keller oder auch Goethe basieren fast alle seine Lieder. Moderne Dichter hat er links liegen gelassen, auch für die «Elegie», jenen Zyklus aus 24 Liedern, den Schoeck 1923 zusammenstellte, wählte er melancholisch verschattete Gedichte von Lenau und Eichendorff. Die Musik verlässt die Tonsprache der Spätromantik ebenfalls kaum, und wenn es doch Anklänge gibt an die Musikstile der 1920er-Jahre, dann finden sie sich vor allem in der sehr subtilen Instrumentierung, die nur selten spätromantische Üppigkeit im Stil eines Richard Strauss aufblühen lässt, sondern mit sparsamen Linien und unerwartet originellen Instrumenten-Kombinationen überrascht.

Ein bloss 15-köpfiges Kammerensemble wird der Singstimme zur Begleitung mitgegeben, das hier aus Musikern des Kammerorchesters Basel unter Heinz Holligers Leitung zum perfekten Partner für den Sänger avanciert. Der deutsche Bariton Christian Gerhaher ist heute wegen seiner vielseitigen Stimmkultur, überragenden Sprachkompetenz und der Intelligenz seiner Interpretationen einer der prägendsten und wichtigsten Lied-Sänger überhaupt. Für Schoeck hatte er sich schon 2009 vehement eingesetzt, als er das «Notturno», einen Lieder-Zyklus mit Streichquartett-Begleitung, einspielte.

Ein Strudel aus dunklen und depressiven Gedanken

Jetzt also die «Elegie», ein «Klagelied» somit, in dem Schoeck kein Hochfest glühender und blühender Liebeslieder versammelte, sondern melancholische Zeugnisse von Liebeskummer und Weltschmerz. Die Referenz an Schuberts «Winterreise» ist überdeutlich, aber noch weniger als bei Schubert gibt es hier Momente des Lichts und der Freude. Was dem Zyklus seine Schwere gibt, ist die praktisch nie ändernde düstere Stimmung: Es ist ein Strudel aus dunklen und depressiven Gedanken, an dessen Ende nur der Tod stehen kann. Gerhaher, der auch hier nuancenreich und sprachlich herausragend singt, sucht und findet sehr viel Dunkel und Schatten in diesen Liedern, ohne dabei plakativ oder demonstrativ zu werden. Das Basler Orchester begleitet überaus subtil und klanglich vielschichtig.

Schoeck: Elegie. Christian Gerhaher (Bariton), Kammerorchester Basel, Heinz Holliger. Sony 19439963302.