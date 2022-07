Konkrete Kunst Von der Geometrie zur Spielerei: Ein Basler Museum zeigt, wie aus strengen Formen Kunst wurde Lebendig geblieben: Das Basler Rappaz-Museum präsentiert zehn Akteurinnen und Akteure konkreter Kunst. Christoph Dieffenbacher 28.07.2022, 05.00 Uhr

Einer der Doyens der Schweizer Konkreten: Hans Jörg Glattfelder. Juri Junkov

«Konkrete» Kunst geht von grundlegenden Elementen aus: Kreis, Dreieck, Quadrat, die Grundfarben. In einer einfachen und weltweit verständlichen Bildsprache schafft sie eine eigene Wirklichkeit, lautet eine Definition. Umgekehrt operiert «abstrakte» Kunst mit der Vereinfachung und Reduktion der sichtbaren Realität – was sich in der Entwicklung Mondrians in der Fondation Beyeler derzeit aus der Nähe verfolgen lässt.

Der Begriff der konkreten – oder konstruktiven – Kunst, die auf mathematisch exakten Grundlagen beruht und nicht abbildet, wurde vor fast 100 Jahren vom Niederländer Theo van Doesburg geprägt: «Das Bild muss ausschliesslich aus plastischen Elementen konstruiert werden. Ein Bildelement hat keine andere Bedeutung als sich selbst.»

Nichts soll an die Natur erinnern. Max Bill sah konkrete Kunst als «der reine Ausdruck von harmonischem Mass und Gesetz. Sie ordnet Systeme und gibt mit künstlerischen Mitteln diesen Ordnungen das Leben.»

Einfluss auf Grafik, Design und Werbung

Doch was eher trocken, abgehoben und frei von aller Sinnlichkeit tönt, wirkt heute noch durchaus lebendig. Von rational-wissenschaftlich bis locker-spielerisch – so unterschiedlich wird die Forderung nach Werken aus elementaren Formen umgesetzt. Mal mit komplexen geometrischen Berechnungen, mal mit Spielerei, Experimentierlust oder Humor. Konkrete Kunst hat längst auch Grafik, Design und Werbung nachhaltig beeinflusst.

Das Quadrat ist eines der zentralen Elemente der konkreten Kunst. Juri Junkov

Das Rappaz-Museum in Basel, die kleine Ausgabe des Zürcher Hauses Konstruktiv, setzt sich seit Jahren für konkrete Kunst ein. In den früheren Ateliers des Grafikers Rolf Rappaz (1914–1996) führt das Museum mit Kurator Armin Vogt regelmässig vor Augen, wie vielfältig sich diese Kunstrichtung präsentiert. So auch in der laufenden Ausstellung mit zehn Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Herkunft.

Flächen im gekrümmten Raum

Einer von ihnen ist der 83-jährige Künstler Hans Jörg Glattfelder, der lange in Italien, New York und Paris arbeitete und heute zu den Doyens der Schweizer Konkreten zählt. In seinen Werkserien kombiniert er Formen und Farben immer wieder neu und setzt dabei Erkenntnisse der sogenannten nichteuklidischen Geometrie um: Da der Raum als gekrümmt gedacht wird, fehlen die rechten Winkel. Als «Metapher» dafür setzt Glattfelder seine Kompositionen oft in rautenförmige, gebogene Flächen und setzt zuweilen auch auf optische Effekte.

Der Basler Daniel Göttin zeigt auf Faserplatten bewusst einfache, ruhige Kompositionen und dreidimensionale Objekte, die auf Teilungen beruhen; die Farbwirkung überlässt er manchmal dem Zufall. Anders Karin Käppeli-von Bülow, die Farbe in feinen Abstufungen schichtweise aufträgt und sich von der Natur und Musik inspirieren lässt. Näher am Konstruktiven wiederum sind Francesco Camponovos Acrylbilder mit grossflächigen Drei- und Vierecken, die durch weisse Linien voneinander getrennt sind. An der Ausstellung vertreten sind ausser Rappaz auch Corsin Fontana, Johannes Gachnang, Ruedi Reinhard und Maya Stange.

Geometrie wie Hieroglyphen und Pflanzen

Höchste Ansprüche mathematisch-theoretischer Natur stellt die jüngste Künstlerin, die 44-jährige Deutsche Eva Wohlleben, ans Publikum. Als ausgebildete Bildhauerin nehme sie häufig an Forschungskonferenzen teil, erzählt sie. Ihre Arbeiten bilden eine stark verfeinerte Variante konkreter Kunst und befassen sich mit Bändern und Schleifen, Ecken und Kanten. Sie katalogisiert die wissenschaftlich und künstlerisch erforschten geometrischen Körper und zeichnet sie auf. Gekrümmte Linien und gewölbte Flächen, paarweise angeordnet – die faszinierenden Zeichnungen auf Tafeln erinnern teils an Hieroglyphen, teils an pflanzliche Strukturen.

Eva Wohlleben befasst sich in ihrer Kunst mit Ecken und Kanten. Juri Junkov

Überhaupt werden viele Werke ganz anders wahrgenommen, als es die Gründerväter der konkreten Kunst einst gedacht hatten. Die Grenzen zwischen Wissenschaft und Ästhetik, Berechnung und Experiment seien für sie oft fliessend, sagen Glattfelder und Wohlleben. Das Publikum müsse eigentlich gar nicht viel über Mathematik wissen. «Kunst als reine Konstruktion gibt es gar nicht», sagt Glattfelder, «denn Emotionen spielen beim Betrachten immer eine Rolle». Ob vielleicht deshalb die konkrete Kunst ein ganzes Jahrhundert überleben konnte?

ARTconcret

Rappaz-Museum, bis 9. Oktober 2022. Geöffnet Mi bis Fr 14–18 h, Sa/So 13–17 h. www.rappazmuseum.ch