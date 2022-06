Kaserne Basel «Ich trete in grosse Fussstapfen»: Tobias Brenk kehrt als künstlerischer Leiter in «sein Zuhause» zurück Vor zehn Jahren arbeitete Tobias Brenk bereits als Dramaturg in der Kaserne Basel, jetzt wird er neu deren künstlerischer Leiter. Michael Gasser Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Tobias Brenk, designierter Leiter der Kaserne Basel. zvg/Lukas Manz

Zu Jahresbeginn wurde bekannt, dass Sandro Lunin per Juli 2023 die künstlerische Leitung an der Kaserne abgibt und sich pensionieren lässt. Am Mittwoch wurde öffentlich, wer ihm nachfolgt. Im Rahmen einer Medienkonferenz informierte Françoise König, Präsidentin Verein Kulturwerkstatt Kaserne, dass der Vereinsvorstand jetzt seine «einstimmige» Wahl getroffen habe: Ab Spielzeit 2023/2024 wird Tobias Brenk neu für die künstlerische Leitung des Hauses verantwortlich zeichnen.

Damit kehrt ein alter Bekannter in die Kaserne zurück: Zwischen 2008 und 2018 arbeitete Brenk hier bereits als Dramaturg und kümmerte sich während dieser Zeit um das Theater- und Tanzprogramm der Spielstätte sowie um das biennal stattfindende Theaterfestival Basel. Im Anschluss übernahm er interimistisch die künstlerische Leitung des letztgenannten Events, bevor der heute 42-Jährige zur Kulturstiftung Pro Helvetia wechselte, wo er aktuell als «Spezialist Globale Kontakte und Initiativen» tätig ist.

Andreas Reuter, Präsident der Findungskommission, sagte zur Wahl: «Auf unsere Ausschreibung erhielten wir insgesamt 17 ausgezeichnete Bewerbungen. Wir führten mit diversen Kandidatinnen und Kandidaten mehrere Gespräche und hinterfragten in diesen insbesondere die vorgelegten Konzepte.» Denn es sei essenziell, dass das Haus eine gewisse Stabilität behalte.

«Das pulsierende Herz von Basel»

Überzeugt habe Tobias Brenk insbesondere aufgrund seiner hervorragenden internationalen Vernetzung und seiner Kenntnisse der regionalen, nationalen und internationalen Szenen. «Zudem hat er uns auch mit seiner Offenheit, seinem grossen Interesse an aktuellen Diskursen und seinem kritischen Denken überzeugt», so Reuter. Mit Brenk an der Spitze werde sich die Kaserne zweifellos als Ort der Gastfreundschaft und des experimentellen, künstlerischen Schaffens weiterentwickeln.

Brenk, der in Aachen aufgewachsen ist und in Giessen Angewandte Theaterwissenschaft studiert hat, bezeichnete seine Wahl als «grosse Ehre» und erinnerte daran, dass er dank Carena Schlewitt – bis 2018 künstlerische Leiterin der Kaserne – den Weg nach Basel gefunden habe:

«Mittlerweile wohne ich bereits seit 13 Jahren in dieser Stadt. Und für mich bildet die Kaserne nach wie vor das pulsierende Herz von Basel.»

Tobias Brenk beim Interview mit der bz im Sommer 2018. Roland Schmid

Auf die Frage, wie sehr er die Spielstätte seit seinem (temporären) Abschied vor vier Jahren noch verfolgt habe, erklärt er: «Ich habe die Saisons von Sandro Lunin regelmässig begleitet und kaum eine Premiere verpasst.» Und was hat ihn konkret dazu gebracht, sich für die Stelle als künstlerischer Leiter zu bewerben? «Unter anderem vermisste ich die Gastgeberrolle und ich freue mich sehr, diese künftig wieder einnehmen zu dürfen.» Hinzu komme, dass er die Kaserne bis heute als «sein Zuhause» empfinde.

Szene noch stärker vernetzen

«In die grossen Fussstapfen von Sandro Lunin zu treten, ist eine grosse Herausforderung», räumt Brenk ein. Dieser habe die Kaserne inhaltlich neu positioniert und sich mit dem Haus auf eine Reise in den globalen Süden begeben. «Damit hat er ein Wissen beim Publikum, aber auch bei den Künstlerinnen und Künstlern geschaffen.»

Mit dem von Lunin eingebrachten Wissen könne er sich wohl nicht messen. «Dennoch will ich bei seinen Themen einsteigen.» Zu Brenks Zielen gehöre es, die Szene noch stärker zu vernetzen – auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Weiterführen möchte er auch die von Lunin initiierten Residenzen. «Diese haben Kunstschaffende eingeladen, hier zu arbeiten. Das ist auch für mich ein wichtiges Anliegen.»

Dem Einwurf, dass die Kaserne dem lokalen Musikschaffen aktuell eher wenig Beachtung schenke, mag Brenk nicht zustimmen: «Ich habe verschiedene Abende mit regionalen Musikschaffenden in der Kaserne erlebt. Es lässt sich von aussen vielleicht nicht immer auf Anhieb erkennen, doch selbst beim Konzert von Pussy Riot stand ein Musiker auf der Bühne, der zunächst in Basel im Musikerwohnhaus in Residenz war und nun in Zürich lebt.»

Konzert der Pussy Riot in der Kaserne am 14. Juni 2022. Roland Schmid

Was jedoch zutreffe, sei die Tatsache, dass es natürlich zu den Aufgaben der Kaserne gehöre, die lokale Musikszene zu unterstützen. Dabei vertraue er namentlich auf die Zusammenarbeit mit Marcel Bisevic, dem musikalischen Leiter der Kaserne. «Ich kenne und schätze ihn bereits seit vielen Jahren.»

Und worauf freut sich Tobias Brenk hinsichtlich seiner kommenden Aufgabe ganz besonders? «Am meisten auf die Premieren und die Abende mit den Künstlerinnen und Künstlern, bei denen man die Aufgeregtheit spürt und man sich vor dem Auftritt noch toi, toi, toi wünscht.»

