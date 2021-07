Kunst Die Ausstellung im Schatten Kara Walkers Kara Walker ist aktuell der Star im Kunstmuseum Basel. Daneben geht die Parallelausstellung «Schatten» etwas verloren. Tamara Funck 17.07.2021, 05.00 Uhr

Andy Warhols «Self-Portrait» (1966): Der verdunkelte Blick ist ein Topos des Geheimnisvollen, genauso wie auch die Hand, die mit einem Finger den Mund versiegelt. Jonas Haenggi / Kunstmuseum Basel

Wie ein Verrückter trippelt Vito Acconci hin und her und holt zum Schlag aus. Doch sein Gegner – sein eigener Schatten – bleibt unerreichbar. Mit geballten Fäusten und konzentriertem Blick tanzt der New Yorker Videokünstler mit ihm um die Wette und schlägt dann erneut daneben. Immer und immer wieder.

Das Schattenspiel aus dem Jahr 1970 macht den Anfang der Ausstellung «Schatten – Abbild und Inszenierung» im Kunstmuseum Basel. Bereits hier, im ersten Raum, wird deutlich: Das Motiv Schatten beschäftigt den Menschen seit jeher. Angefangen mit dem Ursprungsmythos, der besagt, dass die Malerei vom Schatten herführt. Laut antiken Autoren markiert ein mit Linien umrandetes Schattenbild den Augenblick, in dem die Malerei erfunden wurde.

In der westlichen Bild- und Vorstellungswelt begegnet uns der Schatten als Doppelagent, als eigene Projektions- und Angriffsfläche. Das Schattenbild gibt Anlass zu grübelnder Betrachtung oder ist einem dicht auf den Fersen und lässt sich nicht abschütteln. Das zeigen neben der Videoinstallation von Acconci bereits Kupferstiche und Holzschnitte aus dem 16. Jahrhundert – teilweise Leihgaben aus der Universitätsbibliothek – und Werke des letztjährig verstorbenen Schweizer Künstlers Markus Raetz.

«Tag oder Nacht» (1998) von Markus Raetz: Unsere Sehkonventionen machen aus der schlichten Überlagerung zweier geometrischer Muster ein Fenster. Jonas Haenggi / Kunstmuseum Basel- Markus & Monika Raetz, Bern

Auch Andy Warhol spielt gekonnt mit den Mechanismen der Enthüllung und Verschleierung, der Nähe und Distanz. Bei seinem Selbstporträt von 1966 liegt die linke Gesichtshälfte verborgen im Dunkeln. Der Schatten ist hier Warhols andere Seite – das, was man nicht sieht. Mit ikonischer Denkerpose sitzt der Künstler da, sein Finger versiegelt den Mund und markiert die Achse zwischen ihm und seinem Alter Ego.

Der Schatten als Wissenschaft

Schatten geben den Gegenständen aber auch ein Profil, den Körpern ein Volumen und den Bildräumen Tiefe. In Europa wird der Schatten seit Beginn der Renaissance erforscht. Das Studium der Verteilung von Licht und Schatten wird somit fester Teil der Künstlerausbildung. Nördlich der Alpen war Albrecht Dürer mit seinem Regelbuch wegweisend, südlich der Alpen Leonardo da Vinci. Beide skizzierten und erklärten sie in ihren Traktaten, wie Künstler Schatten verteilen sollen, um etwas plastisch erscheinen zu lassen. Mitunter diente die Astronomie dabei als Vorbild.

Später, im 18. Jahrhundert, bekommen die Studien um Schattenbilder eine komplett andere Bedeutung. Schattenrisse von Profilen erfreuten sich grosser Beliebtheit als Freundschaftsgabe. Der Zürcher Gelehrte Johann Caspar Lavater empfahl dafür eine technische Vorrichtung zur Anfertigung von Silhouetten. Als Vertreter der Physiognomik glaubte Lavater, der Charakter eines Menschen liesse sich seinem unbeweglichen Äusseren entnehmen – eine These, die bereits bei Zeitgenossen auf beissende Kritik stiess – und im 19. und 20. Jahrhundert als wissenschaftlicher Unterbau für Rassismus und Eugenik herangezogen wurde.

Vom Thema her scheint der Sprung zu Kara Walker, deren Kunst es momentan im Neubau zu bestaunen gibt und die Rassismus, Geschlecht, Sexualität und Gewalt in den Fokus nimmt, nicht mehr weit. Nur Zufall? Kuratorin Marion Heisterberg verneint. Die Ausstellungen seien von Beginn weg für denselben Zeitraum geplant gewesen, «Schatten» als kulturgeschichtliche Ergänzung zu Kara Walkers Schaffen.

Die Corona, die eine Leuchterscheinung ist

Franziska Furters «Corona IX» von 2012. Martin P. Bühler / Kunstmuseum Basel

Inzwischen sind wir im vierten Raum und bei Franziska Furter angelangt. Die Basler Künstlerin erzeugt mit Schattierungen einen Kreis, der zu schweben scheint. Furter kombiniert die Kreisform – Symbol von Unendlichkeit und Perfektion – mit der Dynamik des Kontrollverlusts: Sie gibt Tusche auf eine Wasseroberfläche und lässt diese unter Zugabe von Lauge in Schlieren auseinandertreiben. Das Werk von 2012 nennt sie «Corona IX», im kompletten Unwissen der heutigen Deutungskraft, just in Anlehnung an eine Corona, eine kreisförmige Leuchterscheinung in der Erdatmosphäre.

Schatten funktionieren in der Kunst auch als Stimmungsmacher. Das zeigt eine bemerkenswerte Auswahl von Werken von Edvard Munch, Käthe Kollwitz und Erich Heckel. Allen gelingt mit dem Medium der Druckgrafik eine raumfüllende Schattenstreuung. Bei Munchs «Pubertät» sitzt ein nacktes Mädchen ängstlich auf dem Bett. Ein dunkler, kratziger Schatten drängt sich neben sie und nimmt die Hälfte des Bildes ein. Auf dem «Schlachtfeld» von Käthe Kollwitz sucht eine Mutter ihren gefallenen Sohn. Der Lichtschein einer Öllampe fällt auf ihre tastende, von Alter und Arbeit gezeichnete Hand und das noch faltenlose Gesicht des Jungen. Alles andere ist in diffuse Dunkelheit getaucht.

Das Mädchen und der kriechende Schatten: Edvard Munchs «Bei Nacht» oder «Pubertät» von 1903. Martin P. Bühler / Kunstmuseum Basel

Anders bei Erich Heckels Lithografie: Wenig düster, dafür spielerisch turnt ein Akrobat auf der Bühne. Sein Schatten lehnt sich im Handstand an einen Stuhl, der umzukippen droht. Das Publikum klatscht.

Von der Renaissance bis zur Gegenwart

Schatten können fast alles, das zeigt die Ausstellung eindrücklich. Sie sind spielerisch, reflexiv, täuschend bis entlarvend, unfassbar und atmosphärisch. Sie reduzieren Figuren und Gegenstände auf das Wesentliche. Sie heben schärfer hervor, was auf den ersten Blick kaum ins Auge fällt. Sie können aber auch das Gegenteil bewirken und in vielsagender Mehrdeutigkeit verharren. Mit beiden Möglichkeiten regen sie seit der Renaissance die Fantasie von Kunstschaffenden und von Betrachterinnen und Betrachtern an. Gleiches gilt für die Ausstellung.

«Schatten – Abbild und Inszenierung»,

Kunstmuseum Basel, bis 26. September.

www.kunstmuseumbasel.ch