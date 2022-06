Konzert Kein Neudeutscher, kein Konservativer: Ein Komponist wird in Liestal wiederentdeckt Vor 200 Jahren wurde Joachim Raff in Lachen geboren. Langsam wird die Schweiz wieder auf ihn aufmerksam. In Liestal kann man nun Lieder von ihm hören. Reinmar Wagner 29.06.2022, 05.00 Uhr

Wird in Liestal die Werke von Joachim Raff interpretieren: Sopranistin Jeanne Pascale Künzli. zvg

Es ist so eine Sache mit Musiker-Anekdoten. Oft sind es romantische Legenden, andere aber sind wahr und hübsch. Von Joachim Raff können wir eine solche Geschichte erzählen: Der Sohn eines Dorfschullehrers aus Lachen am Zürichsee hatte als Musiklehrer und gelegentlicher Noten-Kopist ein eher kärgliches Auskommen in Zürich. Als der berühmte Franz Liszt im Sommer 1845 ein Konzert in Basel gab, wollte er unbedingt sein grosses Idol spielen hören.

Er machte sich also auf den Weg – zu Fuss natürlich, eine Kutsche konnte er sich nicht leisten – erreichte Basel aber zu spät und zudem in strömendem Regen. In der Konzertpause informierte man Liszt, dass da ein tropfnasser junger Künstler aus Zürich hergelaufen sei, um ihn zu hören. Liszt hatte Erbarmen und liess Raff eintreten. Nach dem Konzert entspann sich ein Gespräch, und Liszt war derart angetan vom profunden musikalischen Wissen Raffs, dass er ihm eine Stelle als sein Assistent anbot.

Ein wandelndes Lexikon

Bei diesem Gespräch wäre er sehr gerne dabei gewesen, sagt Res Marty, Präsident der vor fünfzig Jahren gegründeten Joachim-Raff-Gesellschaft mit Sitz in Lachen: «Raff muss Liszt aus dem Stand verblüfft und überzeugt haben. Er muss ein unglaubliches Allgemeinwissen gehabt haben, seine Umgebung titulierte ihn bisweilen als wandelndes Lexikon. Und das betraf nicht nur die Musik. Raff konnte sich auch mit Architekten, Altphilologen oder Historikern profund unterhalten.»

Joachim Raff. zvg/Library Of Congress

Diese Begegnung mit Liszt jedenfalls hat Raffs Leben auf einen Schlag völlig umgekrempelt. Nun verkehrte er in der Entourage eines der berühmtesten Musikers Europas. Bis er selber als Komponist wahrgenommen wurde, vergingen aber noch etliche Jahre. Zwar erschienen einige Kompositionen auf Vermittlung von Liszt im Druck, einen ersten Durchbruch brachte seine Sinfonie «An das Vaterland». Eine weitere Sinfonie «Im Walde» förderte seinen Ruf nachhaltig, und ab 1870 konnte er als freischaffender Komponist ein Auskommen finden.

Lust am Virtuosen

Weit über Deutschland hinaus wurden seine Werke bald gespielt, auch in den USA und Südamerika fanden nun Aufführungen statt. «Im Walde», eine Natursinfonie, ähnlich wie Beethovens «Pastorale», war in jenen Jahren in Deutschland eine der absolut populärsten Sinfonien. Andere Werke Raffs offenbaren aber auch eine Lust am Virtuosen und an instrumentalen Show-Effekten, eine helle Freude an salonhaft-schmissigen Melodien und sentimentalen Gefühlen. Man hat Joachim Raff deswegen gerne Eklektizismus vorgeworfen.

Res Marty, der auch eine (vergriffene) Biografie zu Raff geschrieben hat, sieht darin aber eher das Bedürfnis eines Künstlers, sich nicht für die eine oder andere Strömung seiner Zeit – die Neudeutschen, zu denen sein Mentor Liszt oder auch Wagner gehörten oder die Konservativen mit Schumann und Brahms als ihren Idolen – zu entscheiden, sondern vielmehr das Beste aus allen Stilen für sich zu reklamieren, was er mit viel handwerklichem Können und einigem Fleiss in ein beachtliches Oeuvre umsetzte, das neben elf Sinfonien, Konzerten, Liedern und viel Kammermusik auch sechs Opern umfasst.

Konzert: Lieder und Texte von Joachim Raff mit Jeanne Pascale Künzli (Sopran), Felix Rienth (Tenor), Andrea Wiesli (Klavier) und Ueli Gisi (Moderation).

Martinshof-Saal, Liestal. 29. Juni 2022, 20 Uhr.

