Kunst: «Sprengmeister» Roman Signer liebt leise Töne

Kunst Fliegen ist schöner: «Sprengmeister» Roman Signer liebt die leisen Töne Der Appenzeller Aktionskünstler und Bildhauer Roman Signer ist derzeit gleich an zwei Orten in Basel präsent. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

«Sie rollt sehr leicht»: Roman Signer vor seiner Installation in der Galerie Stampa. Kenneth Nars

«Schöner Stuhl», sagt Roman Signer wohlwollend, bevor er sich setzt. Der 84-jährige Künstler im fjordblauen Pulli kennt sich damit aus. In Peter Liechtis Dokumentarfilm «Signers Koffer» aus dem Jahr 1996 sitzt der Appenzeller vor einer einsamen Bushaltestelle auf einem alten Holzstuhl, der von einem starken Gummizug plötzlich gegen die Wand geschleudert wird, als er aufsteht. Das Set-up ist einfach, die Wirkung verheerend. Die Sitzgelegenheit prallt so rabiat auf, dass man unweigerlich zusammenzuckt – und lacht. «Psychohygiene», sagt Signer.

Von dieser Dynamik lässt die Installation, die der Künstler in der Galerie Stampa eigenhändig mitaufgebaut hat («die Balken sind am schwersten»), zunächst wenig erkennen: Auf zwei aufgeblasenen Schläuchen liegen Holzstücke wie die Sprossen einer Leiter. Verletzlich ist aber auch diese Anordnung, wie Signer mit einem sanften Fussstoss andeutet: «Sie rollt sehr leicht.» Sabotage sei ein Problem, sagt er, Leute mit Nadeln. «Aber zum Glück lässt es sich reparieren, wie bei einem Velo.»

Das Risiko ist fester Bestandteil von Signers Arbeit, und das beinhaltet längst nicht nur das Scheitern einer Idee. Der Künstler liess sich schon von isländischen Geysiren verbrühen und ist in einen zugefrorenen See eingebrochen. Er hat Vulkane bestiegen, die Feuer spucken, und Feuerwerk über die polnische Grenze geschmuggelt – während des Kalten Krieges. «Ich hätte dafür eingesperrt werden können», sagt der gelernte Hochbauzeichner, der als Kunststudent ein Jahr in Polen verbrachte und dort seine Frau kennen lernte.

Und dann sind da die Explosionen, die Signers Ruf als «Sprengmeister» begründeten. «Vor einer Explosion ist man ungeheuer gespannt, es könnte ja auch etwas passieren», erzählt er mit leiser Stimme. Danach fühle man sich so glücklich und frei, als würde man fliegen. «Als Psychiater würde ich nur Explosionen machen», sagt Signer, und sein herzhaftes Lachen ist das einzig Laute an ihm. Als «Signers Koffer» einst in einer Psychiatrie vorgeführt wurde, sei ein Patient, der jahrelang keine Reaktion gezeigt hatte, in Gelächter ausgebrochen. «So etwas bewirken zu können, ist das Schönste.»

Heute hat Signer mit der Knallerei weitgehend abgeschlossen; der Pulverdampf ist nicht gut für den Asthmatiker, ausserdem tun ihm die Vögel leid. «Ich war ein Missetäter», zeigt er sich reumütig, «deshalb unterstütze ich die Vogelwarte Sempach.» Am Feuerwerk hätten ihn ohnehin nie die Effekte interessiert, sondern die Geschwindigkeit und die Energie. Gezielte Sprengungen helfen Signer dabei, seinen Skulpturbegriff um die Dimension der Zeit zu erweitern.

Fliegen in der Hütte

So katapultierte er etwa in «Signers Koffer» mittels Zündung eine ganze Batterie von Schemeln simultan aus den Fenstern eines verlassenen Kurhotels – als grossartig surreales Luftballett mit brutaler Landung. Dieselbe Szene findet sich auch in einem Musikvideo der Hamburger Hip-Hop-Formation Deichkind wieder. Mit Schachteln statt Stühlen, ohne Credits. «Es wird viel abgekupfert», sagt Signer, der den Clip auf dem Handy zum ersten Mal sieht. «Aber das ist halt so, mache ich eben etwas Neues.» Seine flüchtigen Aktionen hielt er lange vor Youtube auf Super-8-Film fest: Seit 2016 befinden sich 205 seiner frühesten Werke in der Sammlung des Kunstmuseums Basel.

Artachment Art Space Basel © Foto: Claude Gasser

Anlässlich der Kunsttage Basel ist noch ein weiteres Werk Signers zu entdecken, im Zollhäuschen am Wiesenufer, das unter dem Projektnamen «Artachment Art Space Basel» Kunst zeigt. «Als ich es sah, sagte ich sofort: Fliegen in der kleinsten Hütte – das mach ich hier!» Der Künstler, der auch mit ferngesteuerten Helikoptern arbeitet, liess eine mit einem Pinsel ausgestattete Drohne aufsteigen, um damit die Decke zu betupfen – blau wie der Himmel. Oder Signers Augen, die aufleuchten, wenn er von seiner abenteuerlichen Zeit im kommunistischen Polen erzählt. Und von der grossen Freude, wenn eine Idee Gestalt annimmt.

«Der Versuch ist das Wichtigste», sagt Signer bescheiden. «Wenn die Natur es anders will, akzeptiere ich das. Und komme auf eine neue Idee.» Denn so ist das mit den Ideen, erklärt er, die eine zieht die andere nach sich. «Ich muss nicht krampfhaft suchen, es braucht nur Musse.» Man würde gerne noch länger zuhören, aber jetzt hat Roman Signer genug erzählt; er will weiter, seinen älteren Bruder besuchen, der in Ettingen wohnt. Signer steht auf, der Stuhl bleibt – ganz.

Roman Signer & Zilla Leutenegger, Galerie Stampa, bis 22. Oktober.

www.stampa-galerie.ch

Freilegung der Roman-Signer-Arbeit, Artachment, Hochbergerstrasse 165, Freitag, 2. September, 10 bis 18 Uhr. www.artachment.com

