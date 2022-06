Elektrokünstler Janiv Oron im Interview

Konzert Elektrokünstler Janiv Oron: «Ich verbiege die Umgebung und massiere sie» Man kennt ihn als Teil des DJ-Kollektivs Goldfinger Brothers. Doch Janiv Oron hat auch ein offenes Ohr für Crossover-Projekte. Am Sonntag feiert seine Auftragsarbeit «Der Datendieb» mit der Basel Sinfonietta Premiere. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

DJ und Klangkünstler Janiv Oron: «Ich arbeite als Tonarchitekt mit bestehender Musik.» Marco Pérez

Für den Abschluss der Jubiläumssaison («40+1-Jahre») überschreitet die Basel Sinfonietta gleich in doppelter Hinsicht Grenzen. Zum einen findet das sechste Abo-Konzert in Saint Louis statt. Zum anderen geht es musikalisch um den Crossover mit der elektronischen Musik. Neben anderen Kompositionen gelangt mit «Der Datendieb» ein Werk von und mit dem Basler Medienkünstlers Janiv Oron für DJ und Orchester zur Uraufführung.

Hand aufs Herz, wann waren Sie das letzte Mal im klassischen Konzert?

Janiv Oron: Am 9. Juni hatte ich ein Date mit dem Kammerorchester: «Don Boscos Garden» – Barock traf auf Cage. Und am Sonntag war ich in der Oper «Einstein on the Beach».

Sie sind also ein Klassikfan?

Geht so, eher liebe ich die Überraschung. Das Interesse ist, Kunst zu machen, die sich mit den Möglichkeiten ihrer Zeit auseinandersetzt.

Als Teil des Basler DJ-Kollektivs Goldfinger Brothers kennt man Sie eher im nachtfüllenden Format. Wie kurz mussten Sie sich für Ihre Kollaboration mit der Basel Sinfonietta fassen?

Konzentriert gefühlt ist auch dieses Stück nachfüllend. Es geht mir um sensorische Parameter und Erfahrungsräume. Meine Aufgabe ist die Übertragung der Musik auf den Körper, und das kann nur in Echtzeit oder im Dabeisein erfahren werden. Ein intelligenter Mensch hat mal von mir behauptet, dass ich Kunst mache, um Zeit zu killen.

Und stimmt diese Einschätzung?

Wenn die ganze Party synchronisiert läuft, oder wir die Tatsache zelebrieren, dass wir nichts besitzen, dann ja.

Es handelt sich bei «Der Datendieb» um eine Auftragskomposition der Sinfonietta. Gab es denn Vorgaben?

Janiv Oron spürt sensorischen Parametern und Erfahrungsräumen nach. Marco Pérez

Keine - Carte blanche.

DJs und Orchestermusiker bewegen sich in grundlegend verschiedenen Klangwelten. Warum soll man diese zusammenbringen?

Sampling hat merkwürdigerweise noch kaum den Weg in den Konzertsaal gefunden. Ich suche nach Alternativen, denn wir beide arbeiten mit bestehender Musik. Mein Ausgangspunkt liegt in der elektronischen Transformation. Sinnlich spürbare Eigenschaften erschaffen eine stabile Realität, ich forme sie neu, mit einem Plattenspieler und DIY-Soundsystem, verbiege die Umgebung und massiere sie. Meine Inspiration und Motivation war das Stück «TRIO» von Simon Steen-Andersen für Orchester, Big Band, Chor und Video.

Während ein Orchester dem Dirigenten folgt, ist die elektronische Musik an starre Maschinen geknüpft. Wie findet man sich da?

Meine Maschinen arbeiten im Flexmodus. Gefangen in der Sequenz bin ich sonst schon genug.

Den «Flexmodus» müssen Sie unseren Lesenden wohl kurz erklären.

Es gibt Oneshots oder auch statische Modi aber ich bin eher ein kosmischer Drifter...

Das klingt immer noch sehr technisch. Sie lösen also einzelne Elemente aus, die nicht an einen fixen Rhythmus gebunden sind?

Ja und nein, der Puls ist wichtig.

Gut. «Datendieb» klingt nach Sampling. Woher stammt Ihr Material?

Die Quellen sind Fragmente aus Fausto Romitellis «Flowing Down Too Slow» und Christophe Bertrands «Mana». Ich arbeite als Tonarchitekt mit bestehender Musik. Ich benutze Turntables als Tongeneratoren und mit meinen elektronischen Maschinen schöpfe ich neue musikalische Werte.

In der Medienmitteilung zu «Datendieb» steht, Sie hätten das Stück «entwickelt». Sehen Sie sich nicht als Komponist?

Doch, ich sehe mich als Komponist, Musiker, DJ und Medienkünstler.

Die Sinfonietta Basel hat diese Saison das von der Pandemie verhinderte 40-Jahre-Jubiläum nachgeholt. Marc Dorodzillo

Dennoch wurde Ihre Vorlage vom Komponisten Oliver Waespi orchestriert. Durften Sie ihm dabei dreinreden?

Ja sicher, das ist mein Stück. Für sein Handwerk und Know-how habe ich höchsten Respekt und Wertschätzung.

Am Sonntag erlebt das Stück seine Uraufführung. Was geschieht danach mit ihm?

Im Best Case tourt es.

Sinfonietta Basel mit Janiv Oron. Sportzentrum Pfaffenholz, 5 Rue Saint-Exupéry, Saint-Louis (F). So, 26. Juni, 19 Uhr. www.baselsinfonietta.ch

