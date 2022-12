Basel: Unispital will Panton-Passage in neuer Form erhalten

Kunst am Bau Nach kollektiver Bestürzung: Unispital will Panton-Passage in neuer Form erhalten Im Mai 2023 wird die bunte Passage beim Unispital-Parking voraussichtlich abgerissen. Nun ist klar: Ganz verschwinden soll das Kunstwerk nicht. Das Unispital will es auf dem eigenen Areal neu interpretieren. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Verner Panton setzte beim Unispital Farben ein, um die Stimmung von Passantinnen und Passanten positiv zu beeinflussen. Auch deshalb gilt seine Passage als Pionierwerk der Raumgestaltung. Kenneth Nars

Der Aufschrei in Basel war gross, als Teile der Bevölkerung diesen Frühling realisierten, was unter ihren Füssen verschwinden wird. Die farbenfrohe Passage beim Parking des Universitätsspitals, die der dänische Designer Verner Panton 1978 gestaltet hatte, wird voraussichtlich im Mai 2023 für den Neubau des Klinikums 2 abgerissen. Für einige undenkbar: Sie forderten in einer Petition gar den Erhalt des Kunstwerks.