Klimakiosk «Wechsel.Wirkung» eröffnet auf FHNW-Campus

Klimadebatte Mit Samenbomben und zivilem Ungehorsam gegen die Klimakrise Studierende der Hochschule für Gestaltung und Kunst betreiben auf dem Dreispitz einen «Klimakiosk», der zu Austausch und Vernetzung anregen soll. Hannes Nüsseler 02.08.2021, 05.00 Uhr

Der «Klimakiosk» im Aufbau. zvg

Die Bühne steht: Auf dem Freilager-Platz vor der Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) bilden Holzpodeste, Gerüststangen und farbige Stoffbahnen einen temporären «Klimakiosk», der ab heute für zwei Monate in Betrieb genommen wird. Laut Eigenbeschrieb soll der «aktivistische Raum zur Klimadebatte» unter dem Stichwort «Wechsel.Wirkung» lokale Akteurinnen und Besucher miteinander vernetzen.

«Es geht darum, das eigene Bewusstsein zu ökologischen, politischen und gesellschaftlichen Themen zu schärfen», erklärt Tamara Schneider, die im dritten Semester Innenarchitektur und Szenografie studiert. «Wir bieten dazu eine physische Plattform.» Geplant sind Paneltalks, Pflanzentauschmärkte, Bastelworkshops. Das Resultat eines Semesterprojekts soll auch die FHNW dazu anregen, zur Klimadebatte Stellung zu nehmen. «Alleine, dass das Projekt auf dem Campus der HGK stattfindet, bringt etwas zum Ausdruck.»

Tamara Schneider. zvg

Zu den Gästen zählen unter anderen der Klimastreik, das Junge Grüne Bündnis und Extinction Rebellion. «Wir arbeiten mit Organisationen zusammen, die schon mehr Know-how in bestimmten Bereichen haben», erklärt Schneider. «Zum Beispiel, wie man mit einer grösseren Bevölkerungsmenge über die Klimadebatte diskutieren kann und so auch mehr Menschen erreicht.» Grundsätzlich biete die Plattform allen Platz, die sich an dieser Debatte beteiligen wollen – auch kritischen Stimmen. «Das wäre ja eine wunderbare Gelegenheit zum Austausch. Kommunikation hilft bekanntlich.»

Eine offene Haltung, Respekt und Akzeptanz seien die Voraussetzung für das Gelingen von «Wechsel.Wirkung» – unterstützt durch einen Ort, der sich kreativ und szenografisch mit dem Klimawandel auseinandersetze. «Es gibt ein Setting, eine Art Arena oder Podium unter freiem Himmel, das ist viel ansprechender, um sich in diese Thematik zu vertiefen», ist Schneider überzeugt. Zum Programm gehören neben Infotalks und Anleitungen zum zivilen Ungehorsam auch das Basteln von Samenbomben, Pizza und Draisinenrennen. Welche Rolle spielt der Hedonismus bei der Rettung der Welt?

Bretter für den Robi-Spielplatz

«Auch wenn man sich mit sehr ernst zu nehmenden Themen befasst, darf man Spass haben», erwidert Schneider. Das Gemeinschaftsgefühl spiele eine grosse Rolle, um sich enthusiastisch engagieren zu können. «Manchmal ist es wichtig, solche Themen spielerisch anzugehen, damit man auch Kinder oder Leute, die sich noch nicht damit befasst haben, ins Boot holen kann.» Denn letztlich geht es eben doch darum, Strategien zur Nachhaltigkeit zu entwickeln und Ressourcen zu schonen: etwa mit dem Modell der Kreislaufwirtschaft, bei dem bestehende Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, wiederverwendet, repariert oder aufgearbeitet werden.

Das gelte natürlich auch für den Klimakiosk selbst, so Schneider. «Die Gerüststangen werden an die Sponsoren zurückgegeben und die gefärbten Bänder in den Werkstätten der HGK als Putzlumpen wiederverwertet.» Ein Teil der Holzbohlen geht an den Robi-Spielplatz Binningen. Was die Nachhaltigkeit des Projekts betrifft, ist die Studentin optimistisch. «Wir gehen natürlich davon aus, dass in ideeller Weise Spuren zurückbleiben – die Klimadebatte ist ja nach dem Ende von ‹Wechsel.Wirkung› nicht vorbei. Und falls hie und da die Pflanze einer Samenbombe gedeiht, wäre das auch ein schönes Überbleibsel.»



«Wechsel.Wirkung». Community Space für Klima- und Ökoaktionen. Bis 1.10. Das ganze Programm auf: www.wechselwirkung.org.