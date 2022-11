Autor Wolf Haas liest in Basel aus seinem Krimi "Müll"

Krimi «Die schriftliche Sprache ist etwas lahm»: Autor Wolf Haas stattet Basel einen Besuch ab Sein neuester Krimi «Müll» ist der inzwischen neunte Band mit dem Ermittler Brenner: Am Dienstagabend liest der österreichische Autor in Basel aus seinem Buch und hat sich im Vorfeld den Fragen der bz gestellt. Interview: Elodie Kolb und Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Autor Wolf Haas. zvg/Gerry Nitsch

Herr Haas, Sie wohnen in Wien. Wie geordnet geht die Mülltrennung dort vonstatten?

Wolf Haas: Wirklich und ganz ohne Ironie: sehr geordnet. Ist mir fast peinlich, das vor einer Schweizer Zeitung zugeben zu müssen.

Was bedeutet Ironie für Sie? Was kann Humor?

Eine hübsche Ironie liegt zum Beispiel darin, dass das Reden über Humor oft ziemlich humorlos ist. Ungefähr so: Ironie besteht darin, etwas so zu sagen, dass man gleichzeitig auch das Gegenteil sagt. Humor ist sublimierte Aggression.

Sie sind nicht nur Krimi-Autor. Was ist brutaler: über Liebe oder über den Tod zu schreiben?

Das Schreiben ist zum Glück nicht brutal, sondern eine Art versöhnliche Annäherung an diese beiden Brutalitäten.

Der beste Schweizer Krimiautor war ebenfalls Österreicher: Friedrich Glauser. Woher kommt diese Mordlust?

Bei der Mordlust kenne ich mich nicht aus, nur bei der Schreiblust. Ich glaube, es ist für einen Autor immer gut, wenn er in der Sprache nicht ganz zu Hause ist. Insofern hatte Glauser den Vorteil des Zugereisten, der sich am herrschenden Idiom aufreiben kann.

Sind Krimis eine Ausflucht, um über alles andere auch zu schreiben?

Krimis sind eine starre Vorlage wie ein Malbuch, wo man die Freiheit hat, die Wiese nicht unbedingt grün und den Himmel nicht unbedingt blau anzumalen.

«Müll» spielt auf einem «Mistplatz». Mögen Sie Recyclinghöfe?

Ja, ich fahr ganz gern zu Recyclinghöfen. Man ist ja letzten Endes doch ein Dreijähriger, der sich über Bagger und Müllzerkleinerer freut.

In Ihrem Buch geht es auch um das Entledigen von Dingen: Wie stehen Sie zum Minimalismus? Entsorgen Sie selbst auch gerne Dinge?

Wegwerfen und neu zusammenbauen ist ein zentraler Teil des Schreibens. Privat hab ich gar nicht so viel zum Wegwerfen – ich bin nämlich zu faul zum Einkaufen.

Werfen Sie Bücher ins Altpapier?

Nein, ich verliere meine Bücher eher unterm Bett und an ähnlichen Orten.

Sie greifen mit Müll ein omnipräsentes Thema auf: Mülltrennung, Recycling, Klimawandel: Welche Rolle spielt für Sie die Literatur in solchen Entwicklungen?

Ein Roman ist kein Leitartikel, der ein Thema abhandelt. Da Sie mich anfangs nach der Ironie gefragt haben: Der Titel «Müll» macht sich natürlich auch den Spass, das Buch, auf dem er steht, zu kommentieren. Die Mischung aus Inhalt und Selbstironie ist das, was einen Roman ausmacht.

Wolf Haas: Müll (2022). zvg

Sie koppeln das Thema mit einem zweiten: dem Organhandel. Wie kommen Sie auf die Themen, für Ihre Bücher?

Dass diese beiden Themen etwas mit der Frage des Überlebens des Einzelnen und der Gattung zu tun haben, ist für einen Krimi natürlich vorteilhaft. Eigentlich interessiert mich aber mehr die dahinterliegende Frage, wie sich das Ganze zu seinen Teilen verhält. Auch beim Bücherschreiben soll ja der einzelne Satz dem Romanganzen dienen. Der Satz möchte aber auch selbst etwas sein.

Schafft Sprache Ordnung oder Unordnung?

Wenn man die Jahrhunderte langen Bemühungen der Philosophie betrachtet, die Sprache zu vereindeutigen, dann schafft sie wohl keine Ordnung. Allein die Begriffe «Ordnung» und «Unordnung» sind absolut nicht in Ordnung.

Nach 15 Minuten Lesung, sagen Sie in einem Interview, langweilt sich das Publikum in der Regel. Wird es bei Ihnen danach wieder besser?

Ich weiss nur, dass ich mich selbst beim Zuhören nicht viel länger konzentrieren kann. Aber meine Bücher eignen sich zum Glück ganz gut zum Vorlesen. Wenn's was zu lachen gibt, ist das Zuhören nicht so anstrengend.

Das ist nun der neunte Brenner-Krimi: Wie viele schreiben Sie noch? Und: Der letzte lag doch einige Jahre zurück (2014): Wie sind Sie wieder ins Brenner-Schreiben reingekommen?

Eigentlich hab ich an einem anderen Buch geschrieben. Aber dann kam der Lockdown, und ich wollte mich mit dem Brenner selbst unterhalten. Ihn durfte ich auch in Zeiten des Lockdowns ohne Maske treffen. Ob ich noch einen weiteren schreiben werde, weiss ich nicht. Beim Schreiben sag ich mir immer, das ist der Letzte, reiss dich zusammen und verhau ihn nicht.

Sie pflegen eine sehr mündlich-inspirierte Sprache. Wie kommt das?

Mir ist irgendwann aufgefallen, dass die mündliche Sprache sehr lebendig ist und die schriftliche Sprache etwas lahm. So wie ein zu gut erzogener Mensch. Also dachte ich, ich probier mal, die ganzen schriftstellerischen Anstandsregeln zu ignorieren, und vielleicht kommt was Lustiges dabei raus.

Das Interview wurde schriftlich geführt

Wolf Haas: Müll. Lesung im K-Haus am 8. November um 19 Uhr.

www.literaturhaus-basel.ch

