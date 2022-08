Konzert Soulsänger Seven auf dem «Floss»: Ein Aussenseiter auf der Überholspur Der Schweizer Soulkönig Seven zeigt sich auf dem «Floss» verletzlich – und gibt dem Basler Publikum einen Crashkurs im Mitsingen. Tanja Opiasa-Bangerter 17.08.2022, 16.19 Uhr

Überzeugte in Basel mit Soul und neuer Selbstverständlichkeit: Sänger Seven, hier bei einem Auftritt in Luzern vor drei Jahren. Pius Amrein

Anders zu sein ist das Beste, was einem passieren kann - findet Jan Dettwyler alias Seven. Das Publikum des fünften Konzertabends am «Floss»-Festival gibt ihm Recht. «Lass uns anders sein», singt der Schweizer Soulsänger, der als Dreizehnjähriger von der Schule verwiesen wurde, weil er sich weigerte, als «anders» abgestempelt zu werden.

Für sein kurz vor der Veröffentlichung stehendes Plädoyer für mehr Diversität erntet der Aargauer ein Meer aus jubelnden Händen. Zwischen dem Sänger und seinem Publikum liegt an diesem Abend nur optisch der Rhein. Dem 44-Jährigen gelingt im zwanzigsten Jahr seiner aktiven Künstlerkarriere eine intime, mitreissende Performance, die nebst ihrer hohen Musikalität besonders eines ist: authentisch.

Auf der Reise zu sich selbst

Dettwyler hat zwar 2021 mit «Brandneu», seinem ersten eigenen deutschen Album, einen neuen Weg eingeschlagen. Seinem ganz eigenen stimmlichen Charakter und der souligen Tonalität seines mehrheitlich englischsprachigen Gesamtwerks ist der Vollblutmusiker dennoch treu geblieben. Dieser wird den deutschen Stift weiterhin festhalten – auch wenn der Sprachwechsel keine bewusste Entscheidung gewesen sei, wie er betont. Vielmehr sei dies die Fortführung einer Reise zu sich selbst, die sich zurzeit am besten in deutschen Texten manifestiere.

Im Sinne seines diversen Gesamtwerks knüpft Seven bereits beim Auftakt zu seiner Performance auf der schwimmenden «Floss»-Bühne mit seiner 2012 veröffentlichten Single «Fields of Gold» an die eigenen, ihn bereits an einem frühen Punkt in seiner Karriere auszeichnenden Soundwelten an. Getragen von seiner sechsköpfigen Band und seinen beiden Background-Stimmen überzeugt er auch in der Performance seiner neuen Releases mit seiner souligen Stimme und der Selbstverständlichkeit eines Künstlers, der genau da ist, wo er sein möchte.

Verletzlich wie selten zuvor

«Auch wenn wir kein Publikum hätten – im Bandraum würden wir unsere Musik dennoch feiern», raunt Seven ins Mikrofon und bedankt sich an diesem Abend nicht zum ersten Mal bei seinen Fans, die zu Hunderten ans Rheinufer strömten, ausgelassen mittanzen und ihn zum Ende seiner Performance mit Standing Ovations feiern werden.

In Basel sang Seven vor prächtiger Kulisse. Tanja Opiasa-Bangerter

Im Vorboten zu seinem 12. Studioalbum «Ich bin mir sicher», der im Januar veröffentlichten Single «Asche im Wind», zeigt sich Dettwyler verletzlich wie selten zuvor. Die Geburt seines Sohnes habe alles geändert, moderiert Seven an: «Als ich in die Augen meines Sohnes geschaut habe, bemerkte ich, wie nichtig und klein all die Dinge sind.» Endlich habe er etwas zu verlieren, singt er kurz darauf - auf dem Steg sitzend und ganz in seinem Sound versunken.

Die neue Reife steht ihm gut

Der Songwriter, der sich zum sechsten Mal als Gastgeber der Schweizer Version von «Sing meinen Song – das Tauschkonzert» bewiesen und mittlerweile 298 Songs und elf Studioalben veröffentlicht hat, verleiht seinen deutschen Songs eine eigenwillige, poetische Tiefe. Diese erzählen von einer Reife, die dem mehrfach ausgezeichneten Künstler gut steht. Vom speziellen Band zu einem besonderen Menschen, der trotz tausenden an Kilometern Distanz nah ist, singt Seven in «Unser kleines Wunder» - und betritt mit der Pop-Ballade musikalisches Neuland.

Ein Paar schwimmt an Seven, der mit den Flossmatrosen scherzt, vorbei und hält sich schliesslich an einem der Boote fest. Mittlerweile ist es dunkel und flackerndes Bühnenlicht spiegelt sich im dunklen Rhein. Spätestens zum groovigen «Make U Happy» ist das ganze Rheinbord auf den Beinen und singt lauthals mit. Seven unterbricht lachend und gibt seinen verdutzten Fans einen kurzen Mitsing-Crashkurs. Er ist angekommen.