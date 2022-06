Kulturpreis Riehen: Anna Thommen im Interview

Anna Thommen (42) ist in Maisprach aufgewachsen und hat Ausbildungen zur Primarlehrerin und zur Dokumentarfilmerin an den Hochschulen Luzern und Zürich absolviert. Sie wohnt mit ihrer Familie in Riehen, wo sie jetzt für ihr engagiertes filmisches Schaffen mit dem Kulturpreis Riehen in der Höhe von 15'000 Franken ausgezeichnet wird.

Filmische Werke:

– «Himmelhoch betrübt» (2006): Porträt des betagten Muttenzer Waldmenschen Jean-Claude Ankli.

– «Second Me» (2008): Film über einen User, der in der virtuellen Welt von «Second Life» mit seinem Avatar völlig aufgeht.

– «Ein Stück Wahnsinn» (2012): Drei psychisch erkrankte Menschen stellen sich in einem Theaterprojekt mutig und mit viel Humor ihren Abgründen und spielen sich auf der Bühne frei.

– «Neuland» (2013): Eine Basler Integrationsklasse von jungen Geflüchteten aus aller Welt auf dem schwierigen Weg in eine bessere Zukunft.

– «Volunteer» (2019, Co-Regie mit Lorenz Nufer): Freiwillige Schweizer Geflüchteten-Helferinnen und -Helfer reflektieren ihren Einsatz an Europas Grenzen.

– «Les nouvelles Èves» (2021, Co-Regie mit fünf weiteren Regisseurinnen): Sechs ganz unterschiedliche Heldinnen des Alltags spüren den heute in der Schweiz immer noch aktuellen Geschlechterungleichheiten nach.

– «Naima» (in Arbeit): Der Film begleitet die Migrantin Naima auf ihrem steinigen Weg zur diplomierten Pflegefachfrau.

– «Den Stier bei den Hörnern» (Spielfilm, in Arbeit): Eine aus den eigenen Wurzeln schöpfende Familiengeschichte mit Beteiligten aus drei Generationen.