Konzerte Wegen «angespannter Lage»: Stimmen-Festival sagt Konzerte in Arlesheim ab Das Bilderbuch-Konzert, das am 9. Juli auf dem Arlesheimer Domplatz stattgefunden hätte, kann nicht durchgeführt werden. Grund dafür ist die angespannte Lage in der Veranstaltungsbranche. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 24.06.2022, 17.33 Uhr

Ihr Konzert in Arlesheim fällt ins Wasser: die österreichische Band Bilderbuch. zvg/Hendrik Schneide

Das Stimmen-Festival sagt seine Konzerte in Arlesheim ab. Damit fällt das Konzert der österreichischen Band Bilderbuch vom 9. Juli aus. Das Konzert von Gaye Su Akyol wird in den Burghof Lörrach verlegt.

Die Festivalverantwortlichen begründen den Entscheid mit der «angespannten Lage» in der Veranstaltungsbranche. «Die derzeit angespannte Lage in der Veranstaltungsbranche zeigt sich bei Stimmen ebenso wie bei anderen Festivals und Grossveranstaltungen», heisst es in einer am Freitagnachmittag veröffentlichten Mitteilung. Nicht kalkulierbare Preissteigerungen in Produktion und Technik sowie unabsehbare Verkaufszahlen verunmöglichten die Durchführung eines Konzertes dieser Dimension.

Absage «schweren Herzens»

Der Entscheid sei «schweren Herzens und nach Absprache mit allen Beteiligten» getroffen worden. Man sei trotz der Absage zuversichtlich, was eine künftige Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Kanton betreffe.

Das Konzert von Gaye Su Akyol und Saitün wird in den Burghof Lörrach verlegt und findet wie geplant am 8. Juli statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bereits gekaufte Bilderbuch-Tickets werden erstattet und können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

