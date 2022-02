Kommentar zur Kritik an der neuen Ballettleitung am Theater Basel

Kommentar Kritik an neuer Basler Ballettleitung: Es ist eine Frage der Kommunikation Die designierte Ballettdirektorin Adolphe Binder steht bereits eineinhalb Jahre vor ihrem Start am Theater Basel in der Kritik. Auch, weil es das Theater versäumt hat, deren Vergangenheit anzusprechen. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Konfrontation gescheut: Der abtretende Ballettdirektor Richard Wherlock, Theaterintendant Benedikt von Peter und die designierte Ballettdirektorin Adolphe Binder beim Pressegespräch Anfang Februar. Bild: Kenneth Nars

Alle haben einen Neubeginn verdient, auch Adolphe Binder. Die neue Ballettdirektorin am Theater Basel muss schon eineinhalb Jahre vor ihrem Amtsantritt in Basel Kritik einstecken. Das ist hart – und niemand sollte bereits vor dem Start in einen neuen Job verunglimpft werden.

Irritierend ist denn auch nicht unbedingt die Besetzung der Stelle, sondern die Art, wie diese kommuniziert wurde. Dass die Kritik aus Wuppertal bei der Bekanntgabe der Personalie aufflammt, damit dürfte das Theater Basel schon länger gerechnet haben. Warum also hat es sich dazu entschieden, Binders turbulente Vergangenheit nicht von sich aus offen anzusprechen? Das Theater hat es leider versäumt, von Beginn weg zu erklären, wie es in Basel für eine konstruktive Zusammenarbeit sorgen will.

Die Angst vor der Konfrontation zeigte sich auch im direkten Austausch. Die bz konnte vor Erscheinen des Artikels zwar ausführlich mit Theaterintendant Benedikt von Peter sprechen. Das verschriftlichte Gespräch wurde dann aber vom Theater zurückgezogen, ehe es sich doch noch zu einer Stellungnahme durchringen konnte. Dabei gibt es nur eine Devise: den eigenen Entscheid mit Überzeugung vertreten und diesen aktiv kommunizieren.

Der Wunsch, im Tanz etwas Neues zu wagen, ist schliesslich für viele in der Region nachvollziehbar. Nach zwanzig Jahren Richard Wherlock ist es Zeit für einen Wandel. Es wäre angebracht, auch dazu zu stehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen