Neubauten statt Kunstwerke: Nun trifft es den Balmer-Brunnen

Kunst am Bau Neubauprojekte verdrängen Kunstwerke: Nun trifft es die Arbeiten der Basler Bildhauerin Helen Balmer Nicht nur die Panton-Passage, auch Helen Balmers Brunnenanlage im Garten des Basler Unispitals wird dem neuen Klinikum II zum Opfer fallen. Kunstfreunde sind enttäuscht. Mélanie Honegger 15.07.2022

1975 hat Balmer die Brunnenanlage fürs Unispital entworfen. Nun trennt sich dieses für einen Neubau vom Kunstwerk. Juri Junkov

Eigentlich ist Andreas Chiquet bei der Vernichtung von Kunst nicht zimperlich. Mit seinem Archiv regionaler Kunstnachlässe setzt er sich zwar für die Vermittlung von Kunstnachlässen ein. Erst kürzlich aber entsorgte er wieder eine Mulde mit Kunst, an der niemand Interesse hat.

Bei Helen Balmer aber geht der Basler Künstler, der vor zwei Jahren gemeinsam mit Kunstwissenschafterin Isabel Zürcher eine Publikation zur Bildhauerin veröffentlicht hat, auf die Barrikaden. Denn: Balmer (97) hat in den Siebzigerjahren für das Unispital Basel (USB) eine weitläufige Brunnenanlage entworfen, die nun rückgebaut wird. Grund dafür ist das neue Klinikum II, das voraussichtlich bis 2028 gebaut werden soll.

«Balmer verdient besondere Würdigung»

Für Chiquet ein Affront. «Bildhauerei gilt generell eher als Männerdomäne», sagt er, «deshalb verdient Helen Balmer als eine der Schweizer Pionierinnen besondere Würdigung.» Ihr Werk habe «eine erstaunliche Frische» behalten und ästhetisch keinen Staub angesetzt. Anders als traditionelle Bildhauerei sei ihre Kunst nicht mit Pathos und Idealismus aufgeladen.

Steinbildhauerin Helen Balmer (97). Kenneth Nars

Bereits vor zwei Jahren setzte sich Chiquet für Balmers Kunst ein. Er sammelte Geld, um ihr Kunstwerk «Metamorphose» vor der Zerstörung zu retten und es der Stadt zu schenken. Die Skulptur steht heute auf der untersten Terrasse des alten Universitätsgartens am Rheinsprung.

Vom Kunstwerk zum Biotop mitten in der Stadt

Ihre Brunnenanlage hatte Balmer 1975 entworfen, als für die Gestaltung des Unispital-Gartens ein Wettbewerb lanciert wurde. Als Vorbild diente ein Hügel mit Bachlauf.

Die sichelförmigen Wasserbecken führen bis in die Mitte des Parks und haben sich über die Jahrzehnte hinweg zu einer Art Biotop entwickelt, wie das Unispital vor fünf Jahren im internen Magazin «Gazzetta» schrieb.

Der Brunnen sei eine «wunderbare Anlage», schwärmte ein Mitarbeiter damals: «Nicht nur für uns Menschen ist der Ort wie ein Magnet; auch zahlreiche Tiere werden vom kühlen Nass angelockt. Zum Beispiel Kröten, die dank ihrem ‹internen GPS› jedes Jahr zum Laichen hierher finden und im Teich unterhalb vom Brunnen leben, aber auch Rotfedern und andere Karpfenfische.»

«Für eine Kulturstadt beschämend»

Trotz der internen Liebe zum Objekt soll der Balmer-Brunnen nun verschwinden. Kunstfreund Chiquet hofft derweil, dass Balmers Werk noch gerettet und an einem neuen Standort aufgebaut werden kann – zum Beispiel in der ehemaligen Grün 80 in Münchenstein.

Es brauche eine offene Diskussion darüber, welche Kunst am Bau schützenswert sei und welche nicht, ist er überzeugt. «Fachleute wollen sich kaum mehr in die Nesseln setzen. Vor einigen Jahrzehnten war das noch anders, was sich etwa in den Verdikten von Juryberichten nachlesen lässt», so Chiquet. «Für eine Stadt, die sich permanent als Kulturstadt zu verkaufen bemüht, ist es beschämend, dass allein schon die Diskussion um Erhalt oder Zerstörung öffentlicher Kunst von privater Seite initiiert werden muss.»

Unispital: «Brunnenanlage kann nicht versetzt werden»

Tatsächlich konnten sich die kantonalen Behörden am Donnerstag nicht zu einem Statement durchringen. Das Präsidialdepartement, dem der für die Förderung regionaler Kunst verantwortliche Kunstkredit angegliedert ist, wollte sich nicht zum Thema äussern. Zuständig sei das Unispital.

Helen Balmers Brunnenanlage im Garten des Basler Unispitals. Juri Junkov

Dieses teilt auf Anfrage mit, man messe jedem Kunstwerk einen hohen Stellenwert bei. «Aus diesem Grund haben wir am Unispital Basel Kunstverantwortliche, die sich der sorgfältigen Konservierung widmen», sagt Sprecherin Caroline Johnson und zerschlägt auch gleich Chiquets Hoffnung.

Die Brunnenanlage von Helen Balmer könne nicht erhalten und «leider auch nicht versetzt» werden. Allerdings plane das Unispital eine Dokumentation der Anlage. Man dokumentiere das Kunstwerk mit Spezialisten und erstelle eine 3D-Aufnahme, so Johnson.

Ähnliche Diskussionen bei Panton-Passage

Das Vorgehen erinnert an die Auseinandersetzung mit der bunten Passage unterhalb des Unispitals, die der dänische Designer Verner Panton 1978 gestaltet hat. Auch diese muss aufgrund des Spitalneubaus weichen und wird voraussichtlich nur noch bis Mai 2023 zu sehen sein.

Wie beim Balmer-Brunnen setzt das Unispital auch bei der Panton-Passage auf eine Dokumentation. Der drohende Abriss der Unterführung sorgte bei Heimatschutz, Kulturschaffenden und weiten Teilen der Bevölkerung für Unverständnis.

