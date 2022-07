Kindertheater Mit Pippi im Park: Das frechste Mädchen der Welt wohnt in Allschwil Das Theater Arlecchino bringt Pippi Langstrumpf in den Wegmattenpark – und beweist, dass die Ikone der Nachkriegszeit nie vergeht. Mélanie Honegger 08.07.2022, 17.53 Uhr

Flinkes Vorbild: Pippi Langstrumpf (Jennifer Bühler). zvg

Seit den 40er-Jahren hat sie Generationen von jungen Mädchen geprägt. Und Pippi Langstrumpf, die wilde Ikone der Nachkriegsgeneration, begeisterte nicht nur Babyboomer und Kinder der Neunziger, sondern auch die Jüngsten der Gegenwart. Das Zelt im Allschwiler Wegmattenpark, in dem das Basler Theater Arlecchino aktuell gastiert, ist zum Bersten voll. Alle sind sie mit ihren Kindern gekommen: Eltern, Grosseltern, Gottis und Kita-Betreuer, mit ganzen Horden im Schlepptau.

Die Kleinsten kichern schon beim Intro von Polizist Klang (Daniel Nussbaumer), der einem vorbeifahrenden Lieferwagen nachruft, in der Dreissiger-Zone gelte im Fall ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Die Altklugen unter den Jungen kommentieren das trocken: «Der ist niemals mehr als 30 km/h gefahren, Mama.»

Die Villa Kunterbunt als Wohncontainer

Für die jüngeren Kinder aber ist das Stück ein grosser Spass. Sie verfolgen die Geschichte um die aufgeweckte Pippi, die alleine in ihrer Villa Kunterbunt (in Allschwil ein schmucker Wohncontainer in Rot) lebt, aufmerksam.

Immer wieder gelingt es Pippi, sich vor dem Polizisten und Aufseherin Frau Prysselius, die sie in ein Kinderheim bringen wollen, zu verstecken. Hauptdarstellerin Jennifer Bühler flitzt über die Bühne, wirbelt um den Zaun vor ihrem Häuschen und klettert flink aufs Dach ihrer Baracke. Bei der Verfolgungsjagd prustet das junge Publikum laut vor Lachen.

Zwischen Scherz und starkem Selbstverständnis

Auch die Märchen-Referenzen erkennen die Kinder sofort: Mal spielt Pippi das schlafende Dornröschen, mal Schneewittchen, das in den Apfel beisst und dramatisch zu Boden sinkt, mal den Froschkönig höchstpersönlich. Sie nimmt die klassischen Märchenfiguren aufs Korn, verdreht die Augen über die verzweifelten Frauen, die in den Märchen stets so tragisch enden.

Eine lustige Darbietung für die Kinder, eine wohltuend feministische Szene für das erwachsene Publikum, das auch an einem Donnerstagnachmittag im Jahr 2022 grösstenteils aus Müttern besteht.

Die selbstverständliche Unabhängigkeit der jungen Frau zieht sich durchs ganze Stück. Dem Veloreifen fehlt die Luft? Während Frau Prysselius auf einen Mann wartet, der ihr Velo wieder fahrtüchtig macht, greift Pippi zur Pumpe und schafft Abhilfe. Selbst ist die Frau! Da stört es auch nicht, dass das Stück wenig später gar forciert in Minne endet.

Zum ersten Mal in Allschwil

Ganze 76 Mal führt das Theater Arlecchino in Allschwil Astrid Lindgrens «Pippi Langstrumpf» auf. Damit expandiert das Basler Kindertheater zum ersten Mal über Basel und Münchenstein hinaus. Seit 2004 spielt das Theater jedes Jahr eine Open-Air-Produktion in der ehemaligen Grün 80 sowie im Pavillon Lange Erlen.

Diesen Sommer ist das Ensemble nicht nur mit Pippi, sondern auch mit «Aladin und die Wunderlampe» (Münchenstein) und «Petersson und Findus» (Basel) unterwegs. Der Eintritt zu den Vorstellungen, die knapp eine Stunde dauern, ist frei.

«Pippi Langstrumpf»

Wegmattenpark Allschwil. Bis 13. August.

Sonntag bis Freitag zweimal täglich, 14 und 16 Uhr.

www.theater-arlecchino.ch