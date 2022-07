Kunst aus der Haft Ein Basler Rebell verarbeitet seinen Frust in der Kunst - und das auch vom Gefängnis aus Zehn Wochen lang war der Basler Kerim Tosun im Gefängnis Bässlergut inhaftiert. Eine Annäherung an einen Mann, der erst durch die Kunst zur Ruhe kommt. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Dem Tod nur knapp entkommen: Kerim Tosun. Kenneth Nars

In einer Klinik im Baselbiet kämpft sich Kerim Tosun (35) durchs Leben. Bis vor kurzem war er im Gefängnis Bässlergut inhaftiert. Er hatte einmal mehr Sachschaden verursacht, auf der Strasse seine Malereien hinterlassen. Jetzt sitzt er in einem Therapieraum und sagt:

«Die bohren hier in unseren Köpfen rum. Ich drehe manchmal schier durch.»

Tosun ist freiwillig hier. Vor drei Wochen streifte er den Tod, als er nach einem Mix aus Whiskey und Opioiden mit multiplem Organversagen auf der Intensivstation und schliesslich im Koma landete. An seinem Kopf klafft eine grosse Wunde, von einem weissen Pflaster überdeckt. Was ist passiert?

«Ich kann mich leider nicht erinnern.»

Nach der Lehre die Leere

Er schenkt zwei Gläser Wasser ein, stellt sie behutsam auf den kleinen Tisch vor sich. Schwer zu sagen, wann er zum ersten Mal die falsche Abbiegung genommen hat. Vielleicht war er auch einfach auf einer Einbahnstrasse unterwegs. Schon sein Grossvater sei im Gefängnis gewesen, erzählt er und lacht kurz auf. Er kokettiert mit dem Bild des ewigen Bösewichts, auch wenn er von der Vergangenheit getrieben ist.

Blick in die Ausstellung: Im Bässlergut färbte Kerim Tosun seine Couverts mit Kamillentee ein und hielt seine Aussicht fest. zvg/Christoph Pardey

Als er dreizehn Jahre alt war, erhängte sich sein Vater. Einige Jahre später schloss Tosun im Binninger Schloss erfolgreich seine Lehre als Koch ab. Der Galgenstrick aber ist bis heute eines seiner liebsten Motive. Auf seinem Beruf arbeitete der junge Mann kaum, «es ergaben sich einfach andere Dinge». Er rutschte ins Drogendealen rein, war in Gangs unterwegs. Immer wieder landete er im Gefängnis. Im Bässlergut kennt man ihn bereits, behandelt ihn respektvoll. Er ist der Künstler, der kleine Briefchen verschickt.

Aus dem Basler Kunstverein geflogen

Tosun ist ein extrovertierter Typ, zuvorkommend, manchmal ein Charmeur. So offen und herzlich er im persönlichen Gespräch ist, so tief geht sein Ärger über die Gesellschaft. Der Basler Kunstverein schmiss ihn aus Sicherheitsgründen und wegen fehlender Mitgliederbeiträge raus. «Aber die haben ja eh nie was Spannendes unternommen», meint Tosun lakonisch, «nur Cüpli getrunken!»

In der hiesigen Kunstwelt fühlt er sich weder willkommen noch zu Hause. Als Mensch ohne akademischen Hintergrund habe er keine Chance. An zig Wettbewerben wollte er teilnehmen, jedes Mal sei er ausgeschlossen worden, weil er die formellen Kriterien nicht erfüllte.

«Es ist doch unsere Aufgabe, die Gesellschaft zu hinterfragen»

«Früher waren Künstler noch Rebellen», ärgert er sich. Die Wut über verpasste Chancen, über die heuchlerische Gesellschaft kocht in ihm hoch.

«Es ist doch unsere Aufgabe als Kunstschaffende, die Gesellschaft kritisch zu hinterfragen, die richtigen Fragen zu stellen.»

Auch dieses Bild stammt von Tosun. Es hängt in der Klinik, in der er zurzeit eine Therapie besucht. Kenneth Nars

Er trauert dem wilden Künstler am Rande des Exzesses nach: «Nietzsche, Burckhardt, die haben alle einen durchgegeben. Heute haben Künstler einen Master of Fine Arts und sagen ‹Begründe diese Linie›.» Zu sehr aufs Geld fokussiert, zu brav sei das heutige Kunstschaffen.

Das Malen als wichtigste Stütze

Er aber liebt die Provokation, das Politische, besucht regelmässig Podiumsgespräche in Basler Museen. Er erzählt von Alain Berset, den er in der «Arena» gesehen hat, kennt die aktuellen politischen Diskurse. Das Gendern hat er so sehr verinnerlicht, dass er von «Kunstschaffendinnen» spricht, ehe er sich korrigiert und sagt:

«Lassen wir das mit dem Geschlecht.»

Vor sechs Jahren hat ihm ein Künstler empfohlen, mit dem Malen zu beginnen. Seither ist die Kunst seine wichtigste Stütze. Umso schwieriger war die Haft im Bässlergut, wo es weder flüssige Farben noch einen Pinsel gab. «Ich musste mir was einfallen lassen», erzählt Tosun. Er stahl im internen Arbeitsraum die Materialien, die er brauchte. Natürlich blieb das nicht unbemerkt: «Sie haben mich erwischt», erzählt er lachend, «ich war zu gierig, hatte meine Taschen vollgestopft.»

Das Wattestäbchen als Pinsel benutzt

Einzig Farbstifte standen ihm zur Verfügung. Aber zeichnen? Das war nicht sein Stil. Er biss die Stifte auseinander, löste die Mine heraus und kochte sie in kleinen Konfibehältern auf, bis er eine Paste vor sich hatte, mit der er malen konnte. Hin und wieder konnte er einen Aufseher bezirzen und erhielt ein Blatt Papier. Meist aber liess er sich Couverts schicken, die er als Leinwand verwendete und mit Kamillentee einfärbte.

Im Gefängnis weichte Tosun die Minen von Farbstiften in Konfibehältern auf. Seine improvisierten Malutensilien sind in der Ausstellung ebenfalls zu sehen. zvg/Christoph Pardey

Als Pinsel nutzte er Handschuhe oder Wattestäbchen. In seiner ersten Haft malte er noch Linien. «Mit jeder Linie war ich eine Sekunde näher an der Freiheit.» Später experimentierte er zunehmend. Er gab freiwillig seinen Fernseher ab, um den Kopf freizubekommen und sich zu fokussieren.

Die nächste Strafe steht bereits an

Seine Kunstwerke werden nun im Kulturlokal Schwarzer Peter ausgestellt, gemeinsam mit Bildern von anderen Klientinnen und Klienten der Gassenarbeit. Tosun hofft, dass er für die Ausstellung ein paar Spenden erhält. Vor einem Jahr war er bei Hochwasser mit einem Stand-Up-Paddle auf dem Rhein unterwegs. Jetzt muss er zahlen - oder er kommt erneut für drei Monate in Haft.

Ein Leben ohne Geldsorgen und Gefängnis kann er sich nur schlecht vorstellen. Was würde er tun, wenn er mehr Mittel hätte? Er überlegt lange, dann sagt er zögernd: «Ich hätte gern ein Atelier, mehr Pinsel, mehr Farben, mehr Möglichkeiten.» Wie die anderen eben, einfach anders.

«(P)Art of it»

Kulturlokal Schwarzer Peter, bis 29. Juli.

Lysbüchelstrasse 330, Basel. Mo, Mi, Fr von 18 bis 21 Uhr.

www.schwarzerpeter.ch

