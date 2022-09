Sinfonieorchester Basel soll zwei Millionen mehr Geld erhalten

Kulturausgaben Zwei Millionen mehr pro Jahr: Basler Regierung will Sinfonieorchester stärker fördern Das Sinfonieorchester Basel soll neu jährlich rund 9,7 Millionen Franken kantonale Fördergelder erhalten. Das beantragt die Basler Regierung dem Grossen Rat. Mélanie Honegger 27.09.2022, 16.51 Uhr

Soll künftig noch stärker gefördert werden: das Sinfonieorchester Basel. Roland Schmid

Die Basler Regierung will das Sinfonieorchester Basel stärker unterstützen. Wie die Regierung am Dienstag mitteilte, beantragt sie dem Basler Parlament, dem Orchester für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2027 Ausgaben in Höhe von 38'790'076 Franken (jährlich rund 9,7 Millionen Franken) zu bewilligen.