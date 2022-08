Curtis Harding am «Stimmen»: Vielleicht klappt’s ja als Freunde

Konzert Curtis Harding am «Stimmen» in Lörrach: Vielleicht klappt’s ja als Freunde Mit dem stimmungsvollen Auftritt des amerikanischen Neo-Soulers Curtis Harding ging am Sonntag das diesjährige Stimmen-Festival zu Ende. Das Festival konnte an 21 Konzerten 22'000 Besuchende anlocken. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 01.08.2022, 18.58 Uhr

Curtis Harding bewies in Lörrach viel Seele. Und dass er kein Soul-Purist ist. Juri Junkov

Der Abend beginnt voller Hoffnung. Die Musiker grooven mit dem lockeren Selbstverständnis einer Hip-Hop-Formation, kein Schlag zu viel, bequem nach hinten gelehnt, aber mit sehr viel Autorität. Dann tänzelt der Bandleader auf die Bühne und macht schon mit der ersten gesungenen Silbe klar, dass er mit ganzer Seele bei der Musik ist.

«Hopeful» lautet zugleich der Titel und der gesamte Text des Refrains dieses packenden Openers. Und der 43-jährige Mann aus Michigan hätte den luftig gefüllten Rosenfelspark in Lörrach auch in seiner Tasche, wenn er für den Rest des Abends bloss dieses eine Wort singen würde.

Doch freilich hat der Grenzgänger zwischen altem Soul, wohl dosierter Psyche­delik, schwerem Hip-Hop und – selbst das geht! – aktuell angesagter Tanzmusik mehr auf dem Kasten. So rappt er sich gekonnt durch die Strophen des genannten Songs, brilliert in «Dream Girl» mit hellem Falsett, um in «The One» die Tiefen seiner Stimme zu erforschen, und versetzt «Need My Baby» mit jenen lasziven Ausrufen, die man zuletzt bei Prince gehört hat.

Ein später Patzer trübt den Gesamteindruck nicht

Der letzte Song des stimmigen Abends, «As I Am», hätte das Zeugs zum Höhepunkt. Die Band beginnt klangmalerisch, das Licht verdunkelt sich mystisch. So nahe kam man «Echoes» von Pink Floyd bislang an keinem Soul-Konzert. Curtis Harding tanzt, und lange ist unklar, ob er sich überhaupt noch einmal zum Mikrofon bewegt.

Dann singt er. Und liegt dabei dermassen daneben: locker einen Halbton über dem tonalen Zentrum der Band. Vermutlich in die Irre geführt von einer zufällig in dieser Frequenz summenden Trommel des Schlagzeugs. Bis zum Refrain klingt’s entsprechend schief. Doch der Patzer kommt zu spät, um das Bild nachhaltig zu trüben.

Kurz zuvor, in «Next Time» hatte der Neo-Souler eine gescheiterte Liebe besungen: «We can start again / As a love affair / Or just as friends». Vielleicht klappt’s ja als Freunde, schlägt er vor. Ganz bestimmt. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

«Stimmen» lockte rund 22ʹ000 Musikfans an 21 Konzerte Am Sonntag endete nach knapp fünf Wochen Programm die 28. Ausgabe des Stimmen-Festivals. Die Veranstaltenden ziehen eine positive Bilanz – man habe der «Diversität und Kraft der menschlichen Stimme» eine Bühne geboten. Die Besucherzahlen mit rund 22ʹ000 Fans ­sehen auf den ersten Blick beeindruckend aus, doch verteilen sie sich nicht gleichmässig auf die 21 Konzerte: 18ʹ000 entfallen auf die fünf Abende auf dem Lörracher Marktplatz. Die Konzerte im Rosenfelspark etwa waren bloss zu 43 Prozent ausgelastet. Der kurzfristige Wegfall der nam­haften Band Bilderbuch (und damit verbunden die Absage aller Arlesheimer Konzerte) wird in der Bilanz nur indirekt in einem Nebensatz zu den «pandemiebedingen Absagen» erwähnt. (sts)

