Basel: Galerie Mueller mit Hommage an Meisterin des Steinbruchs

Kunst am Bau Hommage an die Meisterin des Steinbruchs: Wie die Baslerin Owsky Kobalt ihre Stadt formte Eine Ausstellung in der Basler Galerie Mueller lädt dazu ein, die einzigartigen Steinskulpturen der 2019 verstorbenen Basler Bildhauerin Owsky Kobalt wiederzuentdecken. Dominique Spirgi Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Die Leichtigkeit täuscht: Ihre abstrakten Gebilde formte Owsky Kobalt nicht etwa aus Wachs, sondern aus Stein. zvg/Gina Folly

Was gleich ins Auge fällt, sind die spielerische Leichtigkeit und die ungeheure Präzision im Umgang mit dem Material Stein. Es ist, als hätte Owsky Kobalt (1937–2019) die abstrakten und dekonstruierten geometrischen Gebilde aus Wachs und nicht aus Marmor, Kalkstein oder Travertin geformt. Der Kunstkritiker Hans-Joachim Müller schrieb vor vielen Jahren, sie gehe mit dem Stein um, «als würde sie Papier falten».

Sie selber, die Laborantin gelernt hatte, bevor sie an der Basler Kunstgewerbeschule Kunst studierte, hat sich die Steinbildhauerei selber beigebracht. «Gelernte Steinbildhauer leiden, wenn sie mir zuschauen», gab sie einst in der «NZZ» zu Protokoll.

Plastiken auf dem Präsentationstisch

Für die fertigen Werke gilt dies sicher nicht. Die Galerie Mueller gewährt den Objekten den Platz, der nötig ist, dass sie ihre Aura entfalten können – und eine solche haben die Steinskulpturen wahrhaft. Und sie präsentiert die kleinen spielerischen und verspielten Plastiken wie in einem Designladen auf einem Präsentationstisch.

Da liegen also viele Kilogramm schwere, aber absolut fein-filigrane Schmetterlingsflügel aus Muschelkalkstein auf dem Boden, die sich offensichtlich nach Belieben umformen lassen, wenn man sie zu heben vermag. Daneben ziehen zwei ineinander verzahnte, abgetreppte Trichter aus Gips den Blick auf sich, wenn sich dieser von der 1,40 Meter hohen Marmorstele gelöst hat, deren Einzelteile sich auf Steinkugellagern drehen lassen.

Viele Werke im öffentlichen Raum

Owsky Kobalt war eine unbekannte Bekannte in der Basler Kunstszene. Bekannt war sie als Lehrerin an der Kunstgewerbeschule, als Mitglied der Kunstkommission, des Aufsichtsgremiums des Kunstmuseums, und vielleicht noch als Schöpferin von Kunstwerken im öffentlichen Raum. Zum Beispiel mit der tischartigen «Perle» beim Grossbasler Kopf der Wettsteinbrücke, der sich unauffällig einfügenden Arbeit beim Basler Rosshof oder dem mächtigen «Fächer» bei Schulhaus Lochacker in Reinach.

2002 gestaltete Owsky Kobalt die Landesgrenzsteine bei Bettingen neu. Links von ihr der damalige Basler Regierungsrat Hans Martin Tschudi. Keystone/Markus Stücklin

Stets bewies die Künstlerin bei ihren Arbeiten ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen für die Umgebung. Ihre Werke waren integrierte Teile der Bauten oder der Natur, die sie umgeben. Deshalb war sie als Kunst-am-Bau-Schöpferin bei Architekten ausgesprochen beliebt.

Vom Daig wurde sie geschätzt

Kobalts bekannteste Schöpfung dürfte aber nur von wenigen Eingeweihten mit dem Status eines Kunstwerks in Verbindung gebracht werden: Für ihre Freundin, die Geschäftsfrau und Kunstsammlerin Esther Grether, entwarf sie die bekannten, elegant taillierten Flacons für die Badezusatzprodukte von Fenial, einer der vielen Marken der Doetsch Grether AG.

«Mit Menschen aus dem Daig verstand sie sich aufs Beste», sagt Clive Yarham. Er ist Neffe der Künstlerin und zugleich ihr Nachlassverwalter. Auch von der erweiterten Kunstszene wurden sie und ihre Arbeit hoch eingeschätzt. Dazu gehörte Dieter Koepplin, der langjährige ehemalige Leiter des Kupferstichkabinetts des Kunstmuseums Basel, der 1971 den Ankauf einer Skulptur durch das Museum initiiert hatte.

Die vielerorts als «Grande Dame der schweizerischen Kunstkritik» gehandelte Annemarie Monteil (1925–2018) zählte ihr Werk früh bereits «zu den wichtigsten der heutigen Kunst in der Schweiz».

«Die Sprache der Steine»

«Aber auf dem Kunstmarkt reüssierte sie nie wirklich», erinnert sich ihr Neffe. Ihre kompromisslose Art habe potenzielle Käuferinnen und Käufer, Ausstellungsmacher und auch Auftraggeber sehr herausgefordert und manche wohl auch zurückgeschreckt.

Für ein Werk benötigte sie viel, sehr viel Zeit. Einwände praktischer Art habe sie nicht akzeptiert, erinnert sich Yarham. Bedenken, dass sich viele Tonnen schwere Steinblöcke unmöglich zur Verarbeitung nach Basel transportieren liessen, empfand sie als besondere Herausforderung.

Ihre Werke integrierte die Künstlerin meist in Bauten oder in die Natur. In der Galerie Mueller sind sie nun in einem anderen Kontext zu sehen. zvg/Gina Folly

So reiste sie, um «ihren» Stein zu behauen oder zu formen, in den entsprechenden Steinbruch, ob der sich nun in Frankreich oder sogar im tibetisches Lhasa befand. Dort präparierte sie, viele Monate lang lebend und arbeitend, ihre Werke für die Region Basel.

Refugium in einem Steinbruch

Yarham lacht, wenn er von dieser und vielen weiteren Geschichten rund um seine Tante erzählt. In den 1960ern schuf sie sich eine Wunderwelt, genauer ein Refugium, in einem Steinbruch im Jura bei Dittingen. Dort habe sie sich selber Backstein auf Backstein ein Haus gebaut, erzählt Yarham, und mit den Steinen gelebt, wenn sie nicht gerade auf Reisen gewesen sei.

«Owsky Kobalt, ich bin mir sicher, versteht die Sprache der Steine», schrieb Monteil einst. Wie sehr diese Aussage zutrifft, davon kann man sich nun in der Galerie Mueller überzeugen.

Owsky Kobalt

Galerie Mueller, Basel. Bis 23.12.

www.galeriemueller.com

