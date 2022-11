Kammerorchester Basel: Dmitry Smirnov ist Star der Saison

Klassik Von Basel aus in die Welt: Dieser junge Musiker schaffte den Sprung in die grossen Konzertsäle Der junge russische Geiger Dmitry Smirnov ist diese Saison Artiste étoile beim Kammerorchester Basel und zeigt sich am Donnerstag in einem ganz speziellen Konzert. Reinmar Wagner Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Setzt in Basel auf Radiohead und Ballettmusik: Violinist Dmitry Smirnov. zvg/Daniel Delang

Er mag verrückte Herausforderungen, dieser junge Geiger: Bei seinem Debüt beim Lucerne Festival letzten Sommer zum Beispiel kombinierte er zwei der schwierigsten Werke für Geige ganz allein: die zweite Partita von Bach mit der berühmten Chaconne und die Solosonate von Bartók.

Er tat das auf ganz eigenwillige Weise, indem er die Sätze durcheinanderwirbelte und diese verschränkte Abfolge noch mit der minimalistischen «Violin Phase» von Steve Reich für Tonband und Geige aufpeppte. Eine einstündige Tour de Force ganz allein auf der Bühne, bei der Geiger Dmitry Smirnov jede einzelne Phrase bis in die extremsten Ausdrucksbereiche des Geigenspiels auslotete.

Basel statt St. Petersburg

Auf der CD mit diesen beiden Geigensolostücken, die kurz davor erschienen war, liess er die Werkfolge unangetastet, hängte statt Steve Reich aber eine weitere Solosonate an, die kaum jemand auf dem Radar hatte: Der viele Jahrzehnte in Basel lebende, vor drei Jahren verstorbene Geiger Hansheinz Schneeberger hatte fast gleichzeitig wie Bartók seine eigene Solosonate komponiert, die ausser ihm selber nur wenige Geiger in Angriff nahmen. Und Smirnov war nun der Erste, der sie auf CD bannte.

Musik für Sologeige und Basel: Das sind zwei Konstanten im Künstlerleben von Dmitry Smirnov. Basel wurde für den 1994 in eine St. Petersburger Musikerfamilie geborenen Smirnov zur Wahlheimat, nachdem er an der Musikakademie bei Rainer Schmidt sein Violinstudium abgeschlossen hatte. Hier gründete er 2018 auch sein eigenes Ensemble, die «Camerata Rhein», mit der er am liebsten zeitgenössische Werke oder Filmmusik aufführt.

Auftritte in renommierten Konzertsälen

Er spielte beim Sinfonieorchester Basel unter Heinz Holliger oder beim Kammerorchester unter Giovanni Antonini. Aber von Basel aus eroberte er auch die Welt, wo er bereits in einigen der renommiertesten Konzertsäle aufgetreten ist, so in der Londoner Wigmore Hall, der Carnegie Hall in New York, dem Wiener Musikverein oder bei den Salzburger Festspielen.

Für die laufende Saison lud ihn das Kammerorchester Basel ein, als ihr Artiste étoile seine Vielseitigkeit zu beweisen. Smirnov ist auch ein versierter Barockgeiger, das stellte er im Oktober in Haydns Violinkonzert unter Giovanni Antonini eindrücklich unter Beweis. Im Mai dann beweist er, dass er auch die grosse Virtuosengeste beherrscht, im Violinkonzert Nr. 3 von Édouard Lalo, das für den grossen Geigenvirtuosen Pablo de Sarasate komponiert wurde.

In Basel sitzt er auch am Klavier

Seine originelle und eigenwillige Seite zeigt der junge Geiger nun morgen Donnerstag in einem «Nachtklang»-Konzert in der umgebauten Konzertkirche Don Bosco. Smirnov wählte dafür einerseits die Ballettmusik «Apollon musagète» von Igor Strawinsky, die er eigenhändig für Streichsextett arrangierte.

Noch eine Spur schräger ist die Wahl eines berühmten Samplingstücks von Steve Reich, «Radio Rewrite», in welchem der amerikanische Komponist Songs der Rockband Radiohead verarbeitete. Smirnov arrangierte auch diese Sound-Clips für E-Bass, Klavier, Vibrafon und Streichquartett. Dafür wechselt der Geiger sogar den Platz und setzt sich ans Klavier. Kein Zweifel, dass er auch diese Herausforderung bravourös meistern wird.

Dmitry Smirnov und Kammerorchester Basel: «Nachtklang»

Mit Arrangements von Strawinskys Ballettmusik «Apollon musagète» und der Sampling-Suite «Radio Rewrite» von Steve Reich.

Kulturzentrum Don Bosco, 17.11., 21 Uhr.

