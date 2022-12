Konzert Lo & Leduc in Basel: Ein langes Vorspiel zur Vorwahl Das Berner Pop-Duo Lo & Leduc erprobte am Samstag im Basler Volkshaus neue Wege. Doch der Hit «079» nahm ihnen die Luft. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 04.12.2022, 16.11 Uhr

Rare Glanzmomente: Lo (Lorenz Häberli, links) brilliert als Rapper, Leduc (Luc Oggier) sucht in Basel die Publikumsnähe. Bild: Roland Schmid

Aus dieser Nummer kommen die beiden wohl nie mehr raus: Mit «079» haben Lo & Leduc den nach Zahlen erfolgreichsten Schweizer Song abgeliefert. Zwei Jahre in den helvetischen Charts, 21 Wochen davon auf Platz eins, sechs Mal Platin, was 180000 verkauften Singles entspricht. Mehr als beachtlich für ein Lied, das vom Text lebt und das man ausserhalb der Deutschschweiz nicht versteht.

Und vor allem: Selbst wem das Berner Pop-Duo seit seiner Gründung 2014 nie bewusst begegnet ist, dürfte der Song über das innovative Stalking einer Mitarbeiterin der Telefonauskunft irgendwo in den Gehörgängen kleben.

Das liegt daran, dass Lo & Leduc längst Teil des Schweizer Liedgutes sind, dem man nicht entfliehen kann, wenn man ab und an ein Radio anstellt. Ein anderer Grund ist, dass Lorenz Häberli und Luc Oggier, wie die beiden bürgerlich heissen, bei ihren Kompositionen bislang nicht das Rad radikal neu erfinden wollten.

Mit Fernweh-Bläsersatz näher ans Meer gerückt

Und so hat man auch am Samstagabend im gut gefüllten, grossen Saal des Basler Volkshauses öfter das Gefühl, einen Song doch eben gerade schon gehört zu haben. Basiert «Tribut» nicht auf denselben Harmonien wie «079»? Teilen sich nicht gut die Hälfte aller Songs im Repertoire diesen einen Groove zwischen treibendem Dancehall und relaxtem Reggae?

Besonders die erprobten Klassiker «Jung verdammt», «Tribut» und «079» werden im Basler Volkshaus gefeiert. Bild: Roland Schmid

Kommt hinzu, dass sich die Frontmänner mit ihrem Sprechgesang melodisch in einem eng gesteckten Rahmen bewegen und der dreiköpfige Bläsersatz fast jedes Stück mit jenen Fernweh-Klangfarben ausschmückt, mit denen sich schon Patent Ochsner ein gutes Stück näher ans Meer rückte.

Das neue Album «Luft» ist erst einen Monat jung

Dass man ein Rezept – egal wie gut es mundet – nicht endlos nachkochen kann, das wissen auch Lo & Leduc. Und so sind die beiden Mittdreissiger emsig auf der Suche nach neuen Wegen. Alleine dieses Jahr haben sie zwei Langspieler veröffentlicht; «Luft» ist gerade einen Monat jung. Mit der Folge, dass ein Grossteil des Publikums die zahlreich eingestreuten neuen Lieder wohl zum ersten Mal hört.

Das Album mag ein stilistischer Befreiungsschlag sein und ein grosser Schritt aus den Fadenkreuzen all jener, die in der freizügigen Selbstbedienung im Fundus der Worldmusic kulturelle Aneignung verorten. Doch abgesehen vom afrikanisch angehauchten «Ig o» geraten die neuen Lieder im Volkshaus zu Stimmungstötern.

Das unterkühlte «The Dream», eine Art Mani Matter in Minimal-Pop-Format, beantwortet die darin gestellte Frage «Hani würklech scho alles gäh?» mit einem klaren Nein. Die Ballade «Möwe», die in Basel ihre Bühnen-Premiere erfährt, hebt nicht ab und verkommt zum Tiefpunkt des Abends. Und obwohl sich die achtköpfige Begleitband grösste Mühe gibt, den einschläfernden Walzertakt der Studiovorlage raffiniert zu umgehen, macht auch «Müed» alles andere als munter.

Die Songs ab dem neuen Album «Luft» dagegen waren Stimmungstöter. Bild: Roland Schmid

Bezeichnend, dass die Glanzmomente am Samstag nicht ab dem neuen Album stammen. Den grössten Beifall erntet – vollkommen zu Recht – die Freestyle-Einlage, bei der Lo mit Stichworten aus dem Publikum (darunter «Rahmdääfeli») packende Reime schustert. Leduc wiederum findet insbesondere in den überleitenden Ansagen die Nähe zum Publikum. Als musikalisches Glanzlicht sticht das urbane «Häreta» heraus, das mit seinen synthetischen Sounds zwei Drittel der Band auf die Reservebank schickt. Doch sind diese Momente insgesamt rar in der auf maximale Durchhörbarkeit getrimmten Show.

Die erprobten Knaller zünden auch in Basel

Und so passiert am Samstag, was abzu­sehen war: Der Saal wartet auf die erprobten Knaller wie «Jung verdammt», «Tribut» und vor allem «079». Letzteres ertönt im ersten Zugabeblock, gut aufgepeppt durch raffiniert platzierte Betonungen und angejazzte Unisono-­Linien von E-Bass und Rhodes-Piano. Die Gitarre hält sich an die anpeitschenden Achtel, und die Drums setzen auf Wucht. Man mag das Lied zu oft gehört haben, aber mit dem aus Hunderten Kehlen ertönenden Refrain funktioniert der Song live noch immer bestens.

So gut nämlich, dass Lo & Leduc ihm nichts entgegenzusetzen wissen. Dass rund ein Viertel der Zuschauenden im Anschluss an den Hit den Saal verlässt, obwohl die Band noch eine Handvoll Stücke anhängt, zeigt, dass das Konzert für viele nur ein langes Vorspiel war.

Nach 100 Minuten und einem Verweis auf den gut sortierten Verkaufsstand im Vorraum verabschieden sich Lo & Leduc mit dem loungigen «Money On My Mind». Das plätschernde Stück wäre perfekt als Soundtrack für die abkühlende Afterparty. Doch dazu hätte das Konzert deutlich früher und stärker einheizen müssen.

